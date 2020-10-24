Defesa Civil de Cariacica alerta moradores para deixarem suas casas

A Defesa Civil de Cariacica emitiu um alerta neste sábado (24), orientando para que moradores de áreas de risco do município deixem suas casas preventivamente devido ao risco de chuvas fortes e um novo ciclone subtropical.
O alerta vale para moradores dos entornos de Flor de Piranema, Operário, Vila Rica, Porto de Cariacica e Campo Verde, conforme vídeo compartilhado pelo coordenador da Defesa Civil de Cariacica, Bruno Polez.
Ele explica que a Defesa Civil vem realizando uma série de ações preventivas, inclusive limpezas em áreas de rios, em regiões como Campo Verde, Campo de Cariacica, entre outros bairros. Isso não significa, porém, que não haja riscos.
A orientação, segundo Polez, é uma questão de segurança. Isto porque, se houver um volume de chuva muito grande, em um curto período, há risco de alagamentos, entre outros problemas que podem colocar vidas em perigo.
A orientação é para que moradores dessas áreas procurem a casa de um amigo, de um familiar em outra região e fiquem por lá até o fim desse alerta de risco, provavelmente a partir de segunda-feira (26). A prioridade é preservar a vida. O material depois recuperamos, se necessário.
- Vitória
A Defesa Civil de Vitória informa que todas suas equipes estão de prontidão para atender a emergências 24 horas por dia. O telefone de plantão é (27) 98818-4432. Chamados também podem ser abertos pelo telefone 156. Informações da Defesa Civil podem ser adquiridas também pelo aplicativo Vitória Online. A Prefeitura de Vitória ressalta que a capital conta com seis Estações de Bombeamento de água que, em caso de chuvas intensas, abrem as comportas para o escoamento rápido da água das ruas.
- Vila Velha
Apesar da chuva até o momento Vila Velha não registrou nenhuma ocorrência. A Defesa Civil chama atenção da população que mora em área de risco para ficarem atentos em relação a indicação de solo saturado, movimentação de árvore, poste, cerca ou muro. Se for o caso, a orientação é deixar a residência e procurar abrigo em uma casa de parente mais próximo. Os registros devem ser direcionados para Ouvidoria Municipal, pelo 162, ou ainda pelo aplicativo Ouve Vila Velha. O atendimento é 24h.
- Serra
A Serra não registrou ocorrências por causa da chuva nas últimas 24 horas. A Defesa Civil da Serra está em prontidão e orienta a população a acionar as nossas equipes se perceberem situações de risco, como rachaduras, trincas ou sinais de deslizamento em encostas. Os telefones do plantão 24 horas são 199 e 99938-9500.
RISCO DE NOVO CICLONE
O Instituto Climatempo já havia previsto que o restante de outubro deveria ser de muita chuva em todo o Sudeste do Brasil. Por conta da adversidade, junto com a formação de ventos fortes no Norte do Rio de Janeiro até o Sul da Bahia, passando por Minas Gerais e pelo Espírito Santo, existe a formação de um sistema de baixa pressão atmosférica na costa capixaba que poderá dar origem a um novo ciclone subtropical, causando chuvas fortes no Estado.
A previsão do Climatempo indica que, até este domingo (25), os acumulados de chuva chegarão aos 100 milímetros em algumas cidades, o que poderá acarretar alagamentos e inundações. A pior condição do tempo está prevista para o litoral do Espírito Santo que deve ter, além do maior volume de chuva, as maiores rajadas de vento alcançando 80 quilômetros por hora.