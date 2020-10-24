Defesa Civil de Cariacica alerta moradores para deixarem suas casas

Defesa Civil de Cariacica alerta para que moradores de áreas de risco saiam de casa e procurem abrigo em outros bairros Crédito: Fernando Madeira

O alerta vale para moradores dos entornos de Flor de Piranema, Operário, Vila Rica, Porto de Cariacica e Campo Verde, conforme vídeo compartilhado pelo coordenador da Defesa Civil de Cariacica, Bruno Polez.

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Ele explica que a Defesa Civil vem realizando uma série de ações preventivas, inclusive limpezas em áreas de rios, em regiões como Campo Verde, Campo de Cariacica, entre outros bairros. Isso não significa, porém, que não haja riscos.

A orientação, segundo Polez, é uma questão de segurança. Isto porque, se houver um volume de chuva muito grande, em um curto período, há risco de alagamentos, entre outros problemas que podem colocar vidas em perigo.

A orientação é para que moradores dessas áreas procurem a casa de um amigo, de um familiar em outra região e fiquem por lá até o fim desse alerta de risco, provavelmente a partir de segunda-feira (26). A prioridade é preservar a vida. O material depois recuperamos, se necessário.

Vitória

A Defesa Civil de Vitória informa que todas suas equipes estão de prontidão para atender a emergências 24 horas por dia. O telefone de plantão é (27) 98818-4432. Chamados também podem ser abertos pelo telefone 156. Informações da Defesa Civil podem ser adquiridas também pelo aplicativo Vitória Online. A Prefeitura de Vitória ressalta que a capital conta com seis Estações de Bombeamento de água que, em caso de chuvas intensas, abrem as comportas para o escoamento rápido da água das ruas.

Vila Velha

Apesar da chuva até o momento Vila Velha não registrou nenhuma ocorrência. A Defesa Civil chama atenção da população que mora em área de risco para ficarem atentos em relação a indicação de solo saturado, movimentação de árvore, poste, cerca ou muro. Se for o caso, a orientação é deixar a residência e procurar abrigo em uma casa de parente mais próximo. Os registros devem ser direcionados para Ouvidoria Municipal, pelo 162, ou ainda pelo aplicativo Ouve Vila Velha. O atendimento é 24h.

Serra

A Serra não registrou ocorrências por causa da chuva nas últimas 24 horas. A Defesa Civil da Serra está em prontidão e orienta a população a acionar as nossas equipes se perceberem situações de risco, como rachaduras, trincas ou sinais de deslizamento em encostas. Os telefones do plantão 24 horas são 199 e 99938-9500.

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