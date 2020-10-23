O céu fechou em Vitória na última quinta-feira e a capital capixaba pode registrar até 100 mm de chuva até segunda (26) Crédito: Ricardo Medeiros

122,7 milímetros, segundo os registros históricos do Instituto Climatempo. Entretanto, para este fim de semana e segunda-feira (26), a previsão é de um volume de 100 mm na Capital, quase o total previsto para o mês, o que coloca a população da cidade em alerta para os problemas ocasionados pelos temporais. O dia de maior volume deve ocorrer no domingo (25), quando são esperados 85 mm. Veja no final da matéria como funciona a medição. A média histórica de chuvas em Vitória para todo o mês de outubro é de, segundo os registros históricos do Instituto Climatempo. Entretanto, para este fim de semana e segunda-feira (26), a previsão é de um volume de, quase o total previsto para o mês, o que coloca a população da cidade em alerta para os problemas ocasionados pelos temporais.

Your browser does not support the audio element. No fim de semana, Vitória pode ter chuva esperada para quase todo o mês

O panorama climático para Vitória dá uma dimensão da quantidade de chuva que praticamente todo o Espírito Santo receberá entre o período compreendido entre a última quinta-feira (22) e segunda-feira (26).

Por conta das condições meteorológicas, o Instituto Climatempo alerta para a possibilidade de chover em cinco dias o volume esperado para todo o mês de outubro no Espírito Santo, considerando o período entre a última quinta-feira (22) e a próxima segunda-feira. Algumas áreas do Estado poderão acumular mais de 100 mm no intervalo até a próxima segunda.

Em vários locais pode chover em poucos dias a média de chuva para todo o mês de outubro, como em Vitória. Para a maioria das regiões do Espírito Santo, a média de precipitação em outubro fica entre 100 mm e 140 mm. Na faixa litorânea o volume médio vai de 140 mm a 180 mm.

Mapa do Climatempo mostra a probabilidade de chuva para o Estado até a próxima segunda-feira (26) Crédito: Reprodução/Climatempo

O próprio Instituto Climatempo já havia alertado que a segunda quinzena do mês poderia ser chuvosa , cenário que tem se mostrado verídico com as chuvas em várias regiões capixabas nos últimos dias, além da expectativa por mais aguaceiros de considerável intensidade.

CICLONE

Além do clima instável, existe ainda condições favoráveis para a atuação de um ciclone subtropical no litoral capixaba . Por conta da adversidade, com a formação de ventos fortes no Norte do Rio de Janeiro até o Sul da Bahia, passando por Minas Gerais e pelo Espírito Santo, existe a formação de um sistema de baixa pressão atmosférica na costa capixaba que poderá dar origem a um novo ciclone subtropical, causando chuvas fortes no Estado.

Ciclone subtropical Mani pode se formar e causar chuvas fortes no ES Crédito: Windy

Se o ciclone se formar, ele receberá o nome de Mani, segundo a Marinha do Brasil. O ciclone deve se formar no domingo (25), segundo as projeções analisadas pelo Climatempo. O instituto esclarece que, por conta da pista de ventos formada, há previsão para ressaca no mar. A partir de segunda-feira a Costa do Espírito Santo pode ter ondas de até 2,5 metros. Na terça-feira (27) o mar deve subir mais com ondas que podem chegar aos 3 metros de altura.

ENTENDA COMO FUNCIONA A MEDIÇÃO DO VOLUME

A medida usada para medir o volume da chuva é em milímetros por metro quadrado. É só imaginar um quadrado de um metro por um metro com um litro de água dentro. O líquido vai subir até a marca de 1mm. Claramente falando, um milímetro de chuva equivale a um litro de água por metro quadrado. Por exemplo: se choveu 50mm, seriam 50 litros de água em cada metro quadrado.

O período da chuva também é importante. Chover 50 litros de água durante um dia inteiro pode ter um impacto menor do que chover a mesma quantidade de uma vez só, somente em uma hora. E como podemos medir a chuva em uma cidade grande?

Equipamentos chamados de pluviômetros, que estão espalhados por vários pontos da cidade, vão indicar o quanto choveu - e, só então, esses dados vão permitir as comparações das quantidades de chuva por dia, mês e ano.

VEJA COMO FUNCIONA A MEDIÇÃO