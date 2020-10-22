Inmet alerta para chuvas intensas em 41 cidades do ES nesta quinta

O aviso meteorológico teve início às 12h e tem validade de nove horas. A previsão é de um volume de chuva de 20 mm/h a 30 mm/h, cerca de 50 mm/dia. O risco de alagamentos e de pequenos deslizamentos é baixo, de acordo com o Inmet.

Ainda segundo a previsão meteorológica divulgada pelo Instituto Climatempo, a chuva pode atingir nesta quinta-feira não apenas as regiões Serrana e Norte, mas todo o território capixaba. Como é exibido pelo mapa (veja abaixo), há maior volume de chuva (cor verde) no Norte e na região central do Estado.