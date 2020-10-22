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Inmet alerta para chuvas intensas em 41 cidades do ES nesta quinta

O aviso tem validade até as 21h desta quinta-feira (22), segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. A previsão é de um volume de chuva de cerca de 30 mm/h ou 50 mm/dia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 out 2020 às 16:18

Publicado em 22 de Outubro de 2020 às 16:18

Rio Doce em Colatina
Colatina está entre os municípios que receberam o alerta do Inmet Crédito: João Henrique Castro
A tarde e o início da noite desta quinta-feira (22) devem ser de chuvas intensas em boa parte do Espírito Santo. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a população de 41 municípios entre as regiões Norte e Serrana, além da Serra na Grande Vitória, deve ficar atenta ao acumulado de chuvas previsto até as 21h.
O aviso meteorológico teve início às 12h e tem validade de nove horas. A previsão é de um volume de chuva de 20 mm/h a 30 mm/h, cerca de 50 mm/dia. O risco de alagamentos e de pequenos deslizamentos é baixo, de acordo com o Inmet.

VEJA OS MUNICÍPIOS INCLUÍDOS NO ALERTA:

  1. Alto Rio Novo 
  2. Aracruz 
  3. Baixo Guandu 
  4. Barra de São Francisco 
  5. Boa Esperança 
  6. Colatina 
  7. Conceição da Barra
  8. Ecoporanga 
  9. Ibiraçu
  10. Itaguaçu 
  11. Fundão 
  12. Governador Lindenberg 
  13. Itarana 
  14. Jaguaré 
  15. João Neiva 
  16. Laranja da Terra 
  17. Linhares 
  18. Mantenópolis 
  19. Marilândia 
  20. Montanha 
  21. Mucurici 
  22. Nova Venécia 
  23. Pancas 
  24. Pedro Canário 
  25. Pinheiros 
  26. Ponto Belo 
  27. Rio Bananal 
  28. Santa Leopoldina 
  29. Santa Maria de Jetibá 
  30. Santa Teresa 
  31. Serra 
  32. Sooretama 
  33. São Domingos do Norte 
  34. São Gabriel da Palha 
  35. São Mateus 
  36. São Roque do Canaã 
  37. Vila Pavão 
  38. Vila Valério 
  39. Água Doce do Norte 
  40. Águia Branca 
  41. Afonso Cláudio
Ainda segundo a previsão meteorológica divulgada pelo Instituto Climatempo, a chuva pode atingir nesta quinta-feira não apenas as regiões Serrana e Norte, mas todo o território capixaba. Como é exibido pelo mapa (veja abaixo), há maior volume de chuva (cor verde) no Norte e na região central do Estado.
Previsão de chuva em todo o Estado, como mostra o Climatempo
Previsão de chuva em todo o Estado, como mostra o Climatempo Crédito: Climatempo

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