Inmet alerta para chuvas intensas em 41 cidades do ES nesta quinta

A tarde e o início da noite desta quinta-feira (22) devem ser de chuvas intensas em boa parte do Espírito Santo. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a população de 41 municípios entre as regiões Norte e Serrana, além da Serra na Grande Vitória, deve ficar atenta ao acumulado de chuvas previsto até as 21h.
O aviso meteorológico teve início às 12h e tem validade de nove horas. A previsão é de um volume de chuva de 20 mm/h a 30 mm/h, cerca de 50 mm/dia. O risco de alagamentos e de pequenos deslizamentos é baixo, de acordo com o Inmet.
VEJA OS MUNICÍPIOS INCLUÍDOS NO ALERTA:
- Alto Rio Novo
- Aracruz
- Baixo Guandu
- Barra de São Francisco
- Boa Esperança
- Colatina
- Conceição da Barra
- Ecoporanga
- Ibiraçu
- Itaguaçu
- Fundão
- Governador Lindenberg
- Itarana
- Jaguaré
- João Neiva
- Laranja da Terra
- Linhares
- Mantenópolis
- Marilândia
- Montanha
- Mucurici
- Nova Venécia
- Pancas
- Pedro Canário
- Pinheiros
- Ponto Belo
- Rio Bananal
- Santa Leopoldina
- Santa Maria de Jetibá
- Santa Teresa
- Serra
- Sooretama
- São Domingos do Norte
- São Gabriel da Palha
- São Mateus
- São Roque do Canaã
- Vila Pavão
- Vila Valério
- Água Doce do Norte
- Águia Branca
- Afonso Cláudio
Ainda segundo a previsão meteorológica divulgada pelo Instituto Climatempo, a chuva pode atingir nesta quinta-feira não apenas as regiões Serrana e Norte, mas todo o território capixaba. Como é exibido pelo mapa (veja abaixo), há maior volume de chuva (cor verde) no Norte e na região central do Estado.