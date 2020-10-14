Alerta do Inpe indica a possibilidade de chuvas fortes, granizo, vendaval e tempestade para o Sul do ES nesta quarta (14) Crédito: Reprodução/Inpe

Your browser does not support the audio element. Com alerta de granizo, vendaval e tempestade, ES deve ter quinzena chuvosa

Granizo, chuvas intensas, vendaval e tempestade. Tudo isso é esperado nesta quarta-feira (14) para as cidades de Alegre, Apiacá, Bom Jesus do Norte, Divino São Lourenço, Dores do Rio Preto, Guaçuí, Ibitirama, Jerônimo Monteiro e São José do Calçado, nas regiões Sul e do Caparaó, no . Tudo isso é esperado nesta quarta-feira (14) para as cidades de, nas regiões Sul e do Caparaó, no Espírito Santo . A possibilidade desses fenômenos adversos está contida no alerta meteorológico emitido pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe)

O aviso climático tem validade até as 23h59 desta quarta-feira. Vale destacar que alguns desses municípios sofreram com tempestades recentes com registros de granizo , vendaval e chuva volumosa nos últimos dias, desta forma o alerta para a região deve ser mantido pelos moradores e gestores. Embora o alerta tenha validade para esta quarta, o instituto alerta para condições climáticas adversas nas próximas 72 horas.

INCAPER

As previsões do Inpe vão de encontro às que o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) divulgou para o Estado desta quarta até sexta-feira (16). Segundo o Instituto, a região Centro-Sul do Estado deve concentrar as chuvas pelos próximos dois dias. Nas demais regiões, o sol até aparece timidamente e existe possibilidade de pancadas esporádicas ao longo da quarta-feira.

As temperaturas devem seguir mais baixas e os termômetros ficam próximos dos 30 °C em todo o Estado, bem diferente do calorão que muitas cidades registraram nas últimas semanas. Na Grande Vitória, a máxima fica em 28 °C na Capital.

QUINZENA CHUVOSA

15 dias restantes de outubro para o A primeira quinzena de outubro foi de mais chuvas no Estado em comparação com o mês anterior. E a segunda metade do mês do ano é que esse panorama se mantenha. Essa é a expectativa do Instituto Climatempo para osrestantes de outubro para o Espírito Santo e também o Sudeste do Brasil.

O tempo se manteve nublado nos últimos dias na Grande Vitória e pode voltar a chover forte na região nesta quinzena final de outubro Crédito: Fernando Madeira

A explicação para as pancadas mais fortes se dá pela combinação da circulação dos ventos em diversos níveis da atmosfera, com a presença de ar úmido e quente, o que estimula a formação de muitas áreas de instabilidade sobre a Região Sudeste, com potencial para grandes volumes de chuva acumulados. O Estado está em uma área onde o volume pode somar 200 mililitros de chuva para o restante do mês. Este quantitativo, alerta o Climatempo, é o esperado para todo o mês de outubro em outras regiões do país.

Após um período de bloqueio atmosférico, que resultou em temperaturas muito elevadas e ar muito seco por quase todo o Brasil, as pancadas de chuva voltaram a ocorrer na Região Sudeste. A chuva ainda não está frequente e bem distribuída espacialmente, mas já caiu na forma de temporais problemáticos em vários locais, causando alagamentos, ventania, raios ou granizo.