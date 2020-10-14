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Previsão do tempo

Com alerta de granizo, vendaval e tempestade, ES deve ter quinzena chuvosa

O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) está com alerta vigente para os fenômenos climáticos para as regiões do Caparaó e Sul nesta quarta-feira (14). Já o Climatempo indica semanas com riscos de chuvas volumosas para o Estado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 out 2020 às 11:10

Publicado em 14 de Outubro de 2020 às 11:10

Clima
Alerta do Inpe indica a possibilidade de chuvas fortes, granizo, vendaval e tempestade para o Sul do ES nesta quarta (14) Crédito: Reprodução/Inpe
Com alerta de granizo, vendaval e tempestade, ES deve ter quinzena chuvosa
Granizo, chuvas intensas, vendaval e tempestade. Tudo isso é esperado nesta quarta-feira (14) para as cidades de Alegre, Apiacá, Bom Jesus do Norte, Divino São Lourenço, Dores do Rio Preto, Guaçuí, Ibitirama, Jerônimo Monteiro e São José do Calçado, nas regiões Sul e do Caparaó, no Espírito Santo. A possibilidade desses fenômenos adversos está contida no alerta meteorológico emitido pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).

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O aviso climático tem validade até as 23h59 desta quarta-feira. Vale destacar que alguns desses municípios sofreram com tempestades recentes com registros de granizo, vendaval e chuva volumosa nos últimos dias, desta forma o alerta para a região deve ser mantido pelos moradores e gestores. Embora o alerta tenha validade para esta quarta, o instituto alerta para condições climáticas adversas nas próximas 72 horas.

INCAPER

As previsões do Inpe vão de encontro às que o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) divulgou para o Estado desta quarta até sexta-feira (16). Segundo o Instituto, a região Centro-Sul do Estado deve concentrar as chuvas pelos próximos dois dias. Nas demais regiões, o sol até aparece timidamente e existe possibilidade de pancadas esporádicas ao longo da quarta-feira.
As temperaturas devem seguir mais baixas e os termômetros ficam próximos dos 30 °C em todo o Estado, bem diferente do calorão que muitas cidades registraram nas últimas semanas. Na Grande Vitória, a máxima fica em 28 °C na Capital.

QUINZENA CHUVOSA

A primeira quinzena de outubro foi de mais chuvas no Estado em comparação com o mês anterior. E a segunda metade do mês do ano é que esse panorama se mantenha. Essa é a expectativa do Instituto Climatempo para os 15 dias restantes de outubro para o Espírito Santo e também o Sudeste do Brasil.
Chuva na Grande Vitória
O tempo se manteve nublado nos últimos dias na Grande Vitória e pode voltar a chover forte na região nesta quinzena final de outubro  Crédito: Fernando Madeira
A explicação para as pancadas mais fortes se dá pela combinação da circulação dos ventos em diversos níveis da atmosfera, com a presença de ar úmido e quente, o que estimula a formação de muitas áreas de instabilidade sobre a Região Sudeste, com potencial para grandes volumes de chuva acumulados. O Estado está em uma área onde o volume pode somar 200 mililitros de chuva para o restante do mês. Este quantitativo, alerta o Climatempo, é o esperado para todo o mês de outubro em outras regiões do país.
Após um período de bloqueio atmosférico, que resultou em temperaturas muito elevadas e ar muito seco por quase todo o Brasil, as pancadas de chuva voltaram a ocorrer na Região Sudeste. A chuva ainda não está frequente e bem distribuída espacialmente, mas já caiu na forma de temporais problemáticos em vários locais, causando alagamentos, ventania, raios ou granizo.
Tudo isso é comum nesta época e até o fim da primavera e do verão. Muitas áreas da Região Sudeste, inclusive, vão experimentar vários temporais e os prejuízos causados por eles, segundo os meteorologistas.

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