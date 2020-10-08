A chuva de granizo registrada na tarde de quarta-feira (07) no distrito de Mundo Novo, em Dores do Rio Preto, na Região do Caparaó, deixou mais de 170 residências com os telhados danificados. A prefeitura trabalha para cobrir as casas com lonas.
Chuva de granizo danifica mais de 170 casas em Dores do Rio Preto
Segundo o prefeito de Dores do Rio Preto, Cleudenir José de Carvalho Neto, a Defesa Civil Estadual está no município e ainda faz o levantamento dos estragos causados pela chuva de granizo.
Mais de 170 casas com telhas foram danificadas. Estamos lonando as casas das pessoas, num paliativo. A previsão dos engenheiros da prefeitura e da Defesa Civil Estadual é que sejam usadas 15 mil telhas para reparar os danos, disse o prefeito.
Até mesmo o telhado da quadra do Centro Municipal de Educação Infantil Clea Martins Galveas de Oliveira, que havia sido reformado, ficou cheio de buracos. A prefeitura aguarda liberação da Justiça Eleitoral para a doação do material, em função do período de campanha eleitoral. Não há famílias desalojadas, segundo o município.