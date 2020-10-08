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Prejuízo

Chuva de granizo danifica mais de 170 casas em Dores do Rio Preto

Telhados foram destruídos pela chuva de granizo na tarde desta quarta (07), no distrito de Mundo Novo. Prefeitura estima que serão necessárias 15 mil telhas para ajudar afetados
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 out 2020 às 17:21

Publicado em 08 de Outubro de 2020 às 17:21

Quadra do Centro Municipal de Educação Infantil Clea Martins Galveas de Oliveira Crédito: Internauta
chuva de granizo registrada na tarde de quarta-feira (07) no distrito de Mundo Novo, em Dores do Rio Preto, na Região do Caparaó, deixou mais de 170 residências com os telhados danificados. A prefeitura trabalha para cobrir as casas com lonas.
Chuva de granizo danifica mais de 170 casas em Dores do Rio Preto
Segundo o prefeito de Dores do Rio Preto, Cleudenir José de Carvalho Neto, a Defesa Civil Estadual está no município e ainda faz o levantamento dos estragos causados pela chuva de granizo.
Chuva de granizo danifica mais de 170 casas em Dores do Rio Preto
Chuva de granizo danifica mais de 170 casas em Dores do Rio Preto Crédito: Divulgação/ Prefeitura de Dores do Rio Preto
Mais de 170 casas com telhas foram danificadas. Estamos lonando as casas das pessoas, num paliativo. A previsão dos engenheiros da prefeitura e da Defesa Civil Estadual é que sejam usadas 15 mil telhas para reparar os danos, disse o prefeito.
Até mesmo o telhado da quadra do Centro Municipal de Educação Infantil Clea Martins Galveas de Oliveira, que havia sido reformado, ficou cheio de buracos. A prefeitura aguarda liberação da Justiça Eleitoral para a doação do material, em função do período de campanha eleitoral. Não há famílias desalojadas, segundo o município.
Chuva de granizo danifica mais de 170 casas em Dores do Rio Preto Crédito: Divulgação/ Prefeitura de Dores do Rio Preto

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