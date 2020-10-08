Quadra do Centro Municipal de Educação Infantil Clea Martins Galveas de Oliveira Crédito: Internauta

Your browser does not support the audio element. Chuva de granizo danifica mais de 170 casas em Dores do Rio Preto

Segundo o prefeito de Dores do Rio Preto, Cleudenir José de Carvalho Neto, a Defesa Civil Estadual está no município e ainda faz o levantamento dos estragos causados pela chuva de granizo.

Chuva de granizo danifica mais de 170 casas em Dores do Rio Preto Crédito: Divulgação/ Prefeitura de Dores do Rio Preto

Mais de 170 casas com telhas foram danificadas. Estamos lonando as casas das pessoas, num paliativo. A previsão dos engenheiros da prefeitura e da Defesa Civil Estadual é que sejam usadas 15 mil telhas para reparar os danos, disse o prefeito.

Até mesmo o telhado da quadra do Centro Municipal de Educação Infantil Clea Martins Galveas de Oliveira, que havia sido reformado, ficou cheio de buracos. A prefeitura aguarda liberação da Justiça Eleitoral para a doação do material, em função do período de campanha eleitoral. Não há famílias desalojadas, segundo o município.