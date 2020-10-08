Instituto emite novo alerta de chuvas intensas para todo o ES

Alerta é válido para todos os municípios do Espírito Santo, incluindo a Capital Vitória Crédito: Fernando Madeira

De acordo com o Instituto, é esperada chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia, além de ventos intensos de até 60 quilômetros por hora. Existe ainda baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

O Inmet instrui que em caso de rajadas de vento, as pessoas não devem se abrigar debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas. Já os motoristas não devem estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.