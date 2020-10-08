Instituto emite novo alerta de chuvas intensas para todo o ES

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de chuvas intensas com perigo potencial para esta quinta-feira (8). O aviso é válido para todo o Espírito Santo e expira às 23h59 de sexta-feira (9). É o segundo alerta de chuva do órgão emitido esta semana.
De acordo com o Instituto, é esperada chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia, além de ventos intensos de até 60 quilômetros por hora. Existe ainda baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.
O Inmet instrui que em caso de rajadas de vento, as pessoas não devem se abrigar debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas. Já os motoristas não devem estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.
O Instituto também pede que as pessoas evitem usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada. Para obter mais informações, o Inmet orienta que a população ligue para a Defesa Civil, no número 199, e para o Corpo de Bombeiros, no 193.