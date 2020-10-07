Chuva de granizo causa prejuízos em Dores do Rio Preto

Chuva de granizo na tarde desta quarta-feira (07) em Dores do Rio Preto

chuva de granizo na tarde desta quarta-feira (07) em Dores do Rio Preto

Segundo o órgão, a chuva começou por volta das 16h30 e durou cerca de 40 minutos. O granizo, porém, somente foi filmado no distrito de Mundo Novo. Diversos moradores registraram os quintais das casas cheios de pedrinhas de gelo.