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Chuva de granizo causa prejuízos em Dores do Rio Preto

Casas com telhados antigos foram afetadas durante a chuva de granizo na tarde desta quarta-feira (07), no distrito de Mundo Novo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 out 2020 às 18:07

Publicado em 07 de Outubro de 2020 às 18:07

Chuva de granizo na tarde desta quarta-feira (07) em Dores do Rio Preto Crédito: Divulgação/Defesa Civil
Uma chuva de granizo na tarde desta quarta-feira (07), em Dores do Rio Preto, Região do Caparaó, deixou quintais cobertos por pedras de gelo. Segundo a Defesa Civil do município, a chuva também trouxe prejuízos a alguns moradores, pois danificou telhados.
Chuva de granizo danifica mais de 170 casas em Dores do Rio Preto
chuva de granizo na tarde desta quarta-feira (07) em Dores do Rio Preto
chuva de granizo na tarde desta quarta-feira (07) em Dores do Rio Preto Crédito: Divulgação/Defesa Civil
Segundo o órgão, a chuva começou por volta das 16h30 e durou cerca de 40 minutos. O granizo, porém, somente foi filmado no distrito de Mundo Novo. Diversos moradores registraram os quintais das casas cheios de pedrinhas de gelo.
A Defesa Civil está no distrito para um levantamento dos danos no local. A chuva perfurou várias casas, terraços com telhados antigos. Estamos providenciando lonas para um paliativo e amanhã iremos trazer telhas para reparo nas casas, disse o membro da Defesa Civil Paulo Cesar.

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