Inpe emite alerta para tempestade e queda de granizo no Sul do ES

Municípios das regiões Sul e Serrana do Espírito Santo estão sob risco de tempestade, vendaval e queda de granizo durante e tarde e a noite desta quarta-feira (7). Segundo alerta emitido pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) há condições favoráveis para a ocorrência de temporais, acompanhados de raios, rajadas de vento e ocasional queda de granizo em 20 cidades ao Sul de Guarapari. O aviso é válido apenas para esta quarta-feira (7), entre 13h e 23h59. O alerta também abrange municípios dos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo.
VEJA QUAIS SÃO OS MUNICÍPIOS EM RISCO:
- Alegre
- Apiacá
- Atílio Vivacqua
- Bom Jesus do Norte
- Cachoeiro de Itapemirim
- Castelo
- Conceição do Castelo
- Divino de São Lourenço
- Dores do Rio Preto
- Guaçuí
- Ibatiba
- Ibitirama
- Irupi
- Iúna
- Jerônimo Monteiro
- Mimoso do Sul
- Muniz Freire
- Muqui
- Presidente Kennedy
- São José do Calçado