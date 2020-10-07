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Nesta quarta (7)

Inpe emite alerta para tempestade e queda de granizo no Sul do ES

Segundo aviso emitido, há condições favoráveis para a ocorrência de temporais, acompanhados de raios, rajadas de vento e ocasional queda de granizo

Publicado em 07 de Outubro de 2020 às 16:38

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 out 2020 às 16:38
Raios
Há condições favoráveis para a ocorrência de temporais acompanhados de raios Crédito: Pixabay | Reprodução
Municípios das regiões Sul e Serrana do Espírito Santo estão sob risco de tempestade, vendaval e queda de granizo durante e tarde e a noite desta quarta-feira (7). Segundo alerta emitido pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) há condições favoráveis para a ocorrência de temporais, acompanhados de raios, rajadas de vento e ocasional queda de granizo em 20 cidades ao Sul de Guarapari. O aviso é válido apenas para esta quarta-feira (7), entre 13h e 23h59. O alerta também abrange municípios dos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo.

VEJA QUAIS SÃO OS MUNICÍPIOS EM RISCO:

  • Alegre
  • Apiacá
  • Atílio Vivacqua
  • Bom Jesus do Norte
  • Cachoeiro de Itapemirim
  • Castelo
  • Conceição do Castelo
  • Divino de São Lourenço
  • Dores do Rio Preto
  • Guaçuí
  • Ibatiba
  • Ibitirama
  • Irupi
  • Iúna
  • Jerônimo Monteiro
  • Mimoso do Sul
  • Muniz Freire
  • Muqui
  • Presidente Kennedy
  • São José do Calçado

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