Chuva de granizo e ventania atingem o município de Mantenópolis

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Depois de atingir alguns municípios do Estado nesta quarta-feira (7) , a chuva de granizo voltou a ser registrada. No início da tarde desta quinta-feira (8), moradores de Mantenópolis , no Noroeste do Espírito Santo, ficaram assustados com as pedras de gelo. Além disso, uma ventania muito intensa foi registrada junto com a chuva. De acordo com a Defesa Civil, o órgão foi acionado para atender ocorrências de destelhamento de residências no interior da cidade.

De acordo com dados da Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan) , Mantenópolis registrou 45 mm de chuva em apenas uma hora.

Chuva de granizo em de Mantenópolis Crédito: Defesa Civil de de Mantenópolis

As equipes estão percorrendo algumas ruas da cidade e do interior para avaliar os estragos. Elas foram acionadas para atender ocorrências de destelhamentos de residências, mas ainda não chegaram aos locais atingidos. Quedas de árvores também foram registradas.

A Defesa Civil destacou também que ainda não consegue precisar o volume de chuva que atingiu a cidade. Moradores relataram que Mantenópolis ficou sem sinal de celular pouco depois do temporal. Ainda não há informações sobre a normalização do serviço na região.

RAIOS, TROVÕES E RELÂMPAGOS

Outro município do Noroeste capixaba que também registrou alguns fenômenos acompanhados da chuva foi Barra de São Francisco , cidade que faz divisa com Minas Gerais . Entre o fim da manhã e o início da tarde desta quinta-feira (8) foram registrados raios, relâmpagos e trovões. Não há registro de queda de granizo na sede do município.

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Segundo o Corpo de Bombeiros de Barra de São Francisco, não houve nenhum chamado referente aos fenômenos nesse período.

De acordo com o Coordenador da Defesa Civil de Mantenópolis, Hoslírio Neto, três casas foram destelhadas no Distrito de São José. Duas famílias ficaram desalojadas e foram para a residência de familiares.