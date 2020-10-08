Chuva de granizo e ventania atingem o município de Mantenópolis

Depois de atingir alguns municípios do Estado nesta quarta-feira (7), a chuva de granizo voltou a ser registrada. No início da tarde desta quinta-feira (8), moradores de Mantenópolis, no Noroeste do Espírito Santo, ficaram assustados com as pedras de gelo. Além disso, uma ventania muito intensa foi registrada junto com a chuva. De acordo com a Defesa Civil, o órgão foi acionado para atender ocorrências de destelhamento de residências no interior da cidade.
De acordo com dados da Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan), Mantenópolis registrou 45 mm de chuva em apenas uma hora.
As equipes estão percorrendo algumas ruas da cidade e do interior para avaliar os estragos. Elas foram acionadas para atender ocorrências de destelhamentos de residências, mas ainda não chegaram aos locais atingidos. Quedas de árvores também foram registradas.
A Defesa Civil destacou também que ainda não consegue precisar o volume de chuva que atingiu a cidade. Moradores relataram que Mantenópolis ficou sem sinal de celular pouco depois do temporal. Ainda não há informações sobre a normalização do serviço na região.
RAIOS, TROVÕES E RELÂMPAGOS
Outro município do Noroeste capixaba que também registrou alguns fenômenos acompanhados da chuva foi Barra de São Francisco, cidade que faz divisa com Minas Gerais. Entre o fim da manhã e o início da tarde desta quinta-feira (8) foram registrados raios, relâmpagos e trovões. Não há registro de queda de granizo na sede do município.
Segundo o Corpo de Bombeiros de Barra de São Francisco, não houve nenhum chamado referente aos fenômenos nesse período.
De acordo com o Coordenador da Defesa Civil de Mantenópolis, Hoslírio Neto, três casas foram destelhadas no Distrito de São José. Duas famílias ficaram desalojadas e foram para a residência de familiares.
Na ES 164, cinco árvores caíram. A rodovia que liga Mantenópolis a outras cidades, como Pancas e Alto Rio Novo, ficou fechada até o órgão concluir a limpeza da pista. O local já opera com trânsito normal.