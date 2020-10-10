Forte temporal causa destruição e fecha estrada em Guaçuí

Destruição em fábrica de artefatos de cimento em Guaçuí Crédito: Edvaldo Carvalho/Leitor

tempestade que atingiu parte do Espírito Santo nesta sexta-feira (10) provocou estragos em em Guaçuí , na Região Sul do Estado. O forte temporal causou problemas nos bairros Manoel Monteiro Torres, Antônio Francisco Moreira e Vila dos Professores.

chuva - que durou alguns minutos - deixou casas destelhadas e móveis totalmente destruídos. Segundo alguns moradores, "a ventania chegou como um redemoinho que foi arrancando tudo por onde passava".

Chuva causa destruição no município de Guaçuí Crédito: Divulgação

Além dos bairros destruídos, o acesso ao município de Guaçuí, feito por meio da rodovia ES 484, ficou bloqueado em decorrência de quedas de árvores. Máquinas tiveram que ser usadas para liberar o tráfego na região.

Em nota, o Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo (DER-ES) informou que está enviando uma equipe para avaliar qualquer avaria dentro da competência estadual.

Chuva em Guaçuí

Segundo informações da Prefeitura de Guaçuí, a equipe da Secretaria de Assistência Social está no local desde a noite de sexta (9) fazendo o levantamento das pessoas que precisam de atendimento. O município já comunicou o governo do Estado sobre o ocorrido.

A Secretaria Municipal de Saúde de Guaçuí decidiu abrir as unidades de saúde que atendem os bairros atingidos pelo temporal para dar assistência aos moradores.

Chuva em Guaçuí Crédito: Divulgação

A prefeita Vera Costa esteve nos locais ajudando nas ações e orientando a equipe. Tudo muito triste. Teve gente que perdeu tudo. Estamos trabalhando e vamos trabalhar para atender da melhor maneira e o mais rápido possível essas pessoas que estão precisando muito de todos nós neste momento, destaca a prefeita.