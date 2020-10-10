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Ventos fortes

Forte temporal causa destruição e fecha estrada em Guaçuí

Tempestade causou queda de postes e árvores, deixou casas destruídas e o acesso ao município bloqueado por causa de troncos que ficaram espalhados em rodovia estadual
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 out 2020 às 10:37

Publicado em 10 de Outubro de 2020 às 10:37

Destruição em fábrica de artefatos de cimento em Guaçuí
Destruição em fábrica de artefatos de cimento em Guaçuí Crédito: Edvaldo Carvalho/Leitor
A tempestade que atingiu parte do Espírito Santo nesta sexta-feira (10) provocou estragos em Guaçuí, na Região Sul do Estado. O forte temporal causou problemas nos bairros Manoel Monteiro Torres, Antônio Francisco Moreira e Vila dos Professores.

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Guaçuí quer decretar situação de emergência após destruição de casas e comércio

chuva - que durou alguns minutos - deixou casas destelhadas e móveis totalmente destruídos. Segundo alguns moradores, "a ventania chegou como um redemoinho que foi arrancando tudo por onde passava".
Chuva causa destruição no município de Guaçuí
Chuva causa destruição no município de Guaçuí Crédito: Divulgação
Além dos bairros destruídos, o acesso ao município de Guaçuí, feito por meio da rodovia ES 484, ficou bloqueado em decorrência de quedas de árvores. Máquinas tiveram que ser usadas para liberar o tráfego na região. 
Em nota, o Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo (DER-ES) informou que está enviando uma equipe para avaliar qualquer avaria dentro da competência estadual.

Chuva em Guaçuí

Segundo informações da Prefeitura de Guaçuí, a equipe da Secretaria de Assistência Social está no local desde a noite de sexta (9) fazendo o levantamento das pessoas que precisam de atendimento. O município já comunicou o governo do Estado sobre o ocorrido. 
A Secretaria Municipal de Saúde de Guaçuí decidiu abrir as unidades de saúde que atendem os bairros atingidos pelo temporal para dar assistência aos moradores.
Chuva em Guaçuí
Chuva em Guaçuí Crédito: Divulgação
A prefeita Vera Costa esteve nos locais ajudando nas ações e orientando a equipe. Tudo muito triste. Teve gente que perdeu tudo. Estamos trabalhando e vamos trabalhar para atender da melhor maneira e o mais rápido possível essas pessoas que estão precisando muito de todos nós neste momento, destaca a prefeita. 
Vera Costa também fez um post nas redes sociais na manhã deste sábado (10) falando sobre a situação em Guaçuí. No post, ela agradece aos servidores que estiveram no local ajudando e auxiliando os moradores. 
Ver essa foto no Instagram

Meus amigos de Guaçuí. Na noite de ontem, um grande temporal, como se fosse um verdadeiro tornado, atingiu os bairros Manoel Monteiro Torres, Antônio Francisco Moreira e Vila dos Professores e trouxe muita destruição. Tudo muito triste. ? Quero agradecer aos servidores de que, desde os primeiros momentos, logo depois da tempestade, foram para os locais para ajudar, colocando lona sobre as casas. Um ato de carinho e dedicação com nosso povo. E já desde cedo, nossas equipes estão nos locais tomando as providências de limpeza e atendimento para amenizar a situação de quem está sofrendo. A equipe de Assistência Social está desde ontem fazendo um relatório e já acionamos o Governo do Estado. É um momento de muita tristeza no meu coração e vamos fazer tudo para ajudar nosso povo neste momento tão difícil. ?

Uma publicação compartilhada por Vera Costa (@veracosta_12) em

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