Espírito Santo foi o Estado onde mais choveu no Brasil em 24h

O tempo está fechado na Grande Vitória nesta sexta-feira (23) e a expectativa é de muita chuvas para os próximos dias Crédito: Fernando Madeira

mais chuva no período de 24 horas entre 17h30 de quarta-feira (21) e o mesmo horário de quinta-feira (22). De acordo com medições do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), o volume de chuva ultrapassou os 100 mm em algumas cidades, superando a média esperada para todo o mês de outubro. Veja no final da matéria como funciona a medição do volume da chuva. Espírito Santo foi o Estado do Brasil que recebeuentre 17h30 de quarta-feira (21) e o mesmo horário de quinta-feira (22). De acordo com medições doCentro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), o volume de chuva ultrapassou osem algumas cidades, superando a média esperada para todo o mês de outubro.

Embora tenha ocorrido em praticamente todo o Espírito Santo, as chuvas mais intensas se concentraram nos municípios mais ao Norte do Estado. A cidade capixaba que teve o maior volume pluviométrico registrado foi Ecoporanga , no extremo Norte do Estado, com 112 mm no período de 24 horas.

AS CIDADES DO ES QUE REGISTRARAM MAIOR VOLUME DE CHUVA EM 24H

Ecoporanga: 111,9 mm

Fundão: 103,4 mm

Ibiraçu: 77,7 mm

Aracruz: 76,5 mm

Santa Leopoldina: 67,0 mm

Nos municípios citados, o volume de chuva representou mais da metade da média de chuva para o mês de outubro. Para a maioria das áreas do Espírito Santo, a média de precipitação em outubro fica entre 100 e 140 mm. Em algumas áreas litorâneas chove de 140 a 180 mm. Para Vitória, essa média é de 122,7 mm.

Devido ao volume de chuvas já registrado e a previsão de que o tempo siga com chuvas intensas pelos próximos dias em todas as regiões, o Instituto Climatempo prevê que em apenas cinco dias chova o esperado para o período de um mês no Estado.

ENTENDA COMO FUNCIONA A MEDIÇÃO DO VOLUME

A medida usada para medir o volume da chuva é em milímetros por metro quadrado. É só imaginar um quadrado de um metro por um metro com um litro de água dentro. O líquido vai subir até a marca de 1mm. Claramente falando, um milímetro de chuva equivale a um litro de água por metro quadrado. Por exemplo: se choveu 50mm, seriam 50 litros de água em cada metro quadrado.

O período da chuva também é importante. Chover 50 litros de água durante um dia inteiro pode ter um impacto menor do que chover a mesma quantidade de uma vez só, somente em uma hora. E como podemos medir a chuva em uma cidade grande?

Equipamentos chamados de pluviômetros, que estão espalhados por vários pontos da cidade, vão indicar o quanto choveu - e, só então, esses dados vão permitir as comparações das quantidades de chuva por dia, mês e ano.

VEJA COMO FUNCIONA A MEDIÇÃO