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Monitoradas pela Defesa Civil

Com alerta de chuvas intensas, ES tem mais de 800 áreas de risco

Levantamento foi realizado pelo Serviço Geológico do Brasil e repassado aos 78 municípios do Estado. População dessas áreas devem ficar atentas para os sinais de deslizamentos decorrentes do excesso de chuva, alerta a Defesa Civil Estadual
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 out 2020 às 16:31

Publicado em 23 de Outubro de 2020 às 16:31

Deslizamento de terra faz estrada sumir em Iúna
Os deslizamentos de terras são comuns em períodos chuvosos como o que o Estado atravessa. Moradores de encostas devem redobrar a atenção e deixar as casas a qualquer sinal de anormalidade Crédito: Fernando Madeira
Espírito Santo possui mais de 800 pontos identificados como áreas de risco mapeadas pela Defesa Civil Estadual. Diante do cenário de chuva que paira sobre todas as regiões do Estado pelo menos até a próxima segunda-feira (26), o órgão dedica ainda mais atenção para estes locais, ondem podem ocorrer deslizamentos de encostas, queda de barreiras e outras ocorrências do tipo.

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Segundo o major do Corpo de Bombeiros, Fábio Maurício, todos os 78 municípios do Espírito Santo já estão de posse do relatório da Defesa Civil sobre os locais de risco respectivos de cada cidade.
O próprio site da Defesa Civil Estadual disponibiliza os arquivos de cada cidade com as áreas de risco existentes.
"O CPRM (Serviço Geológico do Brasil) fez um mapeamento de todo o Estado e aproximadamente 800 áreas de risco foram mapeadas. Esse material foi entregue aos municípios, que já conhecem essas áreas. Cabe ao gestor local (prefeito) definir as ações de prevenção", explica o major.
Em dias com condições climáticas adversas como esperado para o final de semana, a orientação da Defesa Civil é que os moradores dessas áreas procurem um local seguro para se abrigar, ainda que isso signifique ter de deixar a própria residência preventivamente.
"Existem alguns sinais que apontam para o risco de deslizamento, por exemplo. Pessoas que moram em encostas, devem sempre observar se não há rachaduras no solo, deslocamento, árvores, cercas e postes inclinados e outros tipos de movimentação de massa (terra) no entorno. É importante observar se não há também fissuras e estralos nas paredes e estrutura do imóvel. Esses sons aparecem quando há sinal algum fenômeno ocorrendo. Uma porta ou janela que não se feche já pode ser um indicativo. Percebendo isso, a pessoa deve sair de casa imediatamente", salienta o oficial dos Bombeiros.

ORIENTAÇÕES

O morador que tiver dúvidas sobre a condição da região onde mora pode procurar pela Defesa Civil do próprio município através do Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes) pelo número 193, inclusive para solicitar socorro ou apoio. O serviço funciona 24 horas.
Através de uma mensagem de texto (SMS) enviada para o número 40199 com o CEP da rua onde reside, o morador receberá alerta da Defesa Civil sempre que houver alguma hipótese de chuva de maior intensidade. Caso seja uma área de risco, o solicitante é alertado preventivamente.

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