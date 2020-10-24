Espírito Santo recebe alerta vermelho para perigo de chuvas fortes

Mapa do Inpe coloca Espírito Santo inteiro e partes de Minas Gerais e Rio de Janeiro em alerta de risco alto Crédito: Reprodução/INPE

Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) deu alerta vermelho, na tarde deste sábado (24), para todos os municípios do Espírito Santo , onde podem ocorrer fortes chuvas, com riscos a populações de áreas mais vulneráveis. O alerta dura até a manhã de domingo (25).

Segundo o Inpe, as condições de tempo "são muito favoráveis para a ocorrência de um fenômeno meteorológico adverso dentro das próximas 24 horas". O instituto informa que o risco é alto para ocorrência de tempo severo, que pode provocar danos e acidentes.

A previsão é que o tempo adverso origine um ciclone subtropical, com nuvens muito carregadas não só no Espírito Santo, como em Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia, Goiás e Tocantins. A chuva pode ocorrer a qualquer hora do dia.

Desde a noite da última sexta-feira (23), já houve momentos de chuva na região metropolitana da Grande Vitória, que continua com o tempo fechado, mas sem grandes ocorrências.