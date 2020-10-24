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Risco alto

Espírito Santo recebe alerta vermelho para perigo de chuvas fortes

Alerta é do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) e vale para todo o Estado. O risco é considerado alto e aviso é válido até a manhã de domingo (25)

Publicado em 24 de Outubro de 2020 às 16:08

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 out 2020 às 16:08
Mapa do Inpe coloca Espírito Santo inteiro e partes de Minas Gerais e Rio de Janeira em alerta de risco alto
Mapa do Inpe coloca Espírito Santo inteiro e partes de Minas Gerais e Rio de Janeiro em alerta de risco alto Crédito: Reprodução/INPE
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) deu alerta vermelho, na tarde deste sábado (24), para todos os municípios do Espírito Santo, onde podem ocorrer fortes chuvas, com riscos a populações de áreas mais vulneráveis. O alerta dura até a manhã de domingo (25).
Segundo o Inpe, as condições de tempo "são muito favoráveis para a ocorrência de um fenômeno meteorológico adverso dentro das próximas 24 horas". O instituto informa que o risco é alto para ocorrência de tempo severo, que pode provocar danos e acidentes.
A previsão é que o tempo adverso origine um ciclone subtropical, com nuvens muito carregadas não só no Espírito Santo, como em Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia, Goiás e Tocantins. A chuva pode ocorrer a qualquer hora do dia.

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Desde a noite da última sexta-feira (23), já houve momentos de chuva na região metropolitana da Grande Vitória, que continua com o tempo fechado, mas sem grandes ocorrências.
De acordo com o Climatempo, os maiores volumes estão previstos para o Estado do Espírito Santo e Centro-Leste de Minas Gerais. O acumulado de chuva varia entre 80 e 150 mm. Até segunda-feira (26), há riscos de deslizamentos, enxurradas e transbordamentos de rios e córregos, segundo o site especializado em meteorologia.

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