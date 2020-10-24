Bebê mineira que sumiu há 44 anos no ES até hoje não foi encontrada

Projeção da imagem do envelhecimento de Cecília para os 40 anos de idadeCrédito: Divulgação
A imprensa mineira destaca que completou 44 anos que um bebê de Belo Horizonte desapareceu quando passava as férias com a família em Guarapari. Cecília São José de Faria, à época com 1 ano e 9 meses, nunca foi encontrada. Segundo o jornal “O Tempo”, este é o caso mais antigo que se tem notícia de desaparecimento de um mineiro. Cecília sumiu quando ia atrás de uma bola, em fevereiro de 1976, num acampamento religioso no balneário capixaba. Aqui você acessa o Cadastro Nacional de Pessoas Desaparecidas do Ministério da Justiça.
ALGUÉM A FAVOR?
O vereador Davi Esmael (PSD), candidato à reeleição em Vitória, diz em sua propaganda que “é contra o vandalismo”.
PROMESSA PERDIDA
Na TV, João Coser (PT) diz que “precisamos recuperar o tempo perdido”. Isso significa a volta do metrô de superfície prometido pelo companheiro durante seus oito anos de mandato em Vitória?
CHEIRANDO MAL...
Senador diz que os R$ 33 mil escondidos na cueca eram para pagar funcionários. Todo mundo então devia receber um salário de m..
VEREADOR FEDERAL?
Candidato a vereador pelo PT em Vitória, Lucyano Ribeiro está com propostas, diríamos, “ousadas” para as atribuições de um parlamentar municipal. Tão ousadas que precisariam ser aprovadas pelo Congresso Nacional e algumas por Emenda Constitucional.
ALÔ, SUÍÇA!
O jornalista está propondo, vejam só, a taxação de grandes fortunas, medida, claro, que precisa de decisão de deputados federais e senadores. Ricaços da Ilha do Mel, tremei!
ALÔ, MISERÊ!
Em Pinheiros, vereador candidato à reeleição pediu a amigos e mais chegados uma ajuda de R$ 500 ou R$ 1.000 para a campanha. Até agora, conseguiu 50. Centavos. É o que tem pra hoje.
OREMOS!
De um leitor respondendo a uma matéria da coluna, sobre “o que os padres devem fazer para não serem usados politicamente na eleição?”. “Rezar”, resumiu.
CANDIDATA EM LUTO
Bia Biancardi, a candidata trans a prefeita de Cariacica, suspendeu sua campanha por um dia nesta semana. Motivo: a morte da sua cadelinha, Monique.
A PANDEMIA CONTINUA
As agências de um mesmo banco no Centro de Vila Velha e na Praia da Costa chegaram a ficar fechadas nesta semana porque funcionários contraíram Covid-19.
PRENDERAM O PINTO
Nesta semana, a Polícia Civil e a Guarda Municipal de Vitória prenderam, numa operação conjunta, Pinto, Katatau, Orelha e Preju.
NÃO TÁ FÁCIL...
O outrora todo-poderoso MDB lançou apenas três candidatos a vereador em Vila Velha. A solidariedade da coluna aos companheiros.
ÁGUA NAS URNAS
Neste domingo (25), segundo o Climatempo, há risco de cair até 95 milímetros de chuva na Grande Vitória. A três semanas da eleição. Prefeitos e aliados podem começar a rezar.
DÚVIDA GLOBALIZANTE
O pessoal que é contra a vacina “chinesa” vai jogar seu iPhone e outros produtos eletrônicos no lixo?
ALÔ, DR. BOLSONARO!
Quer dizer que cloroquina contra a Covid pode, mas vacina só com comprovação?
Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.