Bebê mineira que sumiu há 44 anos no ES até hoje não foi encontrada

Projeção da imagem do envelhecimento de Cecília para os 40 anos de idade Crédito: Divulgação

ALGUÉM A FAVOR?

O vereador Davi Esmael (PSD), candidato à reeleição em Vitória, diz em sua propaganda que “é contra o vandalismo”.

PROMESSA PERDIDA

Na TV, João Coser (PT) diz que “precisamos recuperar o tempo perdido”. Isso significa a volta do metrô de superfície prometido pelo companheiro durante seus oito anos de mandato em Vitória?

CHEIRANDO MAL...

Senador diz que os R$ 33 mil escondidos na cueca eram para pagar funcionários. Todo mundo então devia receber um salário de m..

VEREADOR FEDERAL?

Candidato a vereador pelo PT em Vitória, Lucyano Ribeiro está com propostas, diríamos, “ousadas” para as atribuições de um parlamentar municipal. Tão ousadas que precisariam ser aprovadas pelo Congresso Nacional e algumas por Emenda Constitucional.

ALÔ, SUÍÇA!

O jornalista está propondo, vejam só, a taxação de grandes fortunas, medida, claro, que precisa de decisão de deputados federais e senadores. Ricaços da Ilha do Mel, tremei!

ALÔ, MISERÊ!

Em Pinheiros, vereador candidato à reeleição pediu a amigos e mais chegados uma ajuda de R$ 500 ou R$ 1.000 para a campanha. Até agora, conseguiu 50. Centavos. É o que tem pra hoje.

OREMOS!

De um leitor respondendo a uma matéria da coluna, sobre “o que os padres devem fazer para não serem usados politicamente na eleição?”. “Rezar”, resumiu.

CANDIDATA EM LUTO

Bia Biancardi, a candidata trans a prefeita de Cariacica, suspendeu sua campanha por um dia nesta semana. Motivo: a morte da sua cadelinha, Monique.

A PANDEMIA CONTINUA

As agências de um mesmo banco no Centro de Vila Velha e na Praia da Costa chegaram a ficar fechadas nesta semana porque funcionários contraíram Covid-19.

PRENDERAM O PINTO

Nesta semana, a Polícia Civil e a Guarda Municipal de Vitória prenderam, numa operação conjunta, Pinto, Katatau, Orelha e Preju.

NÃO TÁ FÁCIL...

O outrora todo-poderoso MDB lançou apenas três candidatos a vereador em Vila Velha. A solidariedade da coluna aos companheiros.

ÁGUA NAS URNAS

Neste domingo (25), segundo o Climatempo, há risco de cair até 95 milímetros de chuva na Grande Vitória. A três semanas da eleição. Prefeitos e aliados podem começar a rezar.

DÚVIDA GLOBALIZANTE

O pessoal que é contra a vacina “chinesa” vai jogar seu iPhone e outros produtos eletrônicos no lixo?

ALÔ, DR. BOLSONARO!