Coronavírus: ES registra 3.780 mortes e passa de 149 mil casos

Até agora, 481.606 testes para detectar a doença já foram realizados em todo o Estado

O número de pacientes curados também aumentou no Espírito Santo. Ao todo, 138.278 pessoas conseguiram vencer a batalha contra o coronavírus. A taxa de letalidade no Estado permaneceu em 2,5% e, até agora, 481.606 testes para detectar a doença já foram realizados em todo o Estado.