Coronavírus: ES registra 3.780 mortes e passa de 149 mil casos

O Espírito Santo chegou, neste sábado (24), a 3.780 mortes pela Covid-19 registradas. No total, são 149.654 casos confirmados da doença causada pelo novo coronavírus. As informações são do Painel Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). A ferramenta mostra que, nas últimas 24 horas, foram registrados 505 novos casos e sete óbitos.
Entre os municípios mais afetados do Estado, do total acumulado desde o início da pandemia, Vila Velha permanece à frente com 21.743 registros da doença, seguido por Vitória (19.147), Serra (18.838) e Cariacica (13.498). Já por bairros, Jardim Camburi, na Capital, é o que mais tem casos confirmados de Covid-19, com 2.748 moradores infectados.
O número de pacientes curados também aumentou no Espírito Santo. Ao todo, 138.278 pessoas conseguiram vencer a batalha contra o coronavírus. A taxa de letalidade no Estado permaneceu em 2,5% e, até agora, 481.606 testes para detectar a doença já foram realizados em todo o Estado.