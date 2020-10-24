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Pandemia

Coronavírus: ES registra 3.780 mortes e passa de 149 mil casos

No intervalo de 24 horas, sete mortes foram registradas e 505 casos confirmados, segundo a Secretaria de Estado da Saúde

Publicado em 24 de Outubro de 2020 às 17:03

Publicado em 

24 out 2020 às 17:03
Agente de saúde coletará uma pequena quantidade de sangue para realizar o teste rápido nas residências
Até agora, 481.606 testes para detectar a doença já foram realizados em todo o Estado Crédito: Divulgação
O Espírito Santo chegou, neste sábado (24), a 3.780 mortes pela Covid-19 registradas. No total, são 149.654 casos confirmados da doença causada pelo novo coronavírus. As informações são do Painel Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). A ferramenta mostra que, nas últimas 24 horas, foram registrados 505 novos casos e sete óbitos.
Entre os municípios mais afetados do Estado, do total acumulado desde o início da pandemia, Vila Velha permanece à frente com 21.743 registros da doença, seguido por Vitória (19.147), Serra (18.838) e Cariacica (13.498). Já por bairros, Jardim Camburi, na Capital, é o que mais tem casos confirmados de Covid-19, com 2.748 moradores infectados.
O número de pacientes curados também aumentou no Espírito Santo. Ao todo, 138.278 pessoas conseguiram vencer a batalha contra o coronavírus. A taxa de letalidade no Estado permaneceu em 2,5% e, até agora, 481.606 testes para detectar a doença já foram realizados em todo o Estado.

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