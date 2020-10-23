77% dos profissionais afastados na pandemia já voltaram ao trabalho no ES

Imagem mostra movimentação na Avenida Expedito Garcia, em Campo Grande Crédito: Ricardo Medeiros

O número de pessoas afastadas do trabalho por causa do distanciamento social caiu significativamente no Espírito Santo . Eles eram 258 mil em maio e agora são 57 mil trabalhadores, uma redução de 77,7%. Na comparação com agosto (76 mil), a queda foi de 25%.

Em junho, o número reduziu para 206 mil (11,7%). Em julho, houve uma queda abrupta, e o número de pessoas afastadas passou a 129 mil (7,6%). Em agosto, 76 mil profissionais (4,4%) permaneciam afastados do trabalho.

Essa tendência de volta ao ambiente corporativo se deve principalmente às medidas de flexibilização das atividades econômicas que ocorreram em todo o país. No Estado, por exemplo, houve a liberação, ainda que com restrições, do funcionamento de restaurantes, bares, entre outros.

À medida em que a pandemia do novo coronavírus se estabiliza, mais pessoas que estavam em home office retornam ao trabalho presencial, e pessoas que estavam, de alguma forma, impedidas de trabalhar em função do isolamento social, retomam suas atividades.

O estudo, contudo, mostra que, entre as pessoas afastadas do trabalho, 17 mil deixaram de receber remuneração em setembro.