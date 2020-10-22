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Pandemia

Coronavírus: ES registra 3.767 mortes e passa de 148 mil casos

No intervalo de 24 horas, 12 mortes foram registradas e 660 casos confirmados, segundo a Secretaria de Estado da Saúde
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 out 2020 às 16:31

Publicado em 22 de Outubro de 2020 às 16:31

Swab para teste de Covid-19
Swab para teste de Covid-19 Crédito: Pixabay
O Espírito Santo chegou, nesta quinta-feira (22), a 3.767 mortes pela Covid-19 registradas. No total, são 148.055 casos confirmados da doença causada pelo novo coronavírus. As informações são do Painel Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). A ferramenta mostra que, nas últimas 24 horas, foram registrados 660 novos casos e 12 óbitos.
Entre os municípios mais afetados do Estado, do total acumulado desde o início da pandemia, Vila Velha permanece à frente com 21.419 registros da doença, seguido por Vitória (18.936), Serra (18.496) e Cariacica (13.366). Já por bairros, Jardim Camburi, na Capital, é o que mais tem casos confirmados de Covid-19, com 2.711 moradores infectados.
O número de pacientes curados também aumentou no Espírito Santo. Ao todo, 136.530 pessoas conseguiram vencer a batalha contra o coronavírus. A taxa de letalidade no Estado permaneceu em 2,5% e, até agora, 473.529 testes para detectar a doença já foram realizados em todo o Estado.

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