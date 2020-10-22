"Incoerente", diz leitor sobre crítica a vacina e apoio a cloroquina

A vacina desenvolvida pela AstraZeneca e a Universidade de Oxford é testada no Brasil Crédito: Divulgação/Universidade de Oxford

IMUNIZAÇÃO

Bolsonaro fala em traição e diz que não vai comprar vacina chinesa (Brasil, 21/10). Votei no Bolsonaro e não me arrependo. Porém não sou a favor dessa atitude! Quando ele defendeu o uso da cloroquina, o Ministério da Saúde não apoiou e os defensores o apoiaram, dizendo que muita gente já toma remédio sem receita e com contraindicações, com o que eu concordo. Aí, quando ele veta uma vacina que está para ser liberada o povo acha certo? Acho incoerente! Lembrando que apoio o atual governo, porém não aguento mais esse cenário atual! Quero me vacinar o mais rápido possível e creio com certeza que essa pandemia já virou assunto político! (Nayara Linares) . Votei no Bolsonaro e não me arrependo. Porém não sou a favor dessa atitude! Quando ele defendeu o uso da cloroquina, o Ministério da Saúde não apoiou e os defensores o apoiaram, dizendo que muita gente já toma remédio sem receita e com contraindicações, com o que eu concordo. Aí, quando ele veta uma vacina que está para ser liberada o povo acha certo? Acho incoerente! Lembrando que apoio o atual governo, porém não aguento mais esse cenário atual! Quero me vacinar o mais rápido possível e creio com certeza que essa pandemia já virou assunto político!

O que existe aqui é um monte de gente que age segundo os pensamentos de seus ídolos. Isso inclui todas as bandeiras partidárias e mesmo se a vacina for de algum país capitalista. O presidente já demonstrou que não vai obrigar a vacinação. Esse direito eu teria se eu não andasse por aí pondo a vida do próximo em risco. O povo tem que parar com esse negócio de apoiar as coisas olhando se partiu da direita ou esquerda. Temos que olhar se o fato é bom ou não para nós, brasileiros. (Jose Carlos Corona)

Bolsonaro fez toda uma campanha de marketing para a cloroquina, mesmo quando qualquer estudo já mostrava que era inútil. Agora vem querer falar de testes da Anvisa e de comprovação científica? Quem tem que falar não é o presidente ou qualquer político, é o corpo técnico, como no caso de todas as vacinas. Se ela passar na análise do corpo técnico, pouco me importa o país de origem da empresa, faço fila pra tomar a vacina. (Rodrigo Peixoto Santos)

Não entendi. O povo clamava pela vacina, aí conseguiram desenvolver a mesma e agora não querem comprar? Vai entender isso. Chega a ser bizarro. (Thiago Silva)

A situação já começou errada desde o início do contágio desta doença aqui nas terras tupiniquins. Essa doença, queira ou não, foi politizada desde o início. E nesse quesito todos os políticos, sem exceção, erraram. Ponto. (Eugenio Araujo Silva)

“Manda os governadores se vacinarem primeiro.” E vocês acham que eles não vão? Se a vacina chinesa, que é feita em parceria com o Instituto Butantan, for eficaz, é óbvio que a maioria deles vai tomar. Quem vai ficar sem seremos nós, por ignorância de quem acreditam em cloroquina, remédio de verme e ozônio contra a covid (todos sem comprovação), mas não acreditam na vacina testada no país que o próprio presidente de vocês governa. (Victor Abreu)

CORONAVÍRUS

Após dois meses, ES volta a ter mais de mil casos de Covid-19 em 24h (Cotidiano, 21/10). Parem de colocar culpa nos feriados... isso é querer ser cego enxergando. Depois que houve liberação do governo, olha as ruas, shoppings, praias, eventos com até 300 pessoas, calçadão, bares e restaurantes... todos cheios e com pessoas sem máscaras. E ainda vão continuar colocando culpa nos feriados... feriado é uma vez ao mês. E os outros 29 dias? Todo mundo é santo, todo mundo usa máscara aonde vai? Agora não se tem controle mais, e não adianta proibir porque se tornou incontrolável. (Lorena Pereira) . Parem de colocar culpa nos feriados... isso é querer ser cego enxergando. Depois que houve liberação do governo, olha as ruas, shoppings, praias, eventos com até 300 pessoas, calçadão, bares e restaurantes... todos cheios e com pessoas sem máscaras. E ainda vão continuar colocando culpa nos feriados... feriado é uma vez ao mês. E os outros 29 dias? Todo mundo é santo, todo mundo usa máscara aonde vai? Agora não se tem controle mais, e não adianta proibir porque se tornou incontrolável.

O povo não achou tão bom reabrir tudo, liberar tudo? Agora estão aí os resultados, ainda nem começaram. (Danubia Botelho)

O povo fala de política, mas esquece desses feriados que passaram, das praias e shoppings lotados. Os bares já tem mais de mês que andam cheios, e as festinhas? Sim, a política também não ajuda, mas o que é pior mesmo é a população que não respeita esse distanciamento. (Cristie Fonseca)

O povo não usa máscara, quando pedimos em nossos estabelecimentos debocham, questionam. Acho que está na hora de ter uma lei rigorosa quanto ao uso da máscara, porque o povo não tem empatia nenhuma, o próximo que se lasque. Fico revoltada, a pandemia não acabou! (Catia Silver)

Triste saber que se continuar aumentando o número de casos, ainda vamos perder muitas vidas até chegar a vacina. (Marlete Correia)

AUXÍLIO

Casagrande propõe força-tarefa para bancar auxílio emergencial (Economia, 21/10). Senhor governador, para de fazer campanha política. O povo precisa de emprego. A palavra já diz tudo: “auxílio”. Emprego, sim, é garantir um futuro melhor. O povo quer trabalho digno. (Jusciara Spalemsa) . Senhor governador, para de fazer campanha política. O povo precisa de emprego. A palavra já diz tudo: “auxílio”. Emprego, sim, é garantir um futuro melhor. O povo quer trabalho digno.

Se desde o início do auxílio tivesse uma análise mais rigorosa de quem realmente precisava receber, poderia ter o pagamento por muito mais tempo. Agora quem realmente passa por necessidades pode ficar sem ter o que comer! (Valério Effgen)

Auxílio emergencial até acabar a pandemia, sim, porque as pessoas que são de grupos de risco não podem sair de casa para não correrem risco de se contaminar. Até porque esse vírus não acabou ainda. Eu apoio o governador Casagrande. (Simone Gomes)

As pessoas precisam de emprego! Não de auxílio eterno! O governo precisa criar condições para que o mercado se recupere, assim gerando maior número de empregos! (Edineu Stuhr Brieri)