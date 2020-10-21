Bolsonaro fala em traição e diz que não vai comprar vacina chinesa

Bolsonaro desautorizou o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, que, no dia anterior, anunciou acordo com o Estado de São Paulo Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Ao responder ao comentário de um internauta que pediu que a vacina não fosse comprada porque ele tem 17 anos e diz querer ter "um futuro, mas sem interferência da ditadura chinesa", Bolsonaro negou a compra.

"NÃO SERÁ COMPRADA", escreveu Bolsonaro em letras maiúsculas.

Outro internauta acusou Pazuello de traí-lo com o acordo de compra da vacina e disse que Bolsonaro havia se enganado mais uma vez com alguém de sua equipe.