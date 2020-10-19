"Sociedade pede socorro", diz leitor sobre alta de mortes violentas no ES

ES contabilizou 642 mortes violentas no primeiro semestre deste ano Crédito: Divulgação

SEGURANÇA PÚBLICA

ES é o terceiro no país em aumento de mortes violentas em 2020 (Leonel Ximenes, 19/10). O governo tem que investir o máximo em segurança pública, o povo está à mercê dos bandidos. Não dá para ficar de braços cruzados, dá para melhorar. O Espírito Santo nunca esteve tão violento. Nossos gestores precisam olhar com carinho para essa questão, essa necessidade é para ontem. A sociedade pede socorro. Tem que reforçar esse efetivo urgentemente. (Sileni Krüger) . O governo tem que investir o máximo em segurança pública, o povo está à mercê dos bandidos. Não dá para ficar de braços cruzados, dá para melhorar. O Espírito Santo nunca esteve tão violento. Nossos gestores precisam olhar com carinho para essa questão, essa necessidade é para ontem. A sociedade pede socorro. Tem que reforçar esse efetivo urgentemente.

FESTA IRREGULAR

PM fecha baile clandestino na Serra em meio a confronto e tiros de borracha (Polícia, 17/10). Engraçado que só faz isso na periferia. Nos lugares nobres, como Triângulo e Rua da Lama, a gente não vê ação nenhuma, nem de conscientização à Covid, mas na periferia até tiro de borracha. E não vem falar que é por causa de droga não, pois o consumo nesses dois lugares é o mesmo. (Matheus Souza) . Engraçado que só faz isso na periferia. Nos lugares nobres, como Triângulo e Rua da Lama, a gente não vê ação nenhuma, nem de conscientização à Covid, mas na periferia até tiro de borracha. E não vem falar que é por causa de droga não, pois o consumo nesses dois lugares é o mesmo.

Quero ver acabar com os bailes lotados na Praia do Canto, em Jardim Camburi, em Vila Velha. Tudo lotado, sem distanciamento mínimo e sem o menor respeito pelos mais de 150 mil mortos pela Covid no país. Nem por isso a polícia chega metendo bala de borracha lá. Essa polícia é racista! Não gosta de preto e não gosta de pobre! (Bruna Breguez)

Se a PM vai na periferia, o povo fala “por que não vai na Praia do Canto?”. Se a polícia age em bairro nobre, a playboyzada fala “quero ver ir na favela prender bandido”. Parabéns à PM, que trabalha em qualquer lugar, pois em todos os lugares tem idosos, crianças pequenas e trabalhadores que precisam dormir. Parabéns, PMES! (Vinícius Malini de Almeida)

DESPEDIDA

Depoimentos contam a história de Rike Soares e da Antimofo no ES (Cultura, 16/10). Que Deus o receba! Minha história em Vitória tem muitos capítulos escritos dentro da Fluente e da Bolt. Espero que a administração das casas continuem lutando para que não se perca a única opção para o público LGBTQIA+ em Vitória. (Gabriel Texeira) . Que Deus o receba! Minha história em Vitória tem muitos capítulos escritos dentro da Fluente e da Bolt. Espero que a administração das casas continuem lutando para que não se perca a única opção para o público LGBTQIA+ em Vitória.

Visionário, inquieto, amigo, muitas qualidades! Obrigado, Rike! Vitória te ama! (Adilson Borges)

Rike era uma simpatia e muito criativo. Quantas festas temáticas eu já fui... Nossa, fez parte da minha juventude. Kokeshi, Teacher’ Pub, Centenário. Lembro quando fui DJ no Kokeshi, em uma festa que era às sextas e que as pessoas podiam colocar a música. Rike sempre tentava deixar Vitória mais animada, fora do eixo padrãozinho. Força para família e amigos. Meus sentimentos. (Fernanda Amorim)

Máximo respeito, merece todos os nossos mais sinceros aplausos e homenagens! À família, nosso fraterno abraço! (Lorena Nogueira)

Grato a ele por criar um local onde todos se sentiam à vontade para se divertir, independentemente de sua opção sexual, cor, raça ou crença. Sem dúvidas a comunidade LGBTQIA+ deve muito a este ícone. Descanse em paz, Rike. Que Deus abençoe toda a família e os amigos! (Israel Caldeira)

Perdemos um cara incrível, com super coração e solícito com todos! Estivemos juntos pela última no Manifesto, evento na Ufes. O Rike sempre foi esse cara incrível. Falávamos de promover outros tantos eventos juntos. É incrível como a vida é extremamente frágil. Vá em paz, Rike! Olhe por nós de onde estiver. Sentiremos sua falta (Vitor Siqueira Pereira)

EDUCAÇÃO

Novo decreto traz avanço ou retrocesso à educação inclusiva? (Um tema, duas visões, 18/10) Sou a favor da educação regular igualitária em condições a todos inicialmente, além das contribuições de novas instituições modernas com secretarias aparelhadas, escolas especiais para necessidades especiais, principalmente arquitetura e mobilidade. Sendo garantido o atendimento público em ambas como atividades de livre participação. (Henrique Neves Selim) Sou a favor da educação regular igualitária em condições a todos inicialmente, além das contribuições de novas instituições modernas com secretarias aparelhadas, escolas especiais para necessidades especiais, principalmente arquitetura e mobilidade. Sendo garantido o atendimento público em ambas como atividades de livre participação.

Eu acho que deveriam ter turmas especiais para crianças especiais. Elas têm que ter um acompanhamento diferente, mas pode ser em escola regular, para se socializarem com crianças não deficientes. (Ana Claudia Magalhaes Souza)

DESEMPREGO

Desemprego deve subir após benefícios criados na pandemia acabarem (Economia, 18/10). Só quero ver! Nossos jovens não conseguem o primeiro emprego por causa da falta de experiência, e os pais de família com muita experiência não conseguem por causa da idade. Não vejo esperança de melhora. (Misraine Souza) . Só quero ver! Nossos jovens não conseguem o primeiro emprego por causa da falta de experiência, e os pais de família com muita experiência não conseguem por causa da idade. Não vejo esperança de melhora.

Como a redução de um auxílio pago a desempregados vai aumentar o desemprego? (Luiz Junior Ribeiro)

Pensa aí: se não tem benefício, as pessoas vão comprar menos. Comprando menos, o comércio vai demitir mais, as empresas vão produzir menos, demitindo assim mais pessoas. É só pensar. E pra alguns ainda vai ter que desenhar. (Leila Teixeira Mariano Botelho)

Mesmo quem não recebe qualquer tipo de ajuda do governo será afetado. Seja o setor de comércio, seja o de serviços. E com certeza haverá aumento da insegurança. Todos nós seremos afetados. (Italia Ferreira Mattos)

Muitos perderam os empregos na pandemia. Outra oportunidade não será fácil, como nunca foi, devido à alta concorrência no mercado de trabalho. Muitos estão contando, sim, com o benefício para se alimentar (que não está fácil, com tudo caro) e ainda ter que pagar água, gás e energia. Se temos pessoas que abusam, que não gostam de trabalhar, isso realmente é um problema, mas não devemos generalizar e não é isso que diz na reportagem. (Paula Mendes)