"Governo já paga subsídios", reclama leitor de compra de diesel para Transcol

Movimentação de usuários do Transcol no Terminal do Ibes Crédito: Carlos Alberto Silva

TRANSPORTE PÚBLICO

ES compra R$ 40 milhões em diesel para evitar falência do Transcol (Economia, 13/10). Vamos reescrever esse título: População compra R$ 40 milhões em diesel e vai continuar pagando passagem cara para andar em ônibus lotado. (Felipe Pretti) . Vamos reescrever esse título: População compra R$ 40 milhões em diesel e vai continuar pagando passagem cara para andar em ônibus lotado.

Se eles que sempre tiveram ajuda do governo, subsídios, ou sei lá que nome dá, enfiaram a força o Bilhete Único no povo para receberem adiantado e não ter prejuízo com roubo - e aliás não investiram nada em sistema de segurança, nem pra eles nem pra nós -, se livraram dos cobradores, não deram a integração no bilhete, continuamos pagando duas ou mais passagens para completar um percurso (procurem saber como funciona o sistema de integração em outros Estados), eles vêm falar em prejuízo? Se assim é, o que dirá os comerciantes com suas lojas realmente fechadas? Ah, por favor. (Joao Fernandes Almeida)

Muita gente não entende que nessa embolação de ônibus cheio tem muita gratuidade. As empresas pagam funcionário com uma coisa chamada dinheiro, e dinheiro não cai do céu não! (Rudnei Gaigher)

O governo já paga subsídios milionários para essas mesmas empresas. Mais 40 milhões de combustíveis? Assim a população deveria andar de graça. (Paulo César)

EDUCAÇÃO

Viana inaugura escola cívico-militar para 600 alunos (Cotidiano, 13/10). O certo seria ter educação de qualidade para todos, não uma escola melhor do que outra. O governo novamente inventando solução para esconder a incompetência em fazer o seu trabalho. (Moises Júnior Meireles) . O certo seria ter educação de qualidade para todos, não uma escola melhor do que outra. O governo novamente inventando solução para esconder a incompetência em fazer o seu trabalho.

Nada contra, mas não basta ter um escola de excelência no município frente a uma rede complexa. Educação se faz com professores bem pagos, logo o município deve melhorar o piso salarial e criar um meio de igualar as escolas. Friso, não sou contra a escola cívico-militar, mas não pode haver uma escola municipal melhor que a outra dentro da mesma cidade. Isso é cruel. (Bruno Almeida Zamite)

As pessoas que dizem que é preciso um ensino militar ou cívico-militar para aprender ética estão dizendo que amigos e familiares, ou elas mesmas, se não estudaram em escolas assim, não aprenderam noções de ética. (Elias Alves)

Não acredito em escola que impõe obediência, e sim em escola que liberta! Que dê asas à imaginação, onde o aluno é tratado com respeito! Uma escola que ouve! Que tenha professores capacitado para ensinar a parte acadêmica. Tenho muita admiração pelas escolas técnicas do nosso Estado! Tenho visto resultados incríveis nessas escolas!! (Maria Madalena Prata)

CORONAVÍRUS

Covid-19: ES registra 822 novos casos e nove mortes em 24h (Cotidiano, 12/10). Cuidado, gente. O governador está liberando o funcionamento das coisas, mas a pandemia está aí. Eu e meu esposo somos prova disso: fizemos teste na segunda-feira passada, que deu positivo, pois estávamos com dor no corpo. Nos hospitais não para de chegar gente com Covid-19. Abram os olhos. (Patrícia Fischer Estevam) . Cuidado, gente. O governador está liberando o funcionamento das coisas, mas a pandemia está aí. Eu e meu esposo somos prova disso: fizemos teste na segunda-feira passada, que deu positivo, pois estávamos com dor no corpo. Nos hospitais não para de chegar gente com Covid-19. Abram os olhos.

É muito complicado, porque as pessoas não estão levando a sério. Eu faço a minha parte, mas dependo de todos fazerem a sua, porque se não vamos pagar pelos outros. (Rose Lucas)

Que venham mil casos por dia. Será que só assim as pessoas vão levar a sério? Para de querer andar sem máscara, ir às festas e baladas, para de dizer já peguei, não pego de novo, ou que tomo bastante vitaminas e não pego, para de dizer que sabe ver quem tem ou não Covid. (Victor Ferrari)

Os locais estão todos sem nenhuma proteção, não tem álcool gel e nem distanciamento. Logo logo isso vai piorar… (Thereza Rachel Ferrari Ritter)

ACIDENTE

Coletor morre ao cair de caminhão de lixo em Guarapari (Cotidiano, 11/10). Vocês já viram como é a segurança deles? Mal pegam o lixo e o caminhão já está em movimento, saem correndo com quilos de sacolas na mão. Aí não dá, né! (Sergio Fraga Andeade Fraga) Vocês já viram como é a segurança deles? Mal pegam o lixo e o caminhão já está em movimento, saem correndo com quilos de sacolas na mão. Aí não dá, né!

As condições de trabalho são desumanas. Qual sindicato é responsável por eles? Já passou da hora de alguém fazer alguma coisa por esses trabalhadores. (Eduardo Afonso Emilio)

Eu vejo esses rapazes correndo tanto, o carro muitas vezes é rápido demais. Isso acaba deixando eles muito exaustos, correndo risco de desequilibrar e cair. É muito puxado e são desvalorizados por tanta gente. Eles são guerreiros. Que Deus conforte os familiares. (Thania Rita)

Esses caminhões trafegam no meio do trânsito com uma velocidade considerável e esses trabalhadores pendurados na traseira, sem segurança nenhuma. A legislação deveria mudar pra não acontecer mais mortes. (Adonias Pinheiro)