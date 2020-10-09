"Jogados às traças", diz leitor sobre fila em posto de saúde de Vila Velha

. As regras das saídas temporárias estão na Lei de Execução Penal (Lei 7.210 /1984). Acontece usualmente em datas comemorativas como Natal, Páscoa e Dia das Mães, Dia das Crianças. Aprovada pelo senadores e deputados federais e sancionado pelo presidente da República. Psicólogos, assistentes sociais e ativistas de direitos humanos reconhecem a importância das saídas temporárias, uma vez que permitem a gradativa ressocialização do preso, sendo que alguns desses condenados aproveitam a oportunidade para cometer outros crimes, inclusive hediondos. E outros que não voltam aos presídios após o benefício são os condenados por crimes mais graves. A lei atual estabelece 1/6 da pena para os réus primários e 1/4 no caso de reincidentes, para concessão do benefício. Agora quem foi vítima de violência física, roubo, homicídio, latrocínio, estupro, que paga seus impostos em dia não tem nenhum apoio e benefício do Estado, preso tem direitos e o cidadão trabalhador de bem tem deveres.