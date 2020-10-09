"Jogados às traças", diz leitor sobre fila em posto de saúde de Vila Velha

SAÚDE
Em vão, moradores passam a madrugada na fila de posto de Vila Velha (Cotidiano, 09/10). Poxa, tinha que ter um segundo plano, não se pode confiar totalmente na tecnologia. Antes a marcação era a punho... por que não adota esse sistema em caso de emergência, afinal estamos falando de saúde pública, não se pode ficar refém da tecnologia. (Emerson Oliveira)
Esse posto de saúde é uma vergonha. Nós, do bairro Aribiri, estamos jogados às traças. Temos que passar a noite na fila para conseguir uma ficha. (Cida Souza)
Sistema fora do ar? Simples, pega uma planilha e faz manualmente, quando o sistema voltar os funcionários preenchem com o que foi colocado no papel. Agora mandar o povo voltar para casa depois de perder um tempão na fila é intolerável, né? (Gabriel M. Oliveira)
BARREIRAS SANITÁRIAS
Barreiras sanitárias e mais fiscalização contra aglomeração nas praias do ES no feriado (Cotidiano, 08/10). Coitados. Duvido que esses prefeitos das orlas da Grande Vitória têm peito de encarar e restringir algo aos moradores. Quais os bairros mais contaminados da Grande Vitória? Jardim Camburi e Praia da Costa. Aqui a PMVV tomou uma solução romântica, botando barreiras praticamente imaginárias para conter o os moradores que não estão nem aí para a Covid. (Eduardo Fernando Kleber Xavier)
A única fiscalização competente mesmo virá dos céus, se cair uma chuva bem forte. Aí eu quero ver os egoístas se aglomerarem nas praias no feriado. (Marcelo GeVjay)
CORONAVÍRUS
Coronavírus: 298 pessoas estão internadas em leitos de UTI no ES (Cotidiano, 08/10). Quando aparece o número de mortos, eu acho que é muito… fico triste e me sinto impotente. Uma vida vale demais. Todos os dias pessoas morrem, mas se não fosse esse vírus talvez essas pessoas não teriam morrido. A vacina, pelo amor de Deus. (Izabella Soares)
SAIDINHA
Mais de 1,3 mil presos ganham direito a "saidinha" para o Dia das Crianças no ES (Polícia, 08/10). As regras das saídas temporárias estão na Lei de Execução Penal (Lei 7.210 /1984). Acontece usualmente em datas comemorativas como Natal, Páscoa e Dia das Mães, Dia das Crianças. Aprovada pelo senadores e deputados federais e sancionado pelo presidente da República. Psicólogos, assistentes sociais e ativistas de direitos humanos reconhecem a importância das saídas temporárias, uma vez que permitem a gradativa ressocialização do preso, sendo que alguns desses condenados aproveitam a oportunidade para cometer outros crimes, inclusive hediondos. E outros que não voltam aos presídios após o benefício são os condenados por crimes mais graves. A lei atual estabelece 1/6 da pena para os réus primários e 1/4 no caso de reincidentes, para concessão do benefício. Agora quem foi vítima de violência física, roubo, homicídio, latrocínio, estupro, que paga seus impostos em dia não tem nenhum apoio e benefício do Estado, preso tem direitos e o cidadão trabalhador de bem tem deveres. (Márcio Vinicio da Silva)
As pessoas criticam certa decisão, mas não entendem o sociologismo que tem por trás. As pessoas preferem criticar um benefício previsto em lei do que criticar a eficácia do nosso sistema prisional. O problema é bem mais a fundo. Porém muita gente não tem o mínimo para entender. (Marcos Felipe)
PRESERVAÇÃO
Gêmeas fazem campanha para salvar árvore em terreno de motel demolido em Itapuã (Cotidiano, 08/10). Todo apoio a elas. Não cortem a árvore. Inclusive eu moro em Governador Valadares, uma cidade muito arborizada, e toda vez que vou a Vila Velha eu fico impressionado como a cidade tem poucas árvores. Deveriam fazer o plantio de árvores em Vila Velha, ia ficar muito mais bonita e amenizava o calor nas ruas. (Fabiano Miranda Lacerda)
DESIGUALDADE
Banco Mundial: Pandemia pode levar mais 150 milhões à pobreza extrema (Mundo, 07/10). Se as riquezas de nosso país continental fossem mais bem distribuídas, essas diferenças não seriam tão gritantes, afinal, por outro lado, também tem muita gente “enriquecendo" com essa pandemia. (Barbara Maria Lobato Pedrosa)