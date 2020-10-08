Praia da Costa, em Vila Velha, lotada em dia de domingo durante a pandemia Crédito: Fernando Madeira

Your browser does not support the audio element. Barreiras sanitárias e mais fiscalização contra aglomeração nas praias do ES no feriado

Mar, sombra e água fresca. Os três sonhos de consumo de muita gente em dias de calor devem transformar as praias no principal destino dos capixabas no próximo fim de semana com feriado do dia 12 de outubro, Dia de Nossa Senhora Aparecida. O litoral se apresenta como um alternativa para aliviar as fortes ondas de calor do Estado. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a temperatura mais alta de 2020 foi de 39,5?°C em Alegre, Região Sul do Estado, no último dia 28

Mas, afinal, como é possível manter o distanciamento social nestes locais? Em busca da resposta, a reportagem ouviu médicos e as prefeituras para saber quais ações serão adotadas para evitar aglomeração e reduzir os riscos de contágio do novo coronavírus

O médico infectologista Lauro Ferreira Pinto disse que tem acompanhado o aumento de casos confirmados de infecção por Covid-19 nos jovens. Segundo ele, o mesmo comportamento notado nas praias da Europa durante o verão é observado no Brasil

"É perfeitamente legítimo ir à praia nesse calorão, mas tem de ficar a 1,5 metro de distância das outras pessoas. Não há risco dentro da água, mas se as pessoas aglomeram na areia, há muita chance de alguém estar contaminado, falar ou tossir próximo aos outros, e transmitir o vírus" Lauro Ferreira Pinto - Médico infectologista

VITÓRIA

O secretário de Segurança Urbana de Vitória, Fronzio Calheira, informou que o município criou um grupo de trabalho que atua para cumprir as determinações sanitárias e regras de funcionamento definidas pelos governos municipal e estadual.

Além de envolver a estrutura da Prefeitura de Vitória , o grupo atua de forma conjunta com o Corpo de Bombeiros e Polícia Militar. Desde o início da pandemia, o município já recebeu em torno de 5 mil denúncias de irregularidades na cidade.

Com relação ao feriado, temos previsão de tempo nublado com possibilidade de chuva. A preocupação maior vai ser na continuidade do cumprimento das restrições. A vigilância é constante, mas é importante alertar que as pessoas são corresponsáveis pela sua vida, declara Fronzio.

Quiosque lotado na Praia da Curva da Jurema, em Vitória Crédito: Fernando Madeira

VILA VELHA

Prefeitura de Vila Velha informa que todas as suas equipes de fiscalização atuarão normalmente durante o fim de semana e feriado no litoral e em outras regiões do município. Não haverá barreiras sanitárias, porém a população poderá denunciar aglomerações por meio da Ouvidoria 162.

A prefeitura seguirá as determinações do governo do Estado, via decreto, e respeitará as orientações das autoridades de saúde (...). As equipes da Guarda Municipal e fiscalização estão atentas aos pontos de aglomeração que podem ser denunciados através da Ouvidoria Municipal pelo telefone 162, informa a nota.

Praia da Costa, em Vila Velha. A recomendação é manter 1,5 metro de distância Crédito: Fernando Madeira

SERRA

Na Serra, a prefeitura garante que segue as determinações do governo do Estado no combate à pandemia. A administração municipal informa que as equipes da Guarda Civil Municipal e dos guarda-vidas estarão nos balneários neste feriado, assim como em todos os fins de semana, para dar apoio na segurança e orientar os banhistas a manterem o distanciamento social.

A fiscalização de trânsito será intensificada, a fim de coibir infrações como estacionamento irregular. Não haverá bloqueio nas praias. Seguindo a determinação estadual, na Serra foi autorizada a retomada do comércio, que deve cumprir todas as regras sanitárias estipuladas pelo governo do Estado, destaca.

Praia de Manguinhos, na Serra Crédito: Luciney Arapujo

GUARAPARI

Responsável pela administração de 57 praias, o Poder Executivo municipal de Guarapari anuncia que espera um grande volume de turistas no próximo fim de semana. Para evitar o contágio de Covid-19, o município deve manter barreiras sanitárias.

Os protocolos são auto declaratórios o turista e/ou visitante poderá denunciar as não adequações e conformidades dos respectivos estabelecimentos: restaurantes, quiosques, cafeterias e similares; meios de hospedagem regulares (hotéis e pousadas); agências de turismo; transportadoras turísticas; guias de turismo; entre outras atividades de empreendimentos turísticos", detalha.

Com a volta dos ônibus, o número de turistas deve crescer em Guarapari Crédito: Reprodução/TV Gazeta

ARACRUZ

Quanto ao controle da Covid-19, a Prefeitura de Aracruz afirma que seguirá as legislações municipais e estaduais para evitar aglomerações, com a fiscalização constante no final de semana e feriado.

A prefeitura orienta que todos os estabelecimentos comerciais exijam o uso de máscaras e do álcool em gel, limite o número de pessoas, além da garantia de distanciamento de 1,5 metro de uma mesa a outra nos bares e restaurantes.

De acordo com o decreto nº 38.491 de 21/09/2020, fica proibida a permanência e a circulação de pessoas nas praias do município, além do decreto 38.621 de 06/10/2020, que manteve esta suspensão até o dia 13 de outubro, inclusive das atividades de atrativos e passeios turísticos, informa a nota do município.

Praia de Coqueiral de Aracruz, em Aracruz Crédito: Isaac Ribeiro

LINHARES

Sem revelar a expectativa de público, a Prefeitura de Linhares informa que espera um grande número de pessoas frequentando os balneários. O governo municipal informa que nesta quinta-feira (8) e sexta-feira (9) fará uma visita aos comerciantes dos balneários, orientando sobre a obrigatoriedade do uso de máscara, distanciamento das mesas e a quantidade de pessoas no local.

Praia de Pontal do Ipiranga, em Linhares Crédito: Felipe Reis/Prefeitura de Linhares

PRESIDENTE KENNEDY

Em Presidente Kennedy , município da Região Sul do Estado, haverá barreiras sanitárias nas principais rodovias de acesso às praias e também na orla. A Secretaria de Saúde deve distribuir informativos, medir a temperatura corporal e também disponibilizar álcool 70% para os turistas.

Praia das Neves, em Presidente Kennedy Crédito: Tadeu Bianconi | Divulgação

Não há espaços isolados, mas a prefeitura, por meio da Vigilância Sanitária e Guarda Municipal, irá fiscalizar e orientar os turistas quanto ao distanciamento social, dentre outras medidas de não propagação da Covid-19, informa.

SÃO MATEUS

Tendo Guriri como a praia que concentra o maior movimento de moradores e turistas, a Prefeitura de São Mateus , Região Norte do Estado, declara que vai realizar ações de barreira sanitária, além de orientar aos moradores, turistas e comerciantes.

A pessoa que estiver com a temperatura acima do indicado ou apresentar sintomas de Covid-19 será encaminhada, imediatamente, para a Unidade de Saúde mais próxima, onde o paciente passará por avaliação e a equipe médica seguirá todos os protocolos recomendados, garante o governo municipal.