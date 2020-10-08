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Até 75 km/h

Marinha estende alerta de ventos fortes para o Espírito Santo

A orientação é que pescadores, navegantes e praticantes de esportes consultem informações sobre o tempo antes de realizarem qualquer atividade no mar
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 out 2020 às 11:32

Publicado em 08 de Outubro de 2020 às 11:32

Ventos fortes na praia de Camburi neste domingo (23)
Ventos fortes na praia de Camburi: Marinha prorroga ventos com intensidade de até 75 km/h na faixa litorânea do Estado Crédito: Fernando Madeira
A Marinha do Brasil estendeu o alerta emitido nesta semana de ventos fortes para o Espírito SantoAnteriormente, o alerta valia até a manhã desta sexta-feira (9). Agora, foi prorrogado até sábado (10).
Segundo informações da Marinha, os ventos com intensidade de até 75 km/h na faixa litorânea do Estado, são de direção Noroeste a Sudoeste. Além do Espírito Santo, a frente fria também será estendida na região do Rio de Janeiro, ao norte de Arraial do Cabo, e na Bahia, ao sul de Caravelas.
A Marinha sugere que pescadores, navegantes e praticantes de esportes consultem essas informações antes de realizarem qualquer atividade no mar.

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