Marinha estende alerta de ventos fortes para o Espírito Santo

A Marinha do Brasil estendeu o alerta emitido nesta semana de ventos fortes para o Espírito Santo. Anteriormente, o alerta valia até a manhã desta sexta-feira (9). Agora, foi prorrogado até sábado (10).
Segundo informações da Marinha, os ventos com intensidade de até 75 km/h na faixa litorânea do Estado, são de direção Noroeste a Sudoeste. Além do Espírito Santo, a frente fria também será estendida na região do Rio de Janeiro, ao norte de Arraial do Cabo, e na Bahia, ao sul de Caravelas.
A Marinha sugere que pescadores, navegantes e praticantes de esportes consultem essas informações antes de realizarem qualquer atividade no mar.