Veja o que funciona no feriado de Nossa Senhora Aparecida no ES

Crianças já estão liberadas para ir aos shoppings, que funcionarão em horário especial no feriado Crédito: Divulgação/Camilla Baptistin

A próxima segunda-feira (12), Dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, é feriado nacional. Na data, também se comemora o Dia das Crianças. Por conta disso, alguns estabelecimentos e órgãos públicos estarão fechados. No entanto, supermercados e shoppings vão funcionar em horário especial, a exemplo do que acontece aos domingos. Em alguns shoppings, haverá brincadeiras e distribuição de brindes para as crianças.

Veja o que funciona e o que não funciona na próxima segunda-feira (12).

SUPERMERCADOS

Perim : todas as lojas de Vila Velha, Vitória e Cariacica estarão abertas na segunda (12), das 8h às 18h

: todas as lojas de Vila Velha, Vitória e Cariacica estarão abertas na segunda (12), das 8h às 18h Todas as lojas Extrabom, Extraplus e Atacado Vem irão funcionar das 8h às 18h, exceto o Extrabom de Guarapari , que abrirá das 8h às 20h; e o Extrabom do Shopping Plaza Top Life (Novo Horizonte, em Serra), que ficará aberto das 8h às 19h



irão funcionar das 8h às 18h, exceto o , que abrirá das 8h às 20h; e o (Novo Horizonte, em Serra), que ficará aberto das 8h às 19h Lojas do OK Superatacado de Laranjeiras, na Serra; Maracanã, em Cariacica; Santos Dumont e Aribiri, em Vila Velha, abertas das 8 às 18h



de Laranjeiras, na Serra; Maracanã, em Cariacica; Santos Dumont e Aribiri, em Vila Velha, abertas das 8 às 18h OK Hipermercado, de Vitória e OK Superatacado de Moxuara, em Cariacica, lojas abertas das 9 às 20h



SHOPPINGS

é obrigatório o uso de máscara, além de manter o distanciamento entre as pessoas. A pandemia ainda não acabou , mas os shoppings já voltaram a funcionar no horário normal e as crianças também já estão autorizadas a frequentar esses locais. Para os que escolherem se divertir com os pequenos em um dos shoppings da Grande Vitória, nós lembramos que

Shopping Vitória

No sábado (10), as lojas funcionam de 10h às 22h, enquanto a praça de alimentação segue aberta até as 23h

No domingo (11) e na segunda (12), lojas e stands funcionam das 14h às 21h. Já a praça de alimentação, funciona das 11h às 22h

Boulevard Shopping Vila Velha

No sábado (10), as lojas funcionam de 10h às 22h enquanto a praça de alimentação segue aberta até as 23h

No domingo (11) e na segunda (12), lojas e stands funcionam das 14h às 21h. Já a praça de alimentação, funciona das 11h às 22h

Na segunda-feira (12), o Extrabom Supermercado localizado dentro do shopping vai funcionar das 10h às 21h

Na segunda (12), Dia das Crianças, às 16h, uma live no Instagram e o Facebook do shopping vai ensinar as crianças a fazerem brincadeiras divertidas com objetos fáceis para criar em casa. O shopping também está em uma campanha de arrecadação de brinquedos novos ou seminovos, em bom estado, para as crianças da Associação Beneficente da Criança e Adolescente (Abeca), na Barra do Jucu, em Vila Velha.

Shopping Vila Velha

No sábado (10), as lojas funcionam de 10h às 22h, enquanto a praça de alimentação segue aberta até as 23h

No domingo (11) e na segunda (12), as lojas e stands funcionam das 14h às 21h. Já a praça de alimentação, funciona das 11h às 22h

Na segunda (12), o hipermercado Carrefour, localizado no shopping, vai funcionar das 9h às 21h



Na segunda (12), haverá distribuição gratuita de slime para as crianças que estiverem passeando pelo shopping, a partir das 12 horas, enquanto durar o estoque.

Shopping Praia da Costa

No sábado (10) e no domingo (11,) o shopping funciona de 10h às 22h



Na segunda (12), o funcionamento é das 13h às 21h

Por conta do Dia das Crianças, as lojas infantis estarão com descontos especiais. Para os pequenos, há Circuito Kids e também uma pista de F1.

Shopping Moxuara

No sábado (10), as lojas funcionam de 10h às 22h, enquanto a praça de alimentação segue aberta até as 23h

No domingo (11) e na segunda (12), as lojas e stands funcionam das 13h às 21h. Já a praça de alimentação, funciona das 11h às 22h

Shopping Jardins

No sábado (10), as lojas funcionam de 9h às 21h, enquanto a praça de alimentação segue aberta até as 22h



No domingo (11) e na segunda (12) as lojas não abrem e funcionam apenas os restaurantes das 11h às 22h

BANCOS

Os bancos não abrem em feriados oficiais, sejam eles municipais, estaduais ou nacionais. As contas com vencimento para a segunda-feira (12), podem ser pagas no dia útil seguinte, na terça (13), sem acréscimo de multas ou juros.

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) lembra que os bancos oferecem à população uma gama de canais alternativos para realização de operações bancárias. Internet banking, mobile banking, além de caixas eletrônicos que podem ser utilizados para a maior parte das transações  como pagamento de contas, transferências, checagem de saldo e extrato.

GOVERNO DO ESTADO

Na próxima segunda-feira (12), não haverá expediente nos órgãos públicos do Executivo Estadual, exceto naqueles que desempenham suas atividades em regime de escala ou que não admitam paralisação.

PREFEITURAS

Prefeitura de Vitória

O expediente administrativo nas repartições da Prefeitura de Vitória estará suspenso, mas alguns serviços vão funcionar em esquema de plantão

O Pronto Atendimento de São Pedro, situado na Rodovia Serafim Derenzi, s/nº, em São Pedro III, e o Pronto Atendimento da Praia do Suá, que funciona na Rua Almirante Tamandaré, na Praia do Suá, vão manter o plantão 24 horas. As unidades de saúde não abrem



156 Online: Moradores podem recorrer a esse canal de comunicação para buscar informações sobre os serviços prestados pela Prefeitura de Vitória, registrar uma reclamação ou solicitar o atendimento de alguma demanda na cidade. O 156 também está disponível para o serviço de Telemedicina. Além de ligação telefônica, o atendimento pode ser feito online no aplicativo Vitória Online e por meio do portal da Prefeitura de Vitória. Por telefone, o atendimento é das 8h às 22h

Em casos de emergências, os munícipes deverão ligar para o plantão 24 horas da Defesa Civil: 98818-4432



Prefeitura de Vila Velha

Os serviços essenciais, como saúde, segurança, assistência social, coleta de lixo e salva-vidas estão mantidos. Não haverá expediente em suas repartições ou órgãos administrativos, incluindo na sede de Coqueiral de Itaparica.

Os prontos atendimentos da Glória e de Cobilândia, além do Hospital Maternidade de Cobilândia, funcionarão normalmente, em regime de 24 horas. O mesmo vale para a Defesa Civil, em que os registros podem ser feitos pelo 162



Guarda Municipal  Plantão: 3219-9929



Disque-Silêncio por meio da Ouvidoria 162



Serviço Especializado de Abordagem Social (Seas): 99717-5012



Serviço funerário: 99717-0868



Prefeitura da Serra

As UPAs de Carapina, Serra-Sede e Castelândia, além da Maternidade de Carapina vão funcionar normalmente com plantão 24 horas

O serviço de coleta de lixo está mantido, de acordo com os horários de cada bairro, e o funcionamento dos cemitérios também, das 8h às 17h

O Disque-Silêncio pode ser acionado pelo telefone 99951-2321

Defesa Civil, serviço de guarda-vidas, agentes de trânsito e guarda civil municipal também vão atuar normalmente