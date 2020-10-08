Veja o que funciona no feriado de Nossa Senhora Aparecida no ES

A próxima segunda-feira (12), Dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, é feriado nacional. Na data, também se comemora o Dia das Crianças. Por conta disso, alguns estabelecimentos e órgãos públicos estarão fechados. No entanto, supermercados e shoppings vão funcionar em horário especial, a exemplo do que acontece aos domingos. Em alguns shoppings, haverá brincadeiras e distribuição de brindes para as crianças.
Veja o que funciona e o que não funciona na próxima segunda-feira (12).
SUPERMERCADOS
- Perim: todas as lojas de Vila Velha, Vitória e Cariacica estarão abertas na segunda (12), das 8h às 18h
- Todas as lojas Extrabom, Extraplus e Atacado Vem irão funcionar das 8h às 18h, exceto o Extrabom de Guarapari, que abrirá das 8h às 20h; e o Extrabom do Shopping Plaza Top Life (Novo Horizonte, em Serra), que ficará aberto das 8h às 19h
- Lojas do OK Superatacado de Laranjeiras, na Serra; Maracanã, em Cariacica; Santos Dumont e Aribiri, em Vila Velha, abertas das 8 às 18h
- OK Hipermercado, de Vitória e OK Superatacado de Moxuara, em Cariacica, lojas abertas das 9 às 20h
SHOPPINGS
A pandemia ainda não acabou, mas os shoppings já voltaram a funcionar no horário normal e as crianças também já estão autorizadas a frequentar esses locais. Para os que escolherem se divertir com os pequenos em um dos shoppings da Grande Vitória, nós lembramos que é obrigatório o uso de máscara, além de manter o distanciamento entre as pessoas.
Shopping Vitória
- No sábado (10), as lojas funcionam de 10h às 22h, enquanto a praça de alimentação segue aberta até as 23h
- No domingo (11) e na segunda (12), lojas e stands funcionam das 14h às 21h. Já a praça de alimentação, funciona das 11h às 22h
- Boulevard Shopping Vila Velha
- No sábado (10), as lojas funcionam de 10h às 22h enquanto a praça de alimentação segue aberta até as 23h
- No domingo (11) e na segunda (12), lojas e stands funcionam das 14h às 21h. Já a praça de alimentação, funciona das 11h às 22h
- Na segunda-feira (12), o Extrabom Supermercado localizado dentro do shopping vai funcionar das 10h às 21h
Na segunda (12), Dia das Crianças, às 16h, uma live no Instagram e o Facebook do shopping vai ensinar as crianças a fazerem brincadeiras divertidas com objetos fáceis para criar em casa. O shopping também está em uma campanha de arrecadação de brinquedos novos ou seminovos, em bom estado, para as crianças da Associação Beneficente da Criança e Adolescente (Abeca), na Barra do Jucu, em Vila Velha.
Shopping Vila Velha
- No sábado (10), as lojas funcionam de 10h às 22h, enquanto a praça de alimentação segue aberta até as 23h
- No domingo (11) e na segunda (12), as lojas e stands funcionam das 14h às 21h. Já a praça de alimentação, funciona das 11h às 22h
- Na segunda (12), o hipermercado Carrefour, localizado no shopping, vai funcionar das 9h às 21h
Na segunda (12), haverá distribuição gratuita de slime para as crianças que estiverem passeando pelo shopping, a partir das 12 horas, enquanto durar o estoque.
Shopping Praia da Costa
- No sábado (10) e no domingo (11,) o shopping funciona de 10h às 22h
- Na segunda (12), o funcionamento é das 13h às 21h
Por conta do Dia das Crianças, as lojas infantis estarão com descontos especiais. Para os pequenos, há Circuito Kids e também uma pista de F1.
Shopping Moxuara
- No sábado (10), as lojas funcionam de 10h às 22h, enquanto a praça de alimentação segue aberta até as 23h
- No domingo (11) e na segunda (12), as lojas e stands funcionam das 13h às 21h. Já a praça de alimentação, funciona das 11h às 22h
Shopping Jardins
- No sábado (10), as lojas funcionam de 9h às 21h, enquanto a praça de alimentação segue aberta até as 22h
- No domingo (11) e na segunda (12) as lojas não abrem e funcionam apenas os restaurantes das 11h às 22h
BANCOS
Os bancos não abrem em feriados oficiais, sejam eles municipais, estaduais ou nacionais. As contas com vencimento para a segunda-feira (12), podem ser pagas no dia útil seguinte, na terça (13), sem acréscimo de multas ou juros.
A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) lembra que os bancos oferecem à população uma gama de canais alternativos para realização de operações bancárias. Internet banking, mobile banking, além de caixas eletrônicos que podem ser utilizados para a maior parte das transações como pagamento de contas, transferências, checagem de saldo e extrato.
GOVERNO DO ESTADO
Na próxima segunda-feira (12), não haverá expediente nos órgãos públicos do Executivo Estadual, exceto naqueles que desempenham suas atividades em regime de escala ou que não admitam paralisação.
PREFEITURAS
Prefeitura de Vitória
O expediente administrativo nas repartições da Prefeitura de Vitória estará suspenso, mas alguns serviços vão funcionar em esquema de plantão
O expediente administrativo nas repartições da Prefeitura de Vitória estará suspenso, mas alguns serviços vão funcionar em esquema de plantão
- O Pronto Atendimento de São Pedro, situado na Rodovia Serafim Derenzi, s/nº, em São Pedro III, e o Pronto Atendimento da Praia do Suá, que funciona na Rua Almirante Tamandaré, na Praia do Suá, vão manter o plantão 24 horas. As unidades de saúde não abrem
- 156 Online: Moradores podem recorrer a esse canal de comunicação para buscar informações sobre os serviços prestados pela Prefeitura de Vitória, registrar uma reclamação ou solicitar o atendimento de alguma demanda na cidade. O 156 também está disponível para o serviço de Telemedicina. Além de ligação telefônica, o atendimento pode ser feito online no aplicativo Vitória Online e por meio do portal da Prefeitura de Vitória. Por telefone, o atendimento é das 8h às 22h
- Em casos de emergências, os munícipes deverão ligar para o plantão 24 horas da Defesa Civil: 98818-4432
Prefeitura de Vila Velha
Os serviços essenciais, como saúde, segurança, assistência social, coleta de lixo e salva-vidas estão mantidos. Não haverá expediente em suas repartições ou órgãos administrativos, incluindo na sede de Coqueiral de Itaparica.
Os serviços essenciais, como saúde, segurança, assistência social, coleta de lixo e salva-vidas estão mantidos. Não haverá expediente em suas repartições ou órgãos administrativos, incluindo na sede de Coqueiral de Itaparica.
- Os prontos atendimentos da Glória e de Cobilândia, além do Hospital Maternidade de Cobilândia, funcionarão normalmente, em regime de 24 horas. O mesmo vale para a Defesa Civil, em que os registros podem ser feitos pelo 162
- Guarda Municipal Plantão: 3219-9929
- Disque-Silêncio por meio da Ouvidoria 162
- Serviço Especializado de Abordagem Social (Seas): 99717-5012
- Serviço funerário: 99717-0868
Prefeitura da Serra
- As UPAs de Carapina, Serra-Sede e Castelândia, além da Maternidade de Carapina vão funcionar normalmente com plantão 24 horas
- O serviço de coleta de lixo está mantido, de acordo com os horários de cada bairro, e o funcionamento dos cemitérios também, das 8h às 17h
- O Disque-Silêncio pode ser acionado pelo telefone 99951-2321
- Defesa Civil, serviço de guarda-vidas, agentes de trânsito e guarda civil municipal também vão atuar normalmente
Prefeitura de Cariacica
- O Pronto Atendimento 24 horas do Trevo de Alto Lage que abriga os PAs Adulto e Infantil funciona normalmente. Também estarão funcionando os PAs de Bela Vista e Nova Rosa da Penha I, das 7h às 17h
- A Central de Atendimento Municipal sobre Coronavírus não funcionará na segunda-feira. O atendimento retornará na terça-feira (13), das 8h às 19h. O telefone é 3354-5635
- A Farmácia Central, em Alto Lage, abrirá das 8h às 18h. Durante o feriado, porém, não haverá entrega de medicação controlada, somente a medicação básica. Na terça-feira (13), atendimento normal
- A Vigilância Epidemiológica estará de plantão, das 8h às 17h, no dia 12, recebendo exames e dando orientações aos pacientes com Covid-19
- A Defesa Civil estará em plantão 24 horas. Caso haja emergências, os telefones de contato são 9 8831-6000 ou 199.
- O Conselho Tutelar de Cariacica funciona 24 horas nos fins de semana e feriados. Os números do plantão são: 98818-4538 / 98819-2886 /98818-4330 / 98818-5302
- O Centro de Referência de Assistência Social (Cras) atenderá somente o Auxílio Funeral, os números são: 98148-0334 e 98148-0332. Os atendimentos acontecerão 24h, durante todo o feriado prolongado
- O Serviço de Abordagem Social funcionará das 9h às 16h durante todo o feriado prolongado. O número do plantão é 98875-1261
- Os serviços de varrição serão mantidos nas principais vias do município, assim como a coleta de lixo domiciliar