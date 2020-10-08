Shows drive-in para a criançada no Parque Botânico Vale, em Vitória

Após realizar Cine Drive-in, Parque Botânico Vale aposta em espetáculos no mesmo formato Crédito: Divulgação/Vale

O Parque Botânico Vale, que fica em Jardim Camburi, Vitória, vai oferecer atividades gratuitas para crianças em homenagem ao dia delas. A partir desta sexta-feira (9), o espaço terá uma programação, que mistura atividades on-line e eventos no formato drive-in.

Até o dia 18 de outubro, vídeos com oficinas de arte e brincadeiras serão disponibilizados no site www.vale.com/parquebotanicovitoria . Além disso, na campanha "Brincar de Sentir", as crianças serão estimuladas a produzir desenhos expressando seus sentimentos de forma ampla.

Os desenhos deverão ser postados nas redes sociais, marcando uma das hashtags #parquebotanicovale e #brincardesentir #semanadacriançapbv. O objetivo é favorecer a abertura do diálogo no ambiente familiar sobre as emoções que rondam o universo infantil.

Já as apresentações drive-in serão realizadas no parque nos próximos dois finais de semana. Serão realizados shows de mágica, palhaços e bandinha infantil no formato drive-in. Tio Samir e Banda, Grupo Vira Lata, Rodrigo Campanelli e Le Peppe são os responsáveis pela diversão. Confira a programação completa no fim do texto.

"Nossa intenção foi oferecer uma programação completa nesse momento em que o parque está fechado, mantendo todas as medidas preventivas em relação ao coronavírus e garantindo a diversão das famílias", destaca o supervisor de Ativos de Relacionamento da Vale, Vitor Maciel.

SEMANA DA CRIANÇA NO PARQUE BOTÂNICO VALE

Programação drive-in de 9 a 11 de outubro

Inscrições a partir de quinta-feira 08/10, às 9h no site www.vale.com/parquebotanicovitoria



a partir de quinta-feira 08/10, às 9h no site www.vale.com/parquebotanicovitoria Capacidade por carro : até 4 pessoas.

: até 4 pessoas. Local : Parque Botânico Vale, Jardim Camburi, Vitória





: Parque Botânico Vale, Jardim Camburi, Vitória SEXTA-FEIRA (9/10)



Sessão drive-in: "Histórias Mágicas no Parque Botânico", com Rodrigo Campanelli



Sinopse: Um maquinista viajou por vários lugares e de cada lugar trouxe uma história diferente, como "A Baleia Jubarte". No final, o ator se transforma em mágico e faz apresentação especial.

Um maquinista viajou por vários lugares e de cada lugar trouxe uma história diferente, como "A Baleia Jubarte". No final, o ator se transforma em mágico e faz apresentação especial. Classificação: Livre



Livre >Sessões às 16h, 17h30 e 19h







SÁBADO (10/10)



Sessão drive-in: "Palhaços divertidos", com Le Peppe



Sinopse: Um espetáculo cheio de alegria, muitas palhaçadas com malabaristas, palhaços, aro alemão, acrobatas, cubo chinês e monociclo.

Um espetáculo cheio de alegria, muitas palhaçadas com malabaristas, palhaços, aro alemão, acrobatas, cubo chinês e monociclo. Classificação: Livre



Livre >Sessões às 17h30 e 19h







DOMINGO (11/10)



Sessões Drive-in "Música de Brincar" - com Tio Samir e Banda



Sinopse: "Super aventuras musicais com Samir Lima". Espetáculo criado para o público infantil que leva muito entretenimento, relaxamento e diversão para toda a família.

"Super aventuras musicais com Samir Lima". Espetáculo criado para o público infantil que leva muito entretenimento, relaxamento e diversão para toda a família. Classificação: Livre



Livre >Sessões às 16h, 17h30 e 19h

