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Diversão

Shows drive-in para a criançada no Parque Botânico Vale, em Vitória

Espaço vai oferecer ainda atividades on-line para os pequenos que ficarem em casa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 out 2020 às 07:00

Publicado em 08 de Outubro de 2020 às 07:00

Cine Drive-in do Parque Botânico Vale
Após realizar Cine Drive-in, Parque Botânico Vale aposta em espetáculos no mesmo formato Crédito: Divulgação/Vale
O Parque Botânico Vale, que fica em Jardim Camburi, Vitória, vai oferecer atividades gratuitas para crianças em homenagem ao dia delas. A partir desta sexta-feira (9), o espaço terá uma programação, que mistura atividades on-line e eventos no formato drive-in.
Até o dia 18 de outubro, vídeos com oficinas de arte e brincadeiras serão disponibilizados no site www.vale.com/parquebotanicovitoria. Além disso, na campanha "Brincar de Sentir", as crianças serão estimuladas a produzir desenhos expressando seus sentimentos de forma ampla.
Os desenhos deverão ser postados nas redes sociais, marcando uma das hashtags #parquebotanicovale e #brincardesentir #semanadacriançapbv. O objetivo é favorecer a abertura do diálogo no ambiente familiar sobre as emoções que rondam o universo infantil.
Já as apresentações drive-in serão realizadas no parque nos próximos dois finais de semana. Serão realizados shows de mágica, palhaços e bandinha infantil no formato drive-in. Tio Samir e Banda, Grupo Vira Lata, Rodrigo Campanelli e Le Peppe são os responsáveis pela diversão. Confira a programação completa no fim do texto.

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Quem quiser participar das atividades oferecidas neste final de semana deve fazer a inscrição no site a partir desta quinta-feira (8), às 9h. As vagas são limitadas.
"Nossa intenção foi oferecer uma programação completa nesse momento em que o parque está fechado, mantendo todas as medidas preventivas em relação ao coronavírus e garantindo a diversão das famílias", destaca o supervisor de Ativos de Relacionamento da Vale, Vitor Maciel.

SEMANA DA CRIANÇA NO PARQUE BOTÂNICO VALE

  • Programação drive-in de 9 a 11 de outubro
  • Inscrições a partir de quinta-feira 08/10, às 9h no site www.vale.com/parquebotanicovitoria
  • Capacidade por carro: até 4 pessoas. 
  • Local: Parque Botânico Vale, Jardim Camburi, Vitória

  • SEXTA-FEIRA (9/10)
  • Sessão drive-in: "Histórias Mágicas no Parque Botânico", com Rodrigo Campanelli
  • Sinopse: Um maquinista viajou por vários lugares e de cada lugar trouxe uma história diferente, como "A Baleia Jubarte". No final, o ator se transforma em mágico e faz apresentação especial.
  • Classificação: Livre
  • >Sessões às 16h, 17h30 e 19h


  • SÁBADO (10/10)
  • Sessão drive-in: "Palhaços divertidos", com Le Peppe
  • Sinopse: Um espetáculo cheio de alegria, muitas palhaçadas com malabaristas, palhaços, aro alemão, acrobatas, cubo chinês e monociclo.
  • Classificação: Livre
  • >Sessões às 17h30 e 19h


  • DOMINGO (11/10)
  • Sessões Drive-in "Música de Brincar" - com Tio Samir e Banda
  • Sinopse: "Super aventuras musicais com Samir Lima". Espetáculo criado para o público infantil que leva muito entretenimento, relaxamento e diversão para toda a família.
  • Classificação: Livre
  • >Sessões às 16h, 17h30 e 19h
  • Programação drive-in de 16 a 18 de outubro
  • Inscrições a partir de 15/10
  • Capacidade por carro: até 4 pessoas. 
  • Local: Parque Botânico Vale, Jardim Camburi, Vitória

  • SEXTA-FEIRA (16/10)
  • Sessões Drive-in "Música de Brincar" - com Tio Samir e Banda
  • Sinopse: "Super aventuras musicais com Samir Lima". Espetáculo criado para o público infantil que leva muito entretenimento, relaxamento e diversão para toda a família.
  • Classificação: Livre
  • >Sessões às 16h e 17h30

  • SÁBADO (17/10)
  • Sessões Drive-in "Palhaços equilibristas - Espetáculo de Humor e Desafio" com Le Peppe
  • Sinopse: Um espetáculo cheio de alegria, muitas palhaçadas com malabaristas, palhaços, aro alemão, acrobatas, cubo chinês e monociclo.
  • Classificação: Livre
  • >Sessões às 16h, 17h30 e 19h

  • DOMINGO (18/10)
  • Sessões Drive-in "Musical e Teatro" com Grupo Vira Lata
  • Sinopse: Espetáculo musical para toda família em homenagem a criança que existe em cada um de nós. A peça faz uso do teatro, da dança, da música e da poesia, levando o público à experiência de vivenciar uma infância cheia de pureza, plenitude e amor.
  • >Sessões às 15h30, 17h30 e 19h30

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