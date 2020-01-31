Vídeo: pai e filha capixabas viralizam com nova versão de brincadeira

O cozinheiro capixaba Tonjão Marques e a filha, Isabelle, de 5 anos, brincando de "pedra, papel e tesoura" Crédito: Reprodução/Facebook Tonjão Marques

Quem diria que uma reinvenção de "pedra, papel e tesoura" renderia mais de 19 milhões de visualizações em um vídeo postado no Facebook? Pelo menos o cozinheiro Tonjão Marques, de 35 anos, autor da gravação, não imaginava que um momento de brincadeira com a filha mais velha, Isabelle, de 5 anos, iria fazer tanto sucesso a ponto de viralizar.

"Dessa brincadeira, com a farinha de trigo, foi a primeira vez que fizemos. Mas já fizemos outros jogos e ela adora todos eles. Ela mora com a mãe, na Serra, e eu, em Vila Velha. Às terças e quintas, ela fica comigo e, nesta última quinta (30), ela já queria brincar de novo (risos)", fala, em entrevista ao Divirta-se.

Tonjão nunca havia visto algo parecido, mas pensou que a prenda para quem perdesse a rodada de "pedra, papel e tesoura" poderia ser "mergulhar" o rosto em um punhado de farinha de trigo.

Na gravação, é possível ver que a menininha se diverte com a novidade e acaba perdendo nas primeiras vezes. Mas, na hora que vence do pai, ela fica ainda mais risonha ao vê-lo com o rosto coberto do ingrediente de cozinha.

VÍDEO ESTÁ RENDENDO

Desde que postou a filmagem, o cozinheiro capixaba vem recebendo uma série de mensagens de todos os lugares do mundo sobre a iniciativa. O vídeo já chegou a ser publicado até pelo britânico Daily Mail e os direitos de uso da gravação foram comprados por uma empresa norte-americana.

"Todos estão elogiando, falando que são dessas iniciativas que o mundo está precisando, que o mundo precisa de mais pais assim... Acho muito legal e muito gratificante", diz ele, que coloca regras para a filha ficar no celular, TV e tablet.