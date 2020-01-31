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Literatura

Quer investir na leitura em 2020? Desafios na web podem te ajudar

Apesar de estarmos entrando em fevereiro, ainda dá tempo de concluir as propostas feitas entre amigos e incentivados por blogueiros
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 jan 2020 às 16:50

Publicado em 31 de Janeiro de 2020 às 16:50

O início do ano é o período em que normalmente nos enchemos de projetos pessoais e colocamos metas em vista. Na literatura não é diferente, os amantes das palavras costumam vislumbrar os títulos a serem lidos nos próximos meses, tiram o pó de alguns que estão esquecidos na estante ou até mesmo enchem os carrinhos com novas obras. Para dar vazão a essa leitura e até incentivar novos leitores, surgiram os desafios literários, muito incentivados por blogueiros do gênero.
Juliana Cirqueira diz que a ideia dos desafios é se divertir e explorar novidades. Crédito: Juliana Cirqueira
Esses projetos consistem em uma lista com sugestões de leituras para cada mês do ano. A blogueira e youtuber desde 2013, Juliana Cirqueira, dona do canal Nuvem Literária, explica que essa pode ser de categorias ou de títulos. Nas listas categorizadas, o livro é escolhido pelo participante dentro de um gênero ou tema proposto pelo produtor do desafio. Já no caso da lista de títulos, o participante tem as escolhas pré-determinadas, sem precisar selecionar as obras.
Cirqueira contou que os desafios não se limitam a esse padrão, "Já fiz muitos destes projetos, como o de um livro para cada dia durante uma semana e o 1001 livros para ler antes de morrer", exemplificou. Em 2019, a youtuber fez o "Literature-se", desafio produzido pela também booktuber Mell Ferraz e diz ter explorado novos caminhos ao ter lido uma tragédia. Cirqueira também lembrou ser um diferencial os vídeos que a dona do "Literature-se" faz explicando cada categoria de forma bem embasada, por ter graduação em estudos literários.
Outro desafio brasileiro é o "Livrada", que em 2020 está em sua nona edição. O projeto foi elaborado pelo dono do canal homônimo, Yuri AlHanati. Nele, o produtor de conteúdo formado em jornalismo traz 1 categorias. Dentre os temas estão um livro sobre ditaduras, um de autor árabe e  outro póstumo. Suas sugestões buscam diversificar as escolhas das obras por parte dos leitores, levando sempre uma classe étnica, que contempla uma cultura diferente a cada ano. Lívia Corbellari, jornalista e dona do blog "Livros por Lívia", alegou estar tentada a participar do desafio.
Corbellari fez em 2019 o desafio Leia Mulheres, que, como o próprio nome sugere, envolve leituras somente de autoras. "A ideia era ler mulheres diferentes. Negras, asiáticas, LGBTs", afirmou Corbellari sobre o efeito do desafio de retirada do leitor do lugar comum.
A jornalista, escritora e blogueira comentou que pensa até em propor um desafio com apenas autores capixabas. Crédito: Lívia Corbellari
Livía declarou que a leitura de um livro por mês não é pesada e concordou que cada um pode fazer de acordo com o seu próprio limite de páginas para cada obra. Acrescentou que embora estejamos praticamente no segundo mês do ano, ainda dá para começar um desafio e organizar leituras. "Dá tempo de começar. Você faz a sua agenda", defendeu a jornalista. 
Juliana Cirqueira também deu uma dica a repeito dos desafios estimularem a leitura: "Tudo em que se tem uma meta, faz você se sentir provocado".

ENTENDA OS DESAFIOS

  • Desafio Livrada 2020
  • Como funciona: O desafio consiste na leitura de, no mínimo, 15 livros por ano. As indicações de leitura se dão por temas sorteados, em uma espécie de bingo literário, onde a última indicação é o dono do canal que escolhe a obra a ser lida. As outras 14 o próprio participante decide, cumprindo a proposta da categoria.
  • Link: Livrada! 

  •  Desafio Literature-se 2020
  • Como funciona: O desafio apresenta 12 categorias, uma para cada mês do ano. A ideia é finalizar em um ano as indicações, independente de quantas obras serão lidas a cada mês. Neste projeto, os livros também ficam a critério da pessoa que irá cumpri-lo, respeitando as temáticas iniciais. 
  • Link: Literature-se

  • Desafio Leia Mulheres 2020
  • Como funciona: O desafio propõe 1 temática para cada mês do ano, onde a pessoa a fazê-lo deve escolher as obras a serem lidas, cumprindo as categorias sugeridas e a regra de ter sido escrito por mulheres.
  • Link: Leia Mulheres 

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