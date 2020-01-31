Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Para se divertir

Fim de semana de festas no interior e nos balneários; confira a agenda

Festa do Tomate e Sommerfest tomam conta da programação. Na Grande Vitória, tem show de Jonathan Costa e o festival Degusta entre os destaques

Publicado em 31 de Janeiro de 2020 às 10:01

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 jan 2020 às 10:01
Evento Degusta Sunset reúne cerveja artesanal, gastronomia e música no Shopping Vila Velha Crédito: Inspire Produções/Divulgação

SEXTA-FEIRA (31/01/2020)

  • PARA DANÇAR
  • Forró do Mãozinha
  • Às 20h, no Bar do Mãozinha. Com DJ Gustavo Txai. Entrada franca. Av. Fernando Ferrari, 556, Vitória.

  • FESTA
  • 34ª Festa do Tomate
  • Ás 20h30, no Centro de Eventos- Tomatão. Av. Nelson Mieis, Venda Nova do Imigrante. Show com Zoom Boxx às 23h. Av. Nelson Mieis, Venda Nova do Imigrante. Ingressos: R$ 10 (sexta-feira após 21h). Pontos de venda: Drogaria Bem Estar (Alto Caxixe); Tanea Modas (Venda Nova e Castelo); Loja Bella Morena (Conceição do Castelo); Vanea Peterle Moda e Acessórios (Pedra Azul); Sabor Café (Domingos Martins); Loja Império (Brejetuba e Afonso Cláudio); Martha Modas (Vargem Alta); Papelaria Tia Terezinha (Marechal Floriano); Ateliê Priscila Coelho (Ibatiba); Loja Mavericks (Shoppings Vila Velha, Mestre Álvaro e Vitória); Saladaria Lá Vitta (Jardim da Penha); Cafeteria Kaffa (Jardim da Penha); e no site www.superticket.com.br. 

  • BALADA 
  • Correria Music Bar
  • Às 21h. Festa: Luau de Verão: Reggae & Rock. Com Cepê (tributo ao Natiruts, Rappa + autorais) e Tertúlia (reggae music). Ingressos: Entrada franca até  00h. Avenida José Julio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Informações: (27) 98116-3325.  

  • Bolt
  • Às 23h. Festa: Buzzina. Tocando: 2000, electro, pop br, indie, pop. Com DJs: Madeusa, Rodrigo Resende, M1L, EDPO, Adeilton e Luanny. Ingressos:R$ 10 (antecipados online); R$ 15 ( das 23h às 04h); R$ 5 (a partir das 04h para quem estiver com a pulseira da stone ou da fluente).  R. Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória. Classificação: 18 anos.   

  • Stone Pub
  • Às 22h. Festa: Freaky Friday. Tocando: Funk, pop, hit. Ingressos: R$ 2 (com nome na lista para os 100 primeiros), R$ 10 (depois dos 100 primeiros até 23h); R$ 15 (sem nome na lista). Rua Rômulo Samorini, 33. Praia do Canto, Vitória. Informações: (27) 3019-8178.  

  • Fluente
  • Às 21h. Festa: 2020 Hitzeiras. Tocando: Hits. Ingressos: R$ 25 (a noite inteira). Classificação: 18 anos. Av Saturnino Rangel Mauro, 505, Vitória.  

  • Barrerito
    A partir das 19h. Com Rian e Rodrigo e João Bermudes.Ingressos: Mulheres liberadas até às 22h, após R$ 10 (homem paga isso a qualque hora). Rua das Cruzadas, 06, Campo Grande, Cariacica/ESInformações: (27) 99810-4312 / (27) 99510-6969.

  • Woods Vitória
  • A partir das 23h. Festa: "WoodsLar". Com Marconi & Diego, Breno & Lucas e DJ Bruno Fisher. Ingressos: R$ 40 (unissex). Classificação: 18 anos. Av. Dante Michelini, 301, Praia de Camburi, Vitória.

  • Defumes
  • Às 18h. Com Faixa  Bônus. Couvert: R$ 9,90 (por pessoa). R. Demétrio Ribeiro, 28, Jardim Marilandia, Vila Velha.

  • EXPOSIÇÃO 
  • Tríade:  linha, plano, imagem
  • Exposição com os trabalhos de três artistas capixabas: Bruno Zorzal, Fredone Fone e Sandro Novaes. Com curadoria de Neusa Mendes e Ronaldo Barbosa. No Galpão de exposições do Museu Vale, (terça a sexta-feira) das 8h às 17h, (sábados e domingos) das 10h às 18h, até dia 23 de fevereiro. R. Vila Isabel, Vila Velha.  

  • Overseas
  • Exposição individual do artista Miro Soares, com filmes, vídeos e fotografias, apresenta no total 45 obras. Ingresso: Entrada franca. No palácio Anchieta, (terça a sexta-feira) das 9h às 17h, (sábados, domingos e feriados) das 9h às 16h até dia 08 de março. Praça João Clímaco, 142, Centro, Vitória.  

  • FESTIVAL
  • Degusta Sunset
  • Com banda Killer Queen e Back to the past, área kids, comes e bebes. A partir das 17h, no Shopping Vila Velha. Ingresso: Entrada franca. Av. Luciano das Neves, 2.418, Divino Espírito Santo, Vila Velha.  

  • Verão de Anchieta 2020 -  Praia da Areia Preta 
  • A partir das 20h. Com Anfrísio Lima Acústico e Versão Pirata. Entrada franca.  

  • Verão de Anchieta 2020 -  Castelhanos
  • A partir das 21h. Com Paulinha Ferreira e Banda. Entrada franca.  

  • Verão de Anchieta 2020 -  UBU
  • A partir das 21h. Com música ao vivo de Enedino. Entrada franca.   

  • Verão Piúma 2020
  • A partir das 19h30, entre os quiosques 36 e 37. Com DJ Vitinho e Banda Santaréns. Entrada franca. Na Praça da Prefeitura Nova, com Tonho dos Couros.

  • Tenda da Cultura Vila Velha 
  • Às 19h. Com Banda de Música da PMES na Orla de Itaparica. Entrada franca. 

  • Arena Verão Vitória 2020
  • A partir das 19h, no quiosque K4, Praia de Camburi (em frente ao Hotel Aruan). Com Capoeira e Oficina de cavaquinhos. Entrada franca. 

  • Festival de Cinema de Vitória  Itinerante 
  • Às 19h, em Manguinhos. Com o longa "Cine Holliúdy 2: A Chibata Sideral". Entrada franca. Na Praça São Sebastião. 

  • Mar de música 
  • A partir das 18h, Projeto Baleia Jubarte . Com show de Gabriel Cabelo e Lucas Zana, Luri, Pura Vida e Adriano Faquini. Entrada Franca. Praça do Papa, Enseada do Suá, Vitória. 

  • Sommerfest
  • Com 1ª etapa do Concurso do Lenhador (18h); Grupo Cultural Martinense (DM) (19h); Grupo Hügelmänner Plattler (DM) (19h30); Banda Up Pommerish (Vila Pavão) (20h30); Grupo de Dança Blumen der Erde Volkstanzgruppe (DM) (22h30); e Banda Fröhlich (DM) (23h). Em Campinho, Domingos Martins. Entrada franca.

  • VERÃO
  • Luau Praia Central
  • A partir das 20h. Com Show de Renato Casanova. Anchieta. Entrada Franca. 

  • RELIGIOSO
  • Missa dos Turistas
  • Com Padre Genilson. Entrada franca. Na praia do Morro, Guarapari.
Eterno Jonathan da Nova Geração, Jonathan Costa agora é DJ e produtor Crédito: Instagram/@jonjonbaileoficial

SÁBADO (01/02/2020)

  • MÚSICA AO VIVO
  • Edivam Freitas
  • Às 17h, no Trapiche Café. Com participação Edu Szajnbrum. Couvert: R$ 15. R. Gama Rosa, 236, Centro, Vitória.

  • FESTA
  • 34ª Festa do Tomate 
  • A partir das 20h30, no Centro de Eventos Tomatão. Com shows de Débora Salgado (22h) e Eduardo Costa (0h). Em Alto Caxixe, Venda Nova do Imigrante .  Ingresso:  R$ 50 (sábado - 1º lote). Pontos de venda: Drogaria Bem Estar (Alto Caxixe); Tanea Modas (Venda Nova e Castelo); Loja Bella Morena (Conceição do Castelo); Vanea Peterle Moda e Acessórios (Pedra Azul); Sabor Café (Domingos Martins); Loja Império (Brejetuba e Afonso Cláudio); Martha Modas (Vargem Alta); Papelaria Tia Terezinha (Marechal Floriano); Ateliê Priscila Coelho (Ibatiba); Loja Mavericks (Shoppings Vila Velha, Mestre Álvaro e Vitória); Saladaria Lá Vitta (Jardim da Penha); Cafeteria Kaffa (Jardim da Penha); e no site www.superticket.com.br. 

  • BALADA 
  • Casa 7
  • A partir das 16h. Com Samba Siul e Trio Mafuá. Ingressos: R$ 25. R. Ste de Setembro, 493, Vitória. Venda: No site Sympla

  • Correria Music Bar 
  • Às 22h, com show de CaduCaruzo & Banda Toten, Metrópole e Beat Locks. Ingresso: R$ 10 (para os 50 primeiros), R$ 15 (Até às 00h). Avenida José Julio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha.  

  • Reinauguração Luxury Club 
  • Às 15h. Festa: CarnaBeijo Neon. Ingressos:  R$ 22,50 (pista/promocional); R$ 30 (camarote/promocional); R$ 40 (pista); R$ 60 (camarote). Venda: No site Sympla. Av. Raul Oliveira Neves, 160, Vitória. Classificação: De 14 a 20 anos (os adolescentes de 12 e 13 anos só entram com autorização dos responsáveis).   

  • Barrerito 
  • A partir das 19h. Com Richard Viana. Ingressos: Entrada liberada até às 21h, R$ 10 (após as 21h). Rua das Cruzadas, 06, Campo Grande, Cariacica/ESInformações: (27) 99810-4312 / (27) 99510-6969.

  • Woods Vitória 
  • A partir das 23h. Festa: "Jon Jon". Com Jonathan Costa. Ingressos: R$ 40 (unissex). Classificação: 18 anos. Av. Dante Michelini, 301, Praia de Camburi, Vitória.

  • Defumes
  • Às 18h. Com Mikaely Lahass. Couvert: R$ 9,90 (por pessoa). R. Demétrio Ribeiro, 28, Jardim Marilandia, Vila Velha.

  • EXPOSIÇÃO 
  • Tríade:  linha, plano, imagem
  • Exposição com os trabalhos de três artistas capixabas: Bruno Zorzal, Fredone Fone e Sandro Novaes. Com curadoria de Neusa Mendes e Ronaldo Barbosa. No Galpão de exposições do Museu Vale, (terça a sexta-feira) das 8h às 17h, (sábados e domingos) das 10h às 18h, até dia 23 de fevereiro. R. Vila Isabel, Vila Velha.  

  • Overseas
  • Exposição individual do artista Miro Soares, com filmes, vídeos e fotografias, apresenta no total 45 obras. Ingresso: Entrada franca. No palácio Anchieta, (terça a sexta-feira) das 9h às 17h, (sábados, domingos e feriados) das 9h às 16h até dia 08 de março. Praça João Clímaco, 142, Centro, Vitória.  

  • FESTIVAL
  • Degusta Sunset
  • Com Cadu Caruzo e Totem e banda The Crew, área kids, comes e bebes. A partir das 17h, no Shopping Vila Velha. Ingresso: Entrada franca. Av. Luciano das Neves, 2.418, Divino Espírito Santo, Vila Velha.  

  • Verão de Anchieta 2020 -  Praia da Areia Preta 
  • A partir das 20h. Com show de Wender Dalton e Marcelo Ribeiro. Entrada franca. 

  • Verão de Anchieta 2020 -  Castelhanos
  • A partir das 21h. Com show de Gabriel Rezende. Entrada franca.  

  • Verão de Anchieta 2020 -  UBU
  • A partir das 21h. Com Grupo de Pagode Sambabom. Entrada franca.   

  • Verão Piúma 2020 
  • A partir das 18h30, entre os quiosques 36 e 37. Com DJ Vitinho, Banda Esquenta Saia e Banda KS10. Entrada franca.

  • Tenda da Cultura Vila Velha 
  • Às 19h. Com Banda de congo Mestre Alcides na Orla de Itaparica. Entrada franca. 

  • Arena Verão Vitória 2020
  • A partir das 20h, no quiosque K4, Praia de Camburi (em frente ao Hotel Aruan). Com Banda Idade Mídia e Jeremias Reis. Entrada franca. 

  • Sommerfest 
  • Com Eden Show do Alemão Ein Prosit (DM) (12h); 2ª etapa do Concurso do Lenhador (13h); Angelino Zaager  Concertina de Melgaço (DM) (15h); Banda Up Pommerish (Vila Pavão) (16h); Desfile Cultural (18h); Grupo Folclórico Bergfreunde de Campinho na Floresta Encantada dos Irmãos Grimm (DM) (19h30); Banda Super Fritz (SMJ) (21h); Banda Fröhlich (DM) (23h). Em Campinho, Domingos Martins. Entrada franca.

  • Alternative Rock Festival 
  • Às 17h, Correria Music Bar. Com banda Brigida D'la Penha (Rock n' Roll) e Radioslave S.A. (Tributo a Audioslave). Ingresso: R$ 10. Avenida José Julio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha.  

  • Mar de Música
  • A partir das 18h, na Praia de Camburi. Com show de Thaysa Pizzolato, Bernardo John, Nano Vianna, Anderson Ventura e Mr. Dedus. Entrada franca. Primeiro bolsão da Praia de Camburi, entre o quiosque 1 e o Pier de Iemanjá, Vitória. 

  • INFANTIL
  • Parque dos Farrapos 
  • Atração itinerante para a família. A partir das 10h, na Praia da Curva da Jurema, Vitória. Entrada franca.

  • LITERÁRIO
  • Lançamento do Livro Nosotros
  •  Às 10h, no Trapiche Café. Entrada franca. Preço da obra: R$ 45  A obra de Wilson Coêlho tem como tema central a Revolução Cubana e é um misto de ensaio histórico com ficção. R. Gama Rosa, 236, Centro, Vitória.

  • SHOW
  • Yasmim Santos 
  • Às 20h, na Praia do Morro. Com DJ Robson Moreira. Entrada franca. Guarapari.
Palco do Sommerfest instalado ao lado praça Arthur Gerhardt, em Campinho, Domingos Martins Crédito: Divulgação/Prefeitura de Domingos Martins

DOMINGO (02/02/2020)

  • FESTA
  • 34ª Festa do Tomate 
  • Com Ernesto Mathias (12h); Raione e Mateus (14h); Comichão (19h); Matiele Fabretti (21h). Np Centro de Eventos- Tomatão. Av. Nelson Mieis, Venda Nova do Imigrante. Entrada franca. 

  • Cheers of the Samba (Aquecimento para o baile voador)
  • Com Unidos da Piedade, Regional do Nair, Deixa de Conversa, Independente de Boa Vista, DJ Bero e DJ Cariello. Às 16h, no Clube Álvares Cabral. Ingressos: R$ 20 (lote promocional); R$ 30 (1° lote) - Venda no site Superticket. Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, 2100- Bento Ferreira, Vitória

  • BALADA 
  • Fluente
  • Às 18h. Festa: Arrasta Pé da Ilha.Com banda Alvorada e DJ Fabrício. Ingressos: R$ 20 (até 19h30); R$ 25 (até 20h30). Classificação: 18 anos. Av Saturnino Rangel Mauro, 505, Vitória.  

  • Defumes
  • Às 21h. Com Samba Crioulo, D'Bem com a vida e André Suela. Couvert: R$ 9,90 (por pessoa). R. Demétrio Ribeiro, 28, Jardim Marilandia, Vila Velha.

  • Barrerito 
  • A partir das 17h. Com Garotos da praia, JV de VV, DJ Gabriel Pratti, Breno e Bernardo. Ingressos: Mulheres liberadas até às 22h, após R$ 10 (homem paga isso a qualque hora). Rua das Cruzadas, 06, Campo Grande, Cariacica/ESInformações: (27) 99810-4312 / (27) 99510-6969

  • EXPOSIÇÃO 
  • Tríade:  linha, plano, imagem
  • Exposição com os trabalhos de três artistas capixabas: Bruno Zorzal, Fredone Fone e Sandro Novaes. Com curadoria de Neusa Mendes e Ronaldo Barbosa. No Galpão de exposições do Museu Vale, (terça a sexta-feira) das 8h às 17h, (sábados e domingos) das 10h às 18h, até dia 23 de fevereiro. R. Vila Isabel, Vila Velha.  

  • Overseas
  • Exposição individual do artista Miro Soares, com filmes, vídeos e fotografias, apresenta no total 45 obras. Ingresso: Entrada franca. No palácio Anchieta, (terça a sexta-feira) das 9h às 17h, (sábados, domingos e feriados) das 9h às 16h até dia 08 de março. Praça João Clímaco, 142, Centro, Vitória.  

  • FESTIVAL
  • Degusta Sunset
  • Com Bloco Samba Soul, área kids, karaokê com banda, comes e bebes. Show a partir das 20h30, no Shopping Vila Velha. Ingresso: Entrada franca. Av. Luciano das Neves, 2.418, Divino Espírito Santo, Vila Velha. 

  • Sommerfest 
  • Alvorada  Grupo Cultural Martinense e bloco Os Pegajosos (DM) (9h); Banda de Metais Pormmerwegs de Melgaço (DM) (12h); Grupo de Dança Rheinland Infantil (DM) (13h); Grupo de Danças Juvenil Tanzfreude (DM) (13h30); Daniele da Concertina (14h); Banda Fröhlich (15h); Final do Concurso do Lenhador (17h); Banda de Metais Pommerchor de Melgaço (19h); Banda Os Tradicionais Pomeranos (20h). Em Campinho, Domingos Martins. Entrada franca.

  • Mar de Música 
  • A partir das 17h, na Praia de Camburi. Com show de Carlos Papel, DJ Leo Ayres, Douglas Lopes, Henrique Mattiuzzi e Duo Dora Dalvi e Potiguara Menezes. Entrada franca. 

  • Arena Verão Vitória 2020
  • Às 19h, no quiosque K4, Praia de Camburi (em frente ao Hotel Aruan). Com  Grupo Olympus e Cosmic Dance Group. Entrada franca.

  • Verão Piúma 2020
  • A partir das 14h, entre os quiosques 36 e 37. Com DJ Vitinho, Leandro belora, Tupan Markes e Banda Agitaê. Entrada franca.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados