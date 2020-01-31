Fim de semana de festas no interior e nos balneários; confira a agenda

SEXTA-FEIRA (31/01/2020)
- PARA DANÇAR
- Forró do Mãozinha
- Às 20h, no Bar do Mãozinha. Com DJ Gustavo Txai. Entrada franca. Av. Fernando Ferrari, 556, Vitória.
- FESTA
- 34ª Festa do Tomate
- Ás 20h30, no Centro de Eventos- Tomatão. Av. Nelson Mieis, Venda Nova do Imigrante. Show com Zoom Boxx às 23h. Av. Nelson Mieis, Venda Nova do Imigrante. Ingressos: R$ 10 (sexta-feira após 21h). Pontos de venda: Drogaria Bem Estar (Alto Caxixe); Tanea Modas (Venda Nova e Castelo); Loja Bella Morena (Conceição do Castelo); Vanea Peterle Moda e Acessórios (Pedra Azul); Sabor Café (Domingos Martins); Loja Império (Brejetuba e Afonso Cláudio); Martha Modas (Vargem Alta); Papelaria Tia Terezinha (Marechal Floriano); Ateliê Priscila Coelho (Ibatiba); Loja Mavericks (Shoppings Vila Velha, Mestre Álvaro e Vitória); Saladaria Lá Vitta (Jardim da Penha); Cafeteria Kaffa (Jardim da Penha); e no site www.superticket.com.br.
- BALADA
- Correria Music Bar
- Às 21h. Festa: Luau de Verão: Reggae & Rock. Com Cepê (tributo ao Natiruts, Rappa + autorais) e Tertúlia (reggae music). Ingressos: Entrada franca até 00h. Avenida José Julio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Informações: (27) 98116-3325.
- Bolt
- Às 23h. Festa: Buzzina. Tocando: 2000, electro, pop br, indie, pop. Com DJs: Madeusa, Rodrigo Resende, M1L, EDPO, Adeilton e Luanny. Ingressos:R$ 10 (antecipados online); R$ 15 ( das 23h às 04h); R$ 5 (a partir das 04h para quem estiver com a pulseira da stone ou da fluente). R. Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória. Classificação: 18 anos.
- Stone Pub
- Às 22h. Festa: Freaky Friday. Tocando: Funk, pop, hit. Ingressos: R$ 2 (com nome na lista para os 100 primeiros), R$ 10 (depois dos 100 primeiros até 23h); R$ 15 (sem nome na lista). Rua Rômulo Samorini, 33. Praia do Canto, Vitória. Informações: (27) 3019-8178.
- Fluente
- Às 21h. Festa: 2020 Hitzeiras. Tocando: Hits. Ingressos: R$ 25 (a noite inteira). Classificação: 18 anos. Av Saturnino Rangel Mauro, 505, Vitória.
- Barrerito
A partir das 19h. Com Rian e Rodrigo e João Bermudes.Ingressos: Mulheres liberadas até às 22h, após R$ 10 (homem paga isso a qualque hora). Rua das Cruzadas, 06, Campo Grande, Cariacica/ESInformações: (27) 99810-4312 / (27) 99510-6969.
- Woods Vitória
- A partir das 23h. Festa: "WoodsLar". Com Marconi & Diego, Breno & Lucas e DJ Bruno Fisher. Ingressos: R$ 40 (unissex). Classificação: 18 anos. Av. Dante Michelini, 301, Praia de Camburi, Vitória.
- Defumes
- Às 18h. Com Faixa Bônus. Couvert: R$ 9,90 (por pessoa). R. Demétrio Ribeiro, 28, Jardim Marilandia, Vila Velha.
- EXPOSIÇÃO
- Tríade: linha, plano, imagem
- Exposição com os trabalhos de três artistas capixabas: Bruno Zorzal, Fredone Fone e Sandro Novaes. Com curadoria de Neusa Mendes e Ronaldo Barbosa. No Galpão de exposições do Museu Vale, (terça a sexta-feira) das 8h às 17h, (sábados e domingos) das 10h às 18h, até dia 23 de fevereiro. R. Vila Isabel, Vila Velha.
- Overseas
- Exposição individual do artista Miro Soares, com filmes, vídeos e fotografias, apresenta no total 45 obras. Ingresso: Entrada franca. No palácio Anchieta, (terça a sexta-feira) das 9h às 17h, (sábados, domingos e feriados) das 9h às 16h até dia 08 de março. Praça João Clímaco, 142, Centro, Vitória.
- FESTIVAL
- Degusta Sunset
- Com banda Killer Queen e Back to the past, área kids, comes e bebes. A partir das 17h, no Shopping Vila Velha. Ingresso: Entrada franca. Av. Luciano das Neves, 2.418, Divino Espírito Santo, Vila Velha.
- Verão de Anchieta 2020 - Praia da Areia Preta
- A partir das 20h. Com Anfrísio Lima Acústico e Versão Pirata. Entrada franca.
- Verão de Anchieta 2020 - Castelhanos
- A partir das 21h. Com Paulinha Ferreira e Banda. Entrada franca.
- Verão de Anchieta 2020 - UBU
- A partir das 21h. Com música ao vivo de Enedino. Entrada franca.
- Verão Piúma 2020
- A partir das 19h30, entre os quiosques 36 e 37. Com DJ Vitinho e Banda Santaréns. Entrada franca. Na Praça da Prefeitura Nova, com Tonho dos Couros.
- Tenda da Cultura Vila Velha
- Às 19h. Com Banda de Música da PMES na Orla de Itaparica. Entrada franca.
- Arena Verão Vitória 2020
- A partir das 19h, no quiosque K4, Praia de Camburi (em frente ao Hotel Aruan). Com Capoeira e Oficina de cavaquinhos. Entrada franca.
- Festival de Cinema de Vitória Itinerante
- Às 19h, em Manguinhos. Com o longa "Cine Holliúdy 2: A Chibata Sideral". Entrada franca. Na Praça São Sebastião.
- Mar de música
- A partir das 18h, Projeto Baleia Jubarte . Com show de Gabriel Cabelo e Lucas Zana, Luri, Pura Vida e Adriano Faquini. Entrada Franca. Praça do Papa, Enseada do Suá, Vitória.
- Sommerfest
- Com 1ª etapa do Concurso do Lenhador (18h); Grupo Cultural Martinense (DM) (19h); Grupo Hügelmänner Plattler (DM) (19h30); Banda Up Pommerish (Vila Pavão) (20h30); Grupo de Dança Blumen der Erde Volkstanzgruppe (DM) (22h30); e Banda Fröhlich (DM) (23h). Em Campinho, Domingos Martins. Entrada franca.
- VERÃO
- Luau Praia Central
- A partir das 20h. Com Show de Renato Casanova. Anchieta. Entrada Franca.
- RELIGIOSO
- Missa dos Turistas
- Com Padre Genilson. Entrada franca. Na praia do Morro, Guarapari.
SÁBADO (01/02/2020)
- MÚSICA AO VIVO
- Edivam Freitas
- Às 17h, no Trapiche Café. Com participação Edu Szajnbrum. Couvert: R$ 15. R. Gama Rosa, 236, Centro, Vitória.
- FESTA
- 34ª Festa do Tomate
- A partir das 20h30, no Centro de Eventos Tomatão. Com shows de Débora Salgado (22h) e Eduardo Costa (0h). Em Alto Caxixe, Venda Nova do Imigrante . Ingresso: R$ 50 (sábado - 1º lote). Pontos de venda: Drogaria Bem Estar (Alto Caxixe); Tanea Modas (Venda Nova e Castelo); Loja Bella Morena (Conceição do Castelo); Vanea Peterle Moda e Acessórios (Pedra Azul); Sabor Café (Domingos Martins); Loja Império (Brejetuba e Afonso Cláudio); Martha Modas (Vargem Alta); Papelaria Tia Terezinha (Marechal Floriano); Ateliê Priscila Coelho (Ibatiba); Loja Mavericks (Shoppings Vila Velha, Mestre Álvaro e Vitória); Saladaria Lá Vitta (Jardim da Penha); Cafeteria Kaffa (Jardim da Penha); e no site www.superticket.com.br.
- BALADA
- Casa 7
- A partir das 16h. Com Samba Siul e Trio Mafuá. Ingressos: R$ 25. R. Ste de Setembro, 493, Vitória. Venda: No site Sympla.
- Correria Music Bar
- Às 22h, com show de CaduCaruzo & Banda Toten, Metrópole e Beat Locks. Ingresso: R$ 10 (para os 50 primeiros), R$ 15 (Até às 00h). Avenida José Julio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha.
- Reinauguração Luxury Club
- Às 15h. Festa: CarnaBeijo Neon. Ingressos: R$ 22,50 (pista/promocional); R$ 30 (camarote/promocional); R$ 40 (pista); R$ 60 (camarote). Venda: No site Sympla. Av. Raul Oliveira Neves, 160, Vitória. Classificação: De 14 a 20 anos (os adolescentes de 12 e 13 anos só entram com autorização dos responsáveis).
- Barrerito
- A partir das 19h. Com Richard Viana. Ingressos: Entrada liberada até às 21h, R$ 10 (após as 21h). Rua das Cruzadas, 06, Campo Grande, Cariacica/ESInformações: (27) 99810-4312 / (27) 99510-6969.
- Woods Vitória
- A partir das 23h. Festa: "Jon Jon". Com Jonathan Costa. Ingressos: R$ 40 (unissex). Classificação: 18 anos. Av. Dante Michelini, 301, Praia de Camburi, Vitória.
- Defumes
- Às 18h. Com Mikaely Lahass. Couvert: R$ 9,90 (por pessoa). R. Demétrio Ribeiro, 28, Jardim Marilandia, Vila Velha.
- EXPOSIÇÃO
- Tríade: linha, plano, imagem
- Exposição com os trabalhos de três artistas capixabas: Bruno Zorzal, Fredone Fone e Sandro Novaes. Com curadoria de Neusa Mendes e Ronaldo Barbosa. No Galpão de exposições do Museu Vale, (terça a sexta-feira) das 8h às 17h, (sábados e domingos) das 10h às 18h, até dia 23 de fevereiro. R. Vila Isabel, Vila Velha.
- Overseas
- Exposição individual do artista Miro Soares, com filmes, vídeos e fotografias, apresenta no total 45 obras. Ingresso: Entrada franca. No palácio Anchieta, (terça a sexta-feira) das 9h às 17h, (sábados, domingos e feriados) das 9h às 16h até dia 08 de março. Praça João Clímaco, 142, Centro, Vitória.
- FESTIVAL
- Degusta Sunset
- Com Cadu Caruzo e Totem e banda The Crew, área kids, comes e bebes. A partir das 17h, no Shopping Vila Velha. Ingresso: Entrada franca. Av. Luciano das Neves, 2.418, Divino Espírito Santo, Vila Velha.
- Verão de Anchieta 2020 - Praia da Areia Preta
- A partir das 20h. Com show de Wender Dalton e Marcelo Ribeiro. Entrada franca.
- Verão de Anchieta 2020 - Castelhanos
- A partir das 21h. Com show de Gabriel Rezende. Entrada franca.
- Verão de Anchieta 2020 - UBU
- A partir das 21h. Com Grupo de Pagode Sambabom. Entrada franca.
- Verão Piúma 2020
- A partir das 18h30, entre os quiosques 36 e 37. Com DJ Vitinho, Banda Esquenta Saia e Banda KS10. Entrada franca.
- Tenda da Cultura Vila Velha
- Às 19h. Com Banda de congo Mestre Alcides na Orla de Itaparica. Entrada franca.
- Arena Verão Vitória 2020
- A partir das 20h, no quiosque K4, Praia de Camburi (em frente ao Hotel Aruan). Com Banda Idade Mídia e Jeremias Reis. Entrada franca.
- Sommerfest
- Com Eden Show do Alemão Ein Prosit (DM) (12h); 2ª etapa do Concurso do Lenhador (13h); Angelino Zaager Concertina de Melgaço (DM) (15h); Banda Up Pommerish (Vila Pavão) (16h); Desfile Cultural (18h); Grupo Folclórico Bergfreunde de Campinho na Floresta Encantada dos Irmãos Grimm (DM) (19h30); Banda Super Fritz (SMJ) (21h); Banda Fröhlich (DM) (23h). Em Campinho, Domingos Martins. Entrada franca.
- Alternative Rock Festival
- Às 17h, Correria Music Bar. Com banda Brigida D'la Penha (Rock n' Roll) e Radioslave S.A. (Tributo a Audioslave). Ingresso: R$ 10. Avenida José Julio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha.
- Mar de Música
- A partir das 18h, na Praia de Camburi. Com show de Thaysa Pizzolato, Bernardo John, Nano Vianna, Anderson Ventura e Mr. Dedus. Entrada franca. Primeiro bolsão da Praia de Camburi, entre o quiosque 1 e o Pier de Iemanjá, Vitória.
- INFANTIL
- Parque dos Farrapos
- Atração itinerante para a família. A partir das 10h, na Praia da Curva da Jurema, Vitória. Entrada franca.
- LITERÁRIO
- Lançamento do Livro Nosotros
- Às 10h, no Trapiche Café. Entrada franca. Preço da obra: R$ 45 A obra de Wilson Coêlho tem como tema central a Revolução Cubana e é um misto de ensaio histórico com ficção. R. Gama Rosa, 236, Centro, Vitória.
- SHOW
- Yasmim Santos
- Às 20h, na Praia do Morro. Com DJ Robson Moreira. Entrada franca. Guarapari.
DOMINGO (02/02/2020)
- FESTA
- 34ª Festa do Tomate
- Com Ernesto Mathias (12h); Raione e Mateus (14h); Comichão (19h); Matiele Fabretti (21h). Np Centro de Eventos- Tomatão. Av. Nelson Mieis, Venda Nova do Imigrante. Entrada franca.
- Cheers of the Samba (Aquecimento para o baile voador)
- Com Unidos da Piedade, Regional do Nair, Deixa de Conversa, Independente de Boa Vista, DJ Bero e DJ Cariello. Às 16h, no Clube Álvares Cabral. Ingressos: R$ 20 (lote promocional); R$ 30 (1° lote) - Venda no site Superticket. Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, 2100- Bento Ferreira, Vitória
- BALADA
- Fluente
- Às 18h. Festa: Arrasta Pé da Ilha.Com banda Alvorada e DJ Fabrício. Ingressos: R$ 20 (até 19h30); R$ 25 (até 20h30). Classificação: 18 anos. Av Saturnino Rangel Mauro, 505, Vitória.
- Defumes
- Às 21h. Com Samba Crioulo, D'Bem com a vida e André Suela. Couvert: R$ 9,90 (por pessoa). R. Demétrio Ribeiro, 28, Jardim Marilandia, Vila Velha.
- Barrerito
- A partir das 17h. Com Garotos da praia, JV de VV, DJ Gabriel Pratti, Breno e Bernardo. Ingressos: Mulheres liberadas até às 22h, após R$ 10 (homem paga isso a qualque hora). Rua das Cruzadas, 06, Campo Grande, Cariacica/ESInformações: (27) 99810-4312 / (27) 99510-6969
- EXPOSIÇÃO
- Tríade: linha, plano, imagem
- Exposição com os trabalhos de três artistas capixabas: Bruno Zorzal, Fredone Fone e Sandro Novaes. Com curadoria de Neusa Mendes e Ronaldo Barbosa. No Galpão de exposições do Museu Vale, (terça a sexta-feira) das 8h às 17h, (sábados e domingos) das 10h às 18h, até dia 23 de fevereiro. R. Vila Isabel, Vila Velha.
- Overseas
- Exposição individual do artista Miro Soares, com filmes, vídeos e fotografias, apresenta no total 45 obras. Ingresso: Entrada franca. No palácio Anchieta, (terça a sexta-feira) das 9h às 17h, (sábados, domingos e feriados) das 9h às 16h até dia 08 de março. Praça João Clímaco, 142, Centro, Vitória.
- FESTIVAL
- Degusta Sunset
- Com Bloco Samba Soul, área kids, karaokê com banda, comes e bebes. Show a partir das 20h30, no Shopping Vila Velha. Ingresso: Entrada franca. Av. Luciano das Neves, 2.418, Divino Espírito Santo, Vila Velha.
- Sommerfest
- Alvorada Grupo Cultural Martinense e bloco Os Pegajosos (DM) (9h); Banda de Metais Pormmerwegs de Melgaço (DM) (12h); Grupo de Dança Rheinland Infantil (DM) (13h); Grupo de Danças Juvenil Tanzfreude (DM) (13h30); Daniele da Concertina (14h); Banda Fröhlich (15h); Final do Concurso do Lenhador (17h); Banda de Metais Pommerchor de Melgaço (19h); Banda Os Tradicionais Pomeranos (20h). Em Campinho, Domingos Martins. Entrada franca.
- Mar de Música
- A partir das 17h, na Praia de Camburi. Com show de Carlos Papel, DJ Leo Ayres, Douglas Lopes, Henrique Mattiuzzi e Duo Dora Dalvi e Potiguara Menezes. Entrada franca.
- Arena Verão Vitória 2020
- Às 19h, no quiosque K4, Praia de Camburi (em frente ao Hotel Aruan). Com Grupo Olympus e Cosmic Dance Group. Entrada franca.
- Verão Piúma 2020
- A partir das 14h, entre os quiosques 36 e 37. Com DJ Vitinho, Leandro belora, Tupan Markes e Banda Agitaê. Entrada franca.