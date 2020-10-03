Estação N: crianças se divertem no PC e pais podem maratonar

Imagem de divulgação da série "Criando Dion", da Netflix Crédito: Netflix/Divulgação

Ao todo, serão 12 planetas, cada um representando um título original Netflix, com a colaboração de nomes como Larissa Manoela, Felipe Castanhari, Manual do Mundo, Grandes Pequeninos, entre outros. Dessa forma, as crianças vão curtir ainda mais os títulos que gostam e terão a chance de aproveitar um conteúdo exclusivo de seus influenciadores e artistas prediletos.

Mas como funciona? No astro de "Jurassic World: Acampamento Jurássico", por exemplo, será possível aprender como criar um fóssil humano. Já no "Criando Dion" as crianças poderão aprender o que é uma aurora boreal e ainda recriar uma em casa.

Inspirado na feira, a plataforma de streaming aproveita para ajudar os pais a embarcar nos assuntos enquanto as crianças se divertem na feira de ciências. Assim, se você busca por retratos de diversas realidades, confira abaixo cinco títulos originais da Netflix para assistir e se inspirar:

CRIANDO DION

Criando Dion conta a história de Nicole (Alisha Wainwright), uma mulher que cria sozinha o filho (o estreante JaSiah Young) após a morte do marido, Mark (Michael B. Jordan). Os problemas comuns da vida de mãe solo aumentam depois que Dion começa a manifestar misteriosos superpoderes. Agora, Nicole precisa manter os dons do filho em segredo. Para isso, conta com a ajuda de Pat (Jason Ritter), o melhor amigo de Mark. Desafios não vão faltar: será preciso proteger Dion dos que querem explorar suas habilidades e, paralelamente, desvendar a origem do poder do garoto.

MOTOWN MAGIC

Ben é um garoto negro de oito anos cheio de imaginação, com coração enorme, um jeitão diferente e um dom incrível. Assim como o rei Arthur conseguiu retirar a espada Excalibur de uma pedra, o menino é o escolhido para usar a Obra-prima, um pincel mágico que lhe dá o poder de trazer à vida personagens e murais da arte urbana. Cada uma das histórias da série é inspirada num clássico da Motown, cantado pelos nossos personagens e totalmente integrado à narrativa.

SHE-RA E AS PRINCESAS DO PODER

She-Ra e as Princesas do Poder conta a história de Adora (Aimee Carrero), uma órfã que deixa para trás a Horda do Mal ao encontrar uma espada mágica que a transforma na mítica princesa She-Ra. Em sua jornada, ela se une a um grupo de princesas mágicas na derradeira batalha contra o mal e encontra na Rebelião a sua nova família. De autora vencedora do prêmio Eisner e produtora executiva Noelle Stevenson (Lumberjanes, Nimona) e do produtor executivo Chuck Austen (Croods, o Início; Steven Universo), a série de animação com a heroína que foi um ícone das garotas empoderadas dos anos 80 está de volta em uma versão repaginada para uma nova geração de jovens fãs.

REUNIÃO DE FAMÍLIA

A família McKellan se muda de Seattle para a Geórgia, com o objetivo de ficar mais perto dos parentes. A transição, porém, os faz se sentir meio como peixes fora d'água. Missas de três horas de duração, cabelos repletos de frizz por causa da umidade, comida caseira e reuniões familiares. Os altos e baixos do cotidiano de Reunião de Família proporcionam momentos memoráveis, tensos, engraçados e autênticos. A série é estrelada pela vencedora do Emmy Loretta Devine (Greys Anatomy, The Carmichael Show) e Tia Mowry (Irmã ao Quadrado, Mamãe Instantânea).

FEEL THE BEAT

April (Sofia Carson) é uma dançarina talentosa que tenta fazer sucesso na Broadway. Mas, quando seu sonho dá errado, ela volta a morar com o pai (Enrico Colantoni) numa cidadezinha em Wisconsin. Apesar de fazer de tudo para evitar as pessoas da cidade, inclusive seu primeiro amor, Nick (Wolfgang Novogratz), ela acaba sendo chamada por sua antiga professora de dança (Donna Lynne Champlin) para dar aulas para um grupo de crianças muito especiais e descobre que há mais de uma maneira de se realizar um sonho. Feel the Beat é uma comédia com uma boa dose de emoção e um retrato romântico da vida em uma cidade pequena.

SERVIÇO