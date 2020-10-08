Gêmeas fazem campanha para salvar árvore que fica em terreno em que funcionava o Chalé Motel Crédito: Arquivo pessoal

Your browser does not support the audio element. Gêmeas fazem campanha para salvar árvore em terreno de motel demolido em Itapuã

Juntas, Ana Carolina e Maria Fernanda de Souza Fernandes Albuquerque, de 17 anos, começaram a se movimentar nas redes sociais para pedir que a Prefeitura de Vila Velha não derrube a árvore no espaço, onde será construída uma rua que servirá de acesso à orla.

"Estamos aqui em Vila Velha, no terreno do antigo Chalé Motel, na tentativa de salvar essa árvore. Queremos o compromisso de que essa árvore não será derrubada com a construção dessa rua. Nos ajudem a transformar essa rua na rua da árvore", pedem as irmãs em um vídeo postado na internet.

A casa da avó das gêmeas fica bem próximo ao motel e as meninas vêm acompanhando da varanda da residência todo o processo de derrubada do motel, que começou na segunda quinzena de setembro.

"Antes, não dava para ver essa árvore justamente devido ao motel, mas quando vimos, ficou com uma agonia e pensamos: por que não manter árvore? Por que não fazer uma rua arborizada, mais bonita, contornando a árvore? Precisamos valorizar o meio ambiente", questionou Ana Carolina, que ainda não conseguiu identificar qual é a espécie da árvore.

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As irmãs, nas postagens, começaram a marcar representantes da Prefeitura de Vila Velha e os candidatos a prefeito do município, mas afirma que ainda não tiveram retorno. "Aqui no bairro já tiveram muitas arvores que foram derrubadas para construir prédio, arrumar fiação, entre outras justificativas. Então, já ficamos frustradas há tempos e esperamos que, desta vez, a árvore não seja derrubada e nem levada para outro lugar porque, nesse deslocamento, ela pode morrer", complementou Maria Fernanda.

Procurada pela reportagem de A Gazeta, a Prefeitura de Vila Velha informou que está em fase de finalização de processo licitatório para a contratação da empresa que vai elaborar o projeto  que, finalizado, será a base para avaliar a solicitação das irmãs, de acordo com a legislação vigente. A gestão afirma que está aberta ao diálogo com a população.

Chalé Motel antes de ser demolido para dar lugar a novo acesso à orla de Vila Velha Crédito: Reprodução/Google Maps

HISTÓRICO

Com objetivo de gerenciar a mobilidade urbana, a Prefeitura de Vila Velha optou por abrir uma nova rua no bairro Itapuã. Ainda no início de 2019, a administração municipal deu início ao processo de desapropriação parcial do terreno onde funcionava o Chalé Motel, já que o estabelecimento teria sido construído em área pública. Em agosto de 2019, após saber que parte do estabelecimento, construído de maneira irregular, seria desapropriado, o antigo proprietário afirmou que não tinha conhecimento que o terreno pertencia ao poder público

Chalé Motel começa a ser demolido para dar lugar a uma rua em Vila Velha