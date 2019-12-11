Parte de motel será demolida para novo acesso à orla de Vila Velha

O município tem 90 dias para efetuar o depósito. Após efetuado, o juiz vai emitir ao município a posse do bem para efeito de abertura da rua. Com isso, poderá chegar ao nosso objetivo de desapropriação e liberação daquele local, explicou o procurador-geral do município, Jose de Ribamar Lima Bezerra. A área total a ser desapropriada é de 1.387,19 m², segundo informações da Secretaria de Obras do município.