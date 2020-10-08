Entrada do Compexo Penitenciário de Viana, de onde saíram muitos detentos com o benefício da "saidinha" Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Your browser does not support the audio element. Mais de 1.3 mil presos ganham direito a saidinha para o Dia das Crianças no ES

1.341 detentos do regime semiaberto do sistema prisional capixaba receberam o benefício da saída temporária  no período que se estende até a próxima quarta-feira (14)  em virtude do Dia das Crianças, celebrado em 12 de outubro. A informação foi confirmada pela Desde a última quarta-feira (7),do regime semiaberto do sistema prisional capixaba receberam o benefício da saída temporária  no período que se estende em virtude do Dia das Crianças, celebrado em 12 de outubro. A informação foi confirmada pela Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) nesta quinta-feira (8).

A "saidinha" dos presos  como é conhecida a liberdade provisória  está prevista na Lei de Execução Penal e é concedida pelo Poder Judiciário. Além do feriado próximo, o benefício também pode ser aplicado no Natal/Ano Novo; Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Pais e Finados. Cada saída poderá durar até sete dias corridos, e o intervalo entre elas deve ser de no mínimo 45 dias.

QUEM PODE SAIR?

Presos que cumprem pena em regime semiaberto, que até a data da saída tenham cumprido um sexto da pena total se for primário, ou um quarto se for reincidente recebem o benefício. É preciso ter boa conduta carcerária, pois o juiz, antes de conceder a saída temporária, consulta os diretores do presídio, que atestam este histórico. É o próprio diretor-geral do presídio que encaminha ao juiz a relação dos presos com direito à saída temporária. Se o nome do preso não estiver na lista, o pedido pode ser feito pelo seu advogado diretamente ao juiz.

A decisão ainda passa pelo Ministério Público Estadual e, somente após todas as aprovações, o preso pode ter o benefício concedido. Já os presos em regime fechado só podem deixar a prisão quando houver falecimento de cônjuge ou ascendente, descendente ou irmão; ou necessidade de tratamento médico.

No começo desse ano, houve mudança em relação à concessão do benefício. Com a sanção do pacote anticrime pelo presidente Jair Bolsonaro , os condenados por crimes hediondos que resultaram em morte perderam a possibilidade de saída.