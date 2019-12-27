Entenda o que muda na 'saidinha' após a sanção do pacote anticrime por Bolsonaro

Presos que cumprem pena em regime semiaberto, que até a data da saída tenham cumprido um sexto da pena total se for primário, ou um quarto se for reincidente. Tem que ter boa conduta carcerária, pois o juiz, antes de conceder a saída temporária, consulta os diretores do presídio, que atestam este histórico. É o próprio diretor-geral do presídio que encaminha ao juiz a relação dos presos que têm direito à saída temporária, e se o nome do preso não estiver na lista, o pedido pode ser feito pelo seu advogado, diretamente ao juiz. A decisão ainda passa pelo Ministério Público e somente após todas as aprovações, o preso pode ter o direito. Já os presos em regime fechado só podem deixar a prisão quando houver falecimento de cônjuge ou ascendente, descendente ou irmão; ou necessidade de tratamento médico.