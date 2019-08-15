Saída do Dia dos Pais: 26 presos não voltaram para presídios do ES

Em 2019, 1.065 presos foram beneficiados com a saída temporária do Dia dos Pais. Os detentos deixaram o sistema penitenciário e deveriam retornar até esta quarta-feira (14).
No entanto, de acordo com informações da Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), dos 1.065 liberados, 26 internos não retornaram às unidades prisionais no dia determinado pelo Judiciário. Eles são considerados foragidos da Justiça.
Ainda de acordo com a Sejus, a lista dos evadidos já foi repassada à Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp).