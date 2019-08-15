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Foragidos

Saída do Dia dos Pais: 26 presos não voltaram para presídios do ES

Os detentos deixaram o sistema penitenciário e deveriam retornar até esta quarta-feira (14)

Publicado em 15 de Agosto de 2019 às 11:45

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 ago 2019 às 11:45
Os presos são considerados foragidos da Justiça Crédito: Divulgação
Em 2019, 1.065 presos foram beneficiados com a saída temporária do Dia dos Pais. Os detentos deixaram o sistema penitenciário e deveriam retornar até esta quarta-feira (14).
No entanto, de acordo com informações da Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), dos 1.065 liberados, 26 internos não retornaram às unidades prisionais no dia determinado pelo Judiciário. Eles são considerados foragidos da Justiça.
Ainda de acordo com a Sejus, a lista dos evadidos já foi repassada à Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp).

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