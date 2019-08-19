Superlotação em presídios do Complexo de Xuri está em 117%

Unidades do Complexo de Xuri, em Vila Velha Crédito: Carlos Alberto Silva/ A Gazeta

O complexo penitenciário do Xuri é o “condomínio” mais superlotado de Vila Velha. Com capacidade para 3.626 internos, atualmente abriga 7.892, segundo dados de julho da Sejus. A superlotação chega a 117%. O complexo reúne o Centro de Detenção Provisória de Vila Velha (CDPVV), as Penitenciárias Estaduais de Vila Velha I, II, III e V e a Semiaberta.

O caos

A pior situação é na Penitenciária Semiaberta de Vila Velha (PSVV). Com capacidade para 604 detentos, o presídio abriga 1.548. É mais do que o dobro do que poderia receber de internos que estão em fase final do cumprimento de pena.

O excesso

No total, o sistema penitenciário capixaba tem um déficit de 9.965 vagas. A população carcerária é de 23.828 pessoas, quando na verdade poderia abrigar 13.914.

Parece, mas não é

Esta aconteceu na manhã de ontem no posto da PRF em Viana. Um motorista parou e anunciou:

– Bom-dia. O Moro mandou apresentar o caminhão do Casagrande para vistoria...

Silêncio total.

Continua

E um agente:

– Como assim? Não seria na Polícia Federal?

– Não. Estive em Guarapari, ele pediu para levar o caminhão a qualquer posto da PRF.

Mistério desfeito.

Na realidade, o PRF Sérgio Moura pediu para apresentar o caminhão de propriedade do Supermercado Casagrande na PRF para vistoria.

Ah, bom!

Mais uma

Sabem aquela casa abandonada na Praia da Costa onde se escondia um morador de rua que matou uma empresária com um vergalhão? Foi demolida. E no local foi construída uma... farmácia!

À direita

Sérgio Meneguelli (sem partido), prefeito de Colatina, vai se filiar ao PSL. Só está esperando Bolsonaro, de quem é fã, chamá-lo a Brasília para abonar a sua ficha.

Bipolar

Usuário frequente da rodovia observa que o painel eletrônico de velocidade no pedágio da BR 101, em Guarapari, está marcando oito quilômetros a mais que a velocidade real do veículo no sentido Cachoeiro. Ele teme multas.

O dia da fotografia

O deputado Enivaldo dos Anjos (PSD) posta nas redes sociais uma foto em homenagem ao Dia Mundial da Fotografia, comemorado ontem.

O dia dele

Curiosamente, a imagem do post é dele mesmo (que coincidência!) quando era um jovem correspondente de jornais de Vitória em Barra de São Francisco.

Bullying no vascaíno

Durante evento ontem no TJES, o presidente da Corte, desembargador (e flamenguista) Sérgio Gama, perguntou se o semblante fechado de Dr. Hércules era consequência do resultado do jogo de sábado entre Flamengo e Vasco.

Bullying no vascaíno 2

A vice-governadora, Jacqueline Moraes, mesmo sendo vascaína, também tirou um sarro do deputado, que ficou abalado com a goleada rubro-negra por 4 a 1.

Tem Japão na área

Uma equipe da TV JSports, do Japão, fez matéria sobre ontem sobre o Estádio Kleber Andrade, um dos palcos do Mundial de Futebol Sub-17 e da própria seleção nipônica, na primeira fase da competição.

Vamos torcer!

Além do estádio, a repórter Kiyomi Nakamura disse que também iria fazer uma matéria sobre as belezas do ES.

Terça inteligente

O editor Saulo Ribeiro abre hoje a Jalan Jalan, onde funcionava a Dom Quixote, na Praia do Canto. E já neste sábado, às 16h, a livraria/café/espaço cultural fará um homenagem ao ator Peter Fonda, com o cineasta Alexandre Serafini e o escritor Caê Guimarães.

Depende do Bolsonaro

O secretário especial da Receita Federal, Marcos Cintra, vai participar no dia 26 de setembro, em Vitória, do seminário da OAB-ES sobre a reforma tributária. Resta saber se o doutor estará no cargo até lá.

Bar.gov.br

Em um bar popular da moda de Vitória, leitora fez um pedido. Minutos depois, solicitou mais um item, mas o garçom alertou: “Com esse acréscimo, seu pedido inicial vai para o fim da fila, tá?” Haja burocracia!

Protesto em Vitória

Auditores fiscais da Receita Federal vão protestar hoje contra o que chamam de ataques promovidos contra o Fisco por parte do governo federal, parlamentares, ministros do TCU e do STF. Será às 10h, na nova sede da RF, na Avenida Beira-Mar.

Perigo aos vovôs

A pedido do Ministério Público, a Justiça determinou ao governo do Estado que feche o Centro de Convivência de Idosos da Praia da Costa. O imóvel está em situação precaríssima.

Alô, eleitor!