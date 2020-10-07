"Matam convictos da impunidade", diz leitor sobre ataque em Vitória

. Com base na decisão do governo do Estado de propor o retorno das aulas presenciais, é preciso que se diga que esse movimento, quando aconteceu em outros Estados, provocou aumento considerável de casos de Covid-19, colocando em risco a população envolvida, como aconteceu no Amazonas. Propor o retorno precoce é colocar em risco a vida dos profissionais da educação, dos alunos e de seus familiares, como de toda comunidade escolar. Outra questão é o relato que percebemos de vários profissionais das escolas que indicam preocupação e insegurança quanto a um possível retorno. Já há algumas rede municipais, entendo do risco que correrão, que estão optando pelo não retorno neste ano letivo, medida esta mais sensata e coerente, face ao panorama da pandemia que ainda vivemos.