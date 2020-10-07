"Matam convictos da impunidade", diz leitor sobre ataque em Vitória

MORTES EM VITÓRIA
Vídeo: imagens mostram momento exato dos disparos em ataque no Centro (Polícia, 06/10). Que tristeza. Estão tirando a vida de pessoas como se estivessem abatendo animais ferozes. Misericórdia. Meu coração fica sangrando de imaginar as mães desses jovens. (Eroneti Becalli)
A segurança do Estado não tem suporte para acompanhar esse carro pelas câmeras, que são inúmeras, e encontrar o assassino? (Fabrício Santana)
Eles matam em plena luz do dia, convictos da impunidade. Eles atiram no Centro de Vitória, o carro foi encontrado na Praia do Canto. Todos os dias se vemos nos telejornais que vagabundos atiram e somem, e polícia dificilmente consegue capturar alguém. É preciso mudar a estratégia contra esses bandidos. (Igor Leonardo Vieira)
ACIDENTE COM ÔNIBUS
Motorista e passageiros ficam feridos após Transcol bater em árvore na Avenida Vitória (Central de Trânsito, 07/10). Aconteceu o óbvio, pois todos sabem do perigo daquela curva. Quem sabe agora a Prefeitura de Vitória resolva tirar aquela árvore e realocar o poste. (Stenio Almeida)
Essa Avenida Vitória ficou horrível, árvores no meio da ciclovia. Quando os ciclistas baterem na árvore, serão outras matérias. Aguardem. Parabéns aos envolvidos. (Deivison Ávila)
VOLTA ÀS AULAS
Mais de 20 municípios decidem não retomar as aulas presenciais em 2020 (Cotidiano, 07/10). Com base na decisão do governo do Estado de propor o retorno das aulas presenciais, é preciso que se diga que esse movimento, quando aconteceu em outros Estados, provocou aumento considerável de casos de Covid-19, colocando em risco a população envolvida, como aconteceu no Amazonas. Propor o retorno precoce é colocar em risco a vida dos profissionais da educação, dos alunos e de seus familiares, como de toda comunidade escolar. Outra questão é o relato que percebemos de vários profissionais das escolas que indicam preocupação e insegurança quanto a um possível retorno. Já há algumas rede municipais, entendo do risco que correrão, que estão optando pelo não retorno neste ano letivo, medida esta mais sensata e coerente, face ao panorama da pandemia que ainda vivemos. (João Carlos Nunes Ramos)
ALTA DE PREÇOS
Supermercados no ES voltam a limitar compras de óleo e arroz (Economia, 07/10). O preço está alto devido ao fato de o país não ter uma política que valorize o mercado interno! Opta-se por vender praticamente toda a produção para fora! Os empresários estão faturando! Estamos em recessão econômica e ainda tem gente que perde seu tempo defendendo político. É importante dizer que a pandemia é global e em muitos países os produtos mantêm seu preço, com redução de impostos e tribulações como política voltada para as necessidades da população. Aqui, político pensa em apenas cortar direitos e inventar novos tributos para onerar ainda mais o trabalhador! O imposto sobre as transações digitais vem aí...se não temos mais corrupção, como dizem, deveria sobrar dinheiro e não criar novos impostos. A conta não fecha! (Cathiana Dalto)
Só a título de curiosidade: o Brasil é o maior produtor de soja do mundo!!! Está na hora do povo despertar e parar de trocar voto por favores ou por “amizade”... (Michele Sampaio)
EDUCAÇÃO
O ES não pode aceitar a segregação de estudantes com deficiência (Coluna Paulo Brandão, 06/10). Em uma era onde se discute novas e melhores formas de inclusão, remamos contra a maré nesse país extremista. (Edmar De Carvalho Xismendes)
Alunos especiais requerem profissionais preparados. Não se trata de excluir, mas sim de dar uma assistência melhor. (Adalton Ribeiro)
Pois é... meu filho amado é do grupo de pessoas com necessidades especiais. Felizmente através do acolhimento de entidades educacionais concluiu o curso de Direito, prestou concurso público, é ritmista em escolas de samba. Agradeço muito a Deus por esse acolhimento, pois através do convívio social adquiriu ferramentas importantes para o enfrentamento dos inúmeros desafios que a vida apresenta. Cada caso é um caso, então é necessário um estudo aprofundado sobre educação especial. (Maria Conceiçao Teixeira Lengruber)