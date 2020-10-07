Mais de 20 municípios decidem não retomar as aulas presenciais em 2020

A União dos Dirigentes Municipais de Educação do Espírito Santo (Undime-ES) também fez uma enquete com os secretários da área em todo o Estado. O presidente da entidade, Vilmar Lugão de Britto, diz que, conforme os indicativos apresentados pelos gestores até o momento, a quantidade de municípios que não devem retomar as atividades presenciais vai mais que dobrar.