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Mais de 20 municípios decidem não retomar as aulas presenciais em 2020

Outras cidades mantiveram exclusivamente as atividades remotas nas escolas da rede municipal pelo menos até o final de outubro, enquanto definem o restante do ano letivo

Publicado em 07 de Outubro de 2020 às 06:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 out 2020 às 06:00
Fotos de sala de aula vazia - banco de imagens
O retorno das aulas presenciais só vai acontecer em 2021 para algumas redes municipais do ES Crédito: Freepik
Mais de 20 municípios decidem não retomar as aulas presenciais em 2020
Desde que o governo do Estado autorizou a retomada das atividades nas escolas com os protocolos para prevenção e controle da Covid-19, os municípios estão avaliando se devem ou não voltar. Em mais de 20 cidades do Espírito Santo, a decisão já foi tomada e o retorno das aulas presenciais será apenas em 2021. Até o final do ano letivo, as crianças e adolescentes dessas redes municipais vão continuar exclusivamente com as atividades remotas. 
Na região metropolitanaCariacicaSerraGuarapari e Fundão estão no grupo de municípios que não voltam em 2020 e se juntam a pelo menos outros 23 no interior que, em levantamento feito por A Gazeta, manifestaram a decisão de manter apenas as atividades pedagógicas não presenciais até dezembro. 
A União dos Dirigentes Municipais de Educação do Espírito Santo (Undime-ES) também fez uma enquete com os secretários da área em todo o Estado.  O presidente da entidade, Vilmar Lugão de Britto, diz que, conforme os indicativos apresentados pelos gestores até o momento, a quantidade de municípios que não devem retomar as atividades presenciais vai mais que dobrar. 

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Outras 12 cidades resolveram ficar exclusivamente com atividades remotas ao longo deste mês, quando vão fazer uma nova análise e, então, decidir se retomam ou não as aulas presenciais até o final do ano letivo. É o caso de AnchietaCachoeiro de ItapemirimCasteloGuaçuíLinharesMantenópolis, MarilândiaMucuriciPresidente KennedySão Domingos do NorteVargem Alta e Vila Velha.
Vilmar Lugão observa que, além da necessidade de os municípios adaptarem as escolas com os protocolos sanitários para receber os alunos, também pesa o aspecto pedagógico. A avaliação que muitas redes estão fazendo é que, com a necessidade de escalonamento e rodízio de estudantes, e mais o período de acolhimento, o tempo dedicado às aulas presenciais seria reduzido até o final de 2020.
O presidente da Undime ressalta, porém, que os municípios estão consultando a comunidade escolar (pais e professores), e também a equipe técnica da Saúde, para avaliar a retomada. "Não é uma decisão exclusiva da Educação", frisa. Em Jerônimo Monteiro, onde Vilmar é secretário, 86% das famílias optaram por não retornar presencialmente. 

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Alguns municípios, como Vitória que está ouvindo a comunidade, ainda não decidiram, e outros não informaram a atual situação. À medida que apresentarem seu posicionamento, o mapa do Espírito Santo será atualizado. 

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