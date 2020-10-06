Veja lista das 50 cidades do ES que estão há sete dias sem mortes por Covid

Pedra Azul, em Domingos Martins: município está entre os 50 que estão há sete dias sem mortes por Covid-19 Crédito: Marcelo Prest

Dos quatro maiores municípios da Grande Vitória, Vitória tende a ser o primeiro a entrar nesta lista de cidades sem registro de óbitos há pelo menos sete dias, explicou o secretário.

Nésio avalia que a lista revela que o Estado tem uma redução sustentada do número de óbitos. As mortes pela Covid-19 é o que mais preocupa e impacta na vida da sociedade, disse, acrescentando que é papel de todos cuidar para manter estes dados. Entendemos que o papel dos municípios e da sociedade na fiscalização dos protocolos sanitários, na mitigação dos contatos dos assintomáticos intradomiciliares, e o monitoramento dos demais contatos passa a ser fundamental, assinalou.

O secretário destacou ainda que enquanto não se tem ainda uma vacina, o melhor caminho é seguir os protocolos sanitários: A sociedade precisa compreender que enquanto não houver vacina, a vacina disponível é seguir os protocolos sanitários, o respeito às medidas, assim como a investigação e o bloqueio quantificado da cadeia de transmissão, disse.

As informações foram anunciadas durante coletiva na tarde desta segunda-feira (05). Na ocasião a lista totaliza 57 cidades. Mas, no final da mesma tarde, após a atualização do Painel Covid-19, que traz os dados estatísticos sobre a doença, o número foi reduzido para 50 cidades.

LISTA DOS MUNICÍPIOS QUE NÃO REGISTRARAM ÓBITO NOS ÚLTIMOS 7 DIAS