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Veja lista das 50 cidades do ES que estão há sete dias sem mortes por Covid

A lista não contempla nenhum município da Grande Vitória, mas o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, informou que Vitória poderá ser incluída, em breve
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 out 2020 às 21:53

Publicado em 05 de Outubro de 2020 às 21:53

Pedra Azul
Pedra Azul, em Domingos Martins: município está entre os 50 que estão há sete dias sem mortes por Covid-19 Crédito: Marcelo Prest
Um total de 50 cidades do Espírito Santo não registram nenhuma morte causada pelo novo coronavírus há sete dias. Entre elas não há nenhum município da Grande Vitória, mas o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, informou que Vitória poderá ser incluída na lista, em breve.
Dos quatro maiores municípios da Grande Vitória, Vitória tende a ser o primeiro a entrar nesta lista de cidades sem registro de óbitos há pelo menos sete dias, explicou o secretário.
Nésio avalia que a lista revela que o Estado tem uma redução sustentada do número de óbitos. As mortes pela Covid-19 é o que mais preocupa e impacta na vida da sociedade, disse, acrescentando que é papel de todos cuidar para manter estes dados. Entendemos que o papel dos municípios e da sociedade na fiscalização dos protocolos sanitários, na mitigação dos contatos dos assintomáticos intradomiciliares, e o monitoramento dos demais contatos passa a ser fundamental, assinalou.

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O secretário destacou ainda que enquanto não se tem ainda uma vacina, o melhor caminho é seguir os protocolos sanitários: A sociedade precisa compreender que enquanto não houver vacina, a vacina disponível é seguir os protocolos sanitários, o respeito às medidas, assim como a investigação e o bloqueio quantificado da cadeia de transmissão, disse.
As informações foram anunciadas durante coletiva na tarde desta segunda-feira (05). Na ocasião a lista totaliza 57 cidades. Mas, no final da mesma tarde, após a atualização do Painel Covid-19, que traz os dados estatísticos sobre a doença, o número foi reduzido para 50 cidades.

LISTA DOS MUNICÍPIOS QUE NÃO REGISTRARAM ÓBITO NOS ÚLTIMOS 7 DIAS

  1. Afonso Cláudio
  2. Água Doce do Norte
  3. Águia Branca 
  4. Alfredo Chaves 
  5. Alto Rio Novo 
  6. Aracruz 
  7. Atílio Vivacqua 
  8. Baixo Guandu 
  9. Boa Esperança 
  10. Bom Jesus do Norte 
  11. Brejetuba 
  12. Castelo 
  13. Conceição do Castelo
  14. Divino de São Lourenço
  15. Domingos Martins 
  16. Dores do Rio Preto
  17. Ecoporanga 
  18. Fundão 
  19. Ibatiba
  20. Ibiraçu
  21. Ibitirama
  22. Iconha 
  23. Itarana 
  24. Iúna 
  25. Jaguaré 
  26. João Neiva 
  27. Laranja da Terra 
  28. Marechal Floriano 
  29. Marilândia 
  30. Mimoso do Sul 
  31. Mucurici 
  32. Muniz Freire 
  33. Muqui 
  34. Nova Venécia
  35. Pancas 
  36. Pedro Canário 
  37. Pinheiros 
  38. Ponto Belo 
  39. Presidente Kennedy 
  40. Rio Bananal 
  41. Rio Novo do Sul 
  42. Santa Leopoldina 
  43. Santa Maria de Jetibá 
  44. São Domingos do Norte
  45. São Roque do Canaã 
  46. Sooretama 
  47. Vargem Alta 
  48. Venda Nova do Imigrante 
  49. Vila Pavão
  50. Vila Valério

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