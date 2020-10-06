Veja lista das 50 cidades do ES que estão há sete dias sem mortes por Covid

Um total de 50 cidades do Espírito Santo não registram nenhuma morte causada pelo novo coronavírus há sete dias. Entre elas não há nenhum município da Grande Vitória, mas o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, informou que Vitória poderá ser incluída na lista, em breve.
Dos quatro maiores municípios da Grande Vitória, Vitória tende a ser o primeiro a entrar nesta lista de cidades sem registro de óbitos há pelo menos sete dias, explicou o secretário.
Nésio avalia que a lista revela que o Estado tem uma redução sustentada do número de óbitos. As mortes pela Covid-19 é o que mais preocupa e impacta na vida da sociedade, disse, acrescentando que é papel de todos cuidar para manter estes dados. Entendemos que o papel dos municípios e da sociedade na fiscalização dos protocolos sanitários, na mitigação dos contatos dos assintomáticos intradomiciliares, e o monitoramento dos demais contatos passa a ser fundamental, assinalou.
O secretário destacou ainda que enquanto não se tem ainda uma vacina, o melhor caminho é seguir os protocolos sanitários: A sociedade precisa compreender que enquanto não houver vacina, a vacina disponível é seguir os protocolos sanitários, o respeito às medidas, assim como a investigação e o bloqueio quantificado da cadeia de transmissão, disse.
As informações foram anunciadas durante coletiva na tarde desta segunda-feira (05). Na ocasião a lista totaliza 57 cidades. Mas, no final da mesma tarde, após a atualização do Painel Covid-19, que traz os dados estatísticos sobre a doença, o número foi reduzido para 50 cidades.
LISTA DOS MUNICÍPIOS QUE NÃO REGISTRARAM ÓBITO NOS ÚLTIMOS 7 DIAS
- Afonso Cláudio
- Água Doce do Norte
- Águia Branca
- Alfredo Chaves
- Alto Rio Novo
- Aracruz
- Atílio Vivacqua
- Baixo Guandu
- Boa Esperança
- Bom Jesus do Norte
- Brejetuba
- Castelo
- Conceição do Castelo
- Divino de São Lourenço
- Domingos Martins
- Dores do Rio Preto
- Ecoporanga
- Fundão
- Ibatiba
- Ibiraçu
- Ibitirama
- Iconha
- Itarana
- Iúna
- Jaguaré
- João Neiva
- Laranja da Terra
- Marechal Floriano
- Marilândia
- Mimoso do Sul
- Mucurici
- Muniz Freire
- Muqui
- Nova Venécia
- Pancas
- Pedro Canário
- Pinheiros
- Ponto Belo
- Presidente Kennedy
- Rio Bananal
- Rio Novo do Sul
- Santa Leopoldina
- Santa Maria de Jetibá
- São Domingos do Norte
- São Roque do Canaã
- Sooretama
- Vargem Alta
- Venda Nova do Imigrante
- Vila Pavão
- Vila Valério