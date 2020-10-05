Transcol: governo volta a autorizar ônibus com passageiros em pé nos terminais

Imagens mostram ônibus do Transcol lotado; linha faz o trajeto entre Jacaraípe, na Serra, e Vila Velha Crédito: Internauta'

Mesmo com a pandemia de coronavírus ainda rondando o Espírito Santo, o governo do Estado voltou a autorizar os ônibus do Transcol a circularem com passageiros em pé, incluindo alguns veículos que saem dos terminais de integração.

Em uma portaria conjunta, assinada no último sábado (03) pelo secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, e pelo secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno, o governo definiu quais ônibus possuem essa autorização e os limites para esse transporte.

Na portaria publicada no último fim de semana, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) e a Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi) definem que as linhas expressas podem sair dos terminais com até 25 passageiros em pé (no caso dos ônibus articulados) ou no máximo 15 (nos ônibus convencionais). Já nas linhas não expressas, continua valendo a determinação de só sair dos terminais com passageiros sentados.

Ao longo do trajeto, segundo a portaria, todas as linhas do Transcol, expressas e não expressas, têm autorização para transportar usuários em pé: no máximo 25 passageiros para os coletivos articulados; até 15 nos convencionais; e no máximo seis nos micro-ônibus.