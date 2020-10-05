Transcol: governo volta a autorizar ônibus com passageiros em pé nos terminais

Mesmo com a pandemia de coronavírus ainda rondando o Espírito Santo, o governo do Estado voltou a autorizar os ônibus do Transcol a circularem com passageiros em pé, incluindo alguns veículos que saem dos terminais de integração.
Em uma portaria conjunta, assinada no último sábado (03) pelo secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, e pelo secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno, o governo definiu quais ônibus possuem essa autorização e os limites para esse transporte.
No final de agosto, o governo do Estado chegou a assinar um termo com o Ministério Público do Espírito Santo (MPES) se comprometendo a não deixar que os ônibus saíssem ou passassem pelos terminais com passageiros em pé, mas o acordo abria uma brecha caso houvesse uma orientação específica da autoridade sanitária. Mesmo após o acordo, os passageiros ainda relatavam lotação nos coletivos do Transcol.
Na portaria publicada no último fim de semana, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) e a Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi) definem que as linhas expressas podem sair dos terminais com até 25 passageiros em pé (no caso dos ônibus articulados) ou no máximo 15 (nos ônibus convencionais). Já nas linhas não expressas, continua valendo a determinação de só sair dos terminais com passageiros sentados.
Ao longo do trajeto, segundo a portaria, todas as linhas do Transcol, expressas e não expressas, têm autorização para transportar usuários em pé: no máximo 25 passageiros para os coletivos articulados; até 15 nos convencionais; e no máximo seis nos micro-ônibus.
As novas regras entraram em vigor já no último sábado, quando a portaria foi publicada pelos dois secretários. No texto, as duas pastas explicam que o planejamento do dimensionamento da frota no contrato é de seis passageiros em pé por m², mas esse número foi reduzido para dois usuários por m² durante a pandemia para minimizar os riscos de contaminação pelo coronavírus.
Na portaria, os secretários ainda definiram as regras de operação dos ônibus com ar-condicionado, que voltaram a circular nesta segunda-feira (05) com renovação permanente do ar interno.
Neste domingo (4), o Espírito Santo superou a marca dos 134 mil infectados pelo novo coronavírus, desde o início da pandemia. Ao todo, o Estado têm 134.296 diagnósticos positivos e 3.580 mortes pela Covid-19.