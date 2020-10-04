ES supera os 134 mil casos de coronavírus e chega a 3.580 mortes

Neste domingo (4), o Espírito Santo superou a marca dos 134 mil infectados pelo novo coronavírus, desde o início da pandemia. Ao todo, o Estado têm 134.296 diagnósticos positivos e 3.580 mortes pela Covid-19. Somente nas últimas 24 horas, foram registrados 552 casos e oito óbitos.
As cidades que concentram o maior número de contaminados seguem sendo Vila Velha (18.698), Vitória (16.709), Serra (16.246), Cariacica (12.172) e Linhares (7.039). Já em relação às vidas perdidas são: Vila Velha (515), Serra (508), Cariacica (457), Vitória (423) e Cachoeiro de Itapemirim (174).
Entre os dez bairros mais infectados do Estado, apenas um não pertence à Grande Vitória: Interlagos (8º), em Linhares. Completam a lista: Jardim Camburi, Praia da Costa, Itapuã, Jardim da Penha, Praia de Itaparica, Praia do Canto, Colina de Laranjeiras, Mata da Praia e Coqueiral de Itaparica, nesta ordem.
Além dos casos confirmados, outros 97.365 ainda são considerados suspeitos, pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesa). O número de capixabas curados também subiu para 123.557 nesta atualização. A taxa de letalidade da Covid-19 se manteve em 2,7% e mais de 398 mil testes já foram realizados.