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Atualização sobre a Covid-19

ES supera os 134 mil casos de coronavírus e chega a 3.580 mortes

Dados divulgados neste domingo (4) mostram que Estado registrou mais 552 infectados e oito óbitos nas últimas 24 horas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 out 2020 às 18:48

Publicado em 04 de Outubro de 2020 às 18:48

100 mil casos de coronavírus
Espírito Santo superou a marca de 134 mil casos de Covid-19 e já chegou a 3.580 mortes pela doença Crédito: Arte | Geraldo Neto
Neste domingo (4), o Espírito Santo superou a marca dos 134 mil infectados pelo novo coronavírus, desde o início da pandemia. Ao todo, o Estado têm 134.296 diagnósticos positivos e 3.580 mortes pela Covid-19. Somente nas últimas 24 horas, foram registrados 552 casos e oito óbitos.
As cidades que concentram o maior número de contaminados seguem sendo Vila Velha (18.698), Vitória (16.709), Serra (16.246), Cariacica (12.172) e Linhares (7.039). Já em relação às vidas perdidas são: Vila Velha (515), Serra (508), Cariacica (457), Vitória (423) e Cachoeiro de Itapemirim (174).

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Entre os dez bairros mais infectados do Estado, apenas um não pertence à Grande Vitória: Interlagos (8º), em Linhares. Completam a lista: Jardim Camburi, Praia da Costa, Itapuã, Jardim da Penha, Praia de Itaparica, Praia do Canto, Colina de Laranjeiras, Mata da Praia e Coqueiral de Itaparica, nesta ordem.
Além dos casos confirmados, outros 97.365 ainda são considerados suspeitos, pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesa). O número de capixabas curados também subiu para 123.557 nesta atualização. A taxa de letalidade da Covid-19 se manteve em 2,7% e mais de 398 mil testes já foram realizados.

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