Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
100% da frota do Transcol

Ônibus com ar-condicionado voltam a rodar na segunda (5) no ES

Anúncio, que vai colocar 100% da frota do Transcol nas ruas, foi feito pelo governador Renato Casagrande em pronunciamento na noite desta sexta (2)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 out 2020 às 19:41

Publicado em 02 de Outubro de 2020 às 19:41

Ônibus do Transcol que terá ar-condicionado
Ônibus do Transcol que tem ar-condicionado também vão circular a partir de segunda-feira Crédito: Fernando Madeira
As frotas dos ônibus do Sistema Transcol devem voltar a funcionar 100% a partir de segunda-feira (5), inclusive os coletivos com ar-condicionado. A informação foi confirmada pelo governador Renato Casagrande, em pronunciamento na noite desta sexta-feira (2).
Ônibus com ar-condicionado voltam a rodar na segunda (5) no ES
Casagrande afirma que a decisão foi tomada depois de uma reunião na Sala de Situação. Segundo ele, a utilização dos ônibus com ar-condicionado foi aprovada pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), já que a ideia é que o ar de dentro do veículo seja renovado de 3 em 3 minutos. "Vamos utilizar os ônibus com ar-condicionado totalmente com fluxo aberto, com renovação permanente do ar interno", disse.
"De 3 em 3 minutos o ar renova completamente. Isso já foi analisado pela nossa Secretaria de Saúde. Com a inclusão de 156 ônibus de ar-condicionado e mais alguns ônibus, chegaremos a 100% da frota circulando no Sistema Transcol"
Renato Casagrande - Governador do Estado
O chefe do Executivo estadual também falou sobre outros assuntos, como o censo e inquérito sorológico que já estão sendo realizados em alunos e professores do Estado. Também anunciou a reabertura de cinemas, teatros e feiras a partir de segunda-feira (5) e mostrou o novo mapa de risco, com dois municípios em risco moderado e o restante, 76, em risco baixo.

REVEJA O PRONUNCIAMENTO

Veja Também

Por que o ES apareceu em vermelho no mapa do Jornal Nacional?

ES registra 3.564 mortes e mais de 133 mil casos de coronavírus

Espírito Santo está pronto para retorno das aulas presenciais?

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Fim da 6x1 no Congresso: Planalto contradiz Motta e diz que estuda urgência para projeto
Imagem de destaque
Doenças cardiovasculares: 3 exames decisivos que podem salvar sua vida
Imagem de destaque
Amado Batista e BYD entram na 'lista suja do trabalho escravo' de ministério

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados