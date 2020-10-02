As frotas dos ônibus do Sistema Transcol devem voltar a funcionar 100% a partir de segunda-feira (5), inclusive os coletivos com ar-condicionado. A informação foi confirmada pelo governador Renato Casagrande, em pronunciamento na noite desta sexta-feira (2).
Ônibus com ar-condicionado voltam a rodar na segunda (5) no ES
Casagrande afirma que a decisão foi tomada depois de uma reunião na Sala de Situação. Segundo ele, a utilização dos ônibus com ar-condicionado foi aprovada pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), já que a ideia é que o ar de dentro do veículo seja renovado de 3 em 3 minutos. "Vamos utilizar os ônibus com ar-condicionado totalmente com fluxo aberto, com renovação permanente do ar interno", disse.
"De 3 em 3 minutos o ar renova completamente. Isso já foi analisado pela nossa Secretaria de Saúde. Com a inclusão de 156 ônibus de ar-condicionado e mais alguns ônibus, chegaremos a 100% da frota circulando no Sistema Transcol"
O chefe do Executivo estadual também falou sobre outros assuntos, como o censo e inquérito sorológico que já estão sendo realizados em alunos e professores do Estado. Também anunciou a reabertura de cinemas, teatros e feiras a partir de segunda-feira (5) e mostrou o novo mapa de risco, com dois municípios em risco moderado e o restante, 76, em risco baixo.