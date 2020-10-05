Nésio Fernandes e Luiz Carlos Reblin tratam sobre passageiros em pé nos ônibus do Transcol Crédito: Divulgação | Governo do Estado

Your browser does not support the audio element. Regras permitem até dois passageiros em pé por metro quadrado no Transcol

A nova determinação a respeito de passageiros do sistema Transcol veio após compromisso firmado, no final de agosto, pelo governo do Estado com o Ministério Público do Espírito Santo (MPES) para garantir que passageiros não ficassem em pé nos coletivos , uma medida que visava garantir o distanciamento entre as pessoas neste momento de pandemia do novo coronavírus.

De acordo com Reblin, foram elaborados protocolos que garantem a segurança de quem trafega usando os veículos de transporte coletivo. "Nós construímos, em conjunto com a secretaria responsável pelo transporte coletivo do Estado, protocolos para retorno dos ônibus que circulam usando ar refrigerado e também sobre a questão dos passageiros que permanecem viajando em pé. Inicialmente os ônibus sairão do terminal apenas com passageiros sentados e, no percurso da viagem, todos sabemos que o ônibus acaba recolhendo passageiros que estão aguardando nos pontos de parada", iniciou.

Muitos usuários do Transcol estão usando a máscara de proteção contra o coronavírus Crédito: Carlos Alberto Silva

Nas palavras do subsecretário, foi estabelecida a regra para o número de passageiros que podem circular em pé a partir de análise da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). "A ABNT define que os ônibus podem, pela área física total, transportar até seis pessoas viajando em pé por metro quadrado. Partindo dessa regra geral, estabelecemos que para este momento duas pessoas por metro quadrado possam permanecer viajando em pé. Então é uma redução de seis para dois passageiros, o que poderia trazer uma maior segurança e educar as pessoas. Não vale apenas para a secretaria de Saúde, de Transporte ou para o motorista, mas também envolve o compromisso do passageiro. Todos nós precisamos seguir as regras estabelecidas, porque assim teremos muito mais segurança", destacou.

No mesmo sentido, o secretário Nésio Fernandes explicou que com a redução da proporção de 6 para 2 pessoas em pé por metro quadrado, bem como com o aumento na frota de ônibus, derivado da volta da circulação de ônibus com ar-condicionado, aglomerações serão evitadas. "Nós iremos evitar que se aglomere tanto os usuários, como acontecia com a frota reduzida. Entendemos que dada a retomada ampla das atividades econômicas e sociais, seria oportuno e necessário esse ajuste no transporte coletivo", disse.

AR REFRIGERADO

A respeito da utilização de coletivos com ar-condicionado a partir desta segunda-feira (05), o subsecretário Reblin frisou que a medida é positiva para o cenário da Covid-19 no Estado. "O ar-refrigerado é um equipamento que renova o ar interior do veículo. Além disso, entendemos que ele é o padrão que já se aplica a todos os ambientes de trabalho que enfrentamos cotidianamente, bem como no comércio e nos shoppings centers. Então a entrada destes veículos em funcionamento a partir do dia de hoje (05) reduz também a quantidade média de pessoas pelos ônibus que anteriormente eram somente os sem ar-condicionado", concluiu.

PORTARIA ASSINADA

Na portaria publicada no último fim de semana, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) e a Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi) definiram que as linhas expressas podem sair dos terminais com até 25 passageiros em pé (no caso dos ônibus articulados) ou no máximo 15 (nos ônibus convencionais). Já nas linhas não expressas, continua valendo a determinação de só sair dos terminais com passageiros sentados.

Ao longo do trajeto, segundo a portaria, todas as linhas do Transcol, expressas e não expressas, têm autorização para transportar usuários em pé: no máximo 25 passageiros para os coletivos articulados; até 15 nos convencionais; e no máximo seis nos micro-ônibus.

As novas regras entraram em vigor já no último sábado, quando a portaria foi publicada pelos dois secretários. No texto, as duas pastas explicam que o planejamento do dimensionamento da frota no contrato é de seis passageiros em pé por m², mas esse número foi reduzido para dois usuários por m² durante a pandemia para minimizar os riscos de contaminação pelo coronavírus.