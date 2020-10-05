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Pandemia

ES registra 3.594 mortes e mais de 135 mil casos de Covid-19

Dados da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) mostram que o Estado soma 135.001 casos da doença desde o começo da pandemia. Em 24h, foram 705 novos casos e 14 óbitos contabilizados no Painel Covid-19 nesta segunda-feira (5)

Publicado em 05 de Outubro de 2020 às 16:59

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 out 2020 às 16:59
Ilustração do coronavírus
Coronavírus: dados são atualizados diariamente pela Sesa através do Painel Covid-19 Crédito: Freepik
Desde o início da pandemia, o Espírito Santo já registrou 3.594 mortes e 135.001 casos de Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. As informações são do Painel Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), atualizado na tarde desta segunda-feira (5). A ferramenta mostra que, nas últimas 24 horas, foram registrados 705 novos casos e 14 óbitos.

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CURADOS

O número de pacientes curados também aumentou no Espírito Santo. Ao todo, 124.240 pessoas conseguiram vencer a batalha contra o coronavírus. A taxa de letalidade no Estado é de 2,7% e, até agora, 402.075 testes para detectar a doença já foram realizados em todo o Estado.

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