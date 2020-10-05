ES registra 3.594 mortes e mais de 135 mil casos de Covid-19

Desde o início da pandemia, o Espírito Santo já registrou 3.594 mortes e 135.001 casos de Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. As informações são do Painel Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), atualizado na tarde desta segunda-feira (5). A ferramenta mostra que, nas últimas 24 horas, foram registrados 705 novos casos e 14 óbitos.
CURADOS
O número de pacientes curados também aumentou no Espírito Santo. Ao todo, 124.240 pessoas conseguiram vencer a batalha contra o coronavírus. A taxa de letalidade no Estado é de 2,7% e, até agora, 402.075 testes para detectar a doença já foram realizados em todo o Estado.