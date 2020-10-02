"Professor quer volta, mas com segurança", diz leitora sobre  aulas

Escolas adotam medidas de segurança para volta às aulas Crédito: Fernando Madeira

VOLTA ÀS AULAS

Justiça suspende volta às aulas presenciais em escolas particulares do ES (Cotidiano, 01/10). Barrando o problema na fonte! Parabéns, juíza. A volta da rede particular pressiona a rede pública de modo desigual. A realidade de ambas é bem diferente. (Tábatha Dias) . Barrando o problema na fonte! Parabéns, juíza. A volta da rede particular pressiona a rede pública de modo desigual. A realidade de ambas é bem diferente.

Vírus inteligente, só está nas escolas, porque o restante está funcionando… (Cleide Lacerda Borges)

Muita coisa não deveria ter voltado. Não concordo com os estabelecimentos que foram flexibilizados. Eu faço minha parte, vou ao supermercados, não voltei a frequentar restaurantes, praias, não subo a serra para almocinho e pousadinha, não faço churrasco com amigos e vizinhos. Tenho filho adolescente portador de asma grave e minha mãe mora comigo, idosa e com doenças de risco. Eu sou terminantemente contra a volta às aulas, não vou pagar pra ver meu filho ser contaminado. (Lu Cordeiro)

Querer comparar praia e shopping com escola não tem o menor cabimento. Só quem vive dentro de uma escola todos os dias conhece a realidade da mesma. Escola envolve muitas coisas: fluxo de alunos no pátio, na entrada, no recreio, banheiros etc. Organização da merenda escolar, higienização das mesas e cadeiras nos intervalos, professores não podem chegar perto do aluno, corrigir caderno, ir na mesa tirar dúvidas. São tantos detalhes que quem está de fora não imagina. Fica fácil criticar e chamar professor de preguiçoso. (Marcia Guzzo)

Parabéns, sindicato pela mobilização inteligente. Onde a sensatez acaba a luta deve ser sábia. (Daniela Torres)

Alguém tinha que ser sensato, né? Eu sou professor e sei bem da realidade das escolas... falta até sabonete e papel higiênico para professores e alunos, as escolas não são limpas como deveriam, cadeiras e mesas nunca viram um pano úmido, e na maioria das escolas os banheiros ficam imundos todos os dias. Agora o Estado e os municípios vêm com essa conversa de protocolo sanitário. A saúde dos alunos, professores e demais funcionários das escolas nunca foi preocupação para vocês! (Fabrício Aigner)

Povo falando para cortar o salário dos professores, mas esquece que se o seu filho está tendo atividades não presenciais é porque tem professores elaborando, professores tornando-se youtubrs, passando os fins de semana trabalhando para dar conta de corrigir atividades dos alunos que não têm acesso informatizado. Tem professor trabalhando com app que eles nem conheciam, mas tiveram que aprender. Assim como algumas categorias, os professores são profissionais que não pararam de trabalhar durante a pandemia. É muito triste ver o descaso, a falta de reconhecimento por todo esforço empreendido até aqui. Para muitas pessoas, escola se resume a depósito de criança e adolescente. O que a gente ouve de pais dizendo que “criança em casa atrapalha a rotina”, “não tenho mais sossego” e por aí vai. Se era pra não ter tempo, paciência e responsabilidade, não tivesse tido filho então. Professor não é babá! (Miriam Karla Milke)

Vejo cada comentário ofensivo e desrespeitoso em relação aos professores. Corta salário, muda profissão.... Arranjar, organizar a vida alheia é fácil. Quem muda de emprego assim? Cortar salário por quê? As pessoas parecem que falam sem analisar, sem pensar que sua fala impacta de forma negativa, sem pensar que falta amor ao próximo, sem pensar que falta empatia. Professor passa anos na faculdade, se forma, educa, ensina os filhos dos outros recebendo pouco e ainda tem que conviver com uma sociedade que age de forma desrespeitosa. (Singrid Magalhaes)

O que os professores mais querem é voltar a rotina da escola, não está sendo fácil dar aula online, sem contar os custos com internet e energia. Mas sabemos a responsabilidade que é estar com centenas de crianças em um lugar sem estrutura, onde a vida dos filhos dos outros estará sobre nossa responsabilidade. Os professores querem voltar sim, mas com segurança, porque não é fácil dizer para uma criança que ela não pode nem pegar na sua mão, não pode nem chegar perto de você, tendo que manter uma distância mínima de 1 metro. Além disso, como dar conta de conteúdos e ainda de manter crianças com a máscara por 4 horas, sem trocá-la com o coleguinha? (Carina Sachetto)

RENDA CIDADÃ

Novo Bolsa Família: Entenda a crise que dificulta a criação do Renda Cidadã (Economia, 30/09). É muita incompetência. O governo anuncia um programa social sem fonte de recursos. Depois anuncia fontes que não devem ser usadas para esse fim, a bolsa cai, o dólar sobe (e com ele as commodities). E daí recua mais uma vez. Está difícil viver com tanta maluquice. Eles criam um impacto negativo na economia por algo que nem sequer realizarão. Difícil é não achar que tem gente ganhando com isso e que não é só estratégia de manipulação de mercado, uma vez que o resultado é tão previsível e não é a primeira vez que ocorre. (Paula Duarte) . É muita incompetência. O governo anuncia um programa social sem fonte de recursos. Depois anuncia fontes que não devem ser usadas para esse fim, a bolsa cai, o dólar sobe (e com ele as commodities). E daí recua mais uma vez. Está difícil viver com tanta maluquice. Eles criam um impacto negativo na economia por algo que nem sequer realizarão. Difícil é não achar que tem gente ganhando com isso e que não é só estratégia de manipulação de mercado, uma vez que o resultado é tão previsível e não é a primeira vez que ocorre.

Não vejo qual a necessidade disso. Esse presidente está querendo aparecer, quer desfazer de uma coisa que está dando certo para criar outra só pra dizer que fez algo. (Penha Weslei Flauzino)

O governo que fazer um avião subir sem asa e sem motor só para iludir o povo. (Adelson Sirius)

DOAÇÃO

Ministério Público no TCU quer apurar desvio em programa de Michelle (Brasil, 01/10). O pior de tudo É ver gente tentando justificar o desvio do dinheiro. O favorecimento ilegal tem outro nome agora? É muita passagem de pano, acordem! Essa família é corrupta e ponto final! (Guilherme Favoretti) . O pior de tudo É ver gente tentando justificar o desvio do dinheiro. O favorecimento ilegal tem outro nome agora? É muita passagem de pano, acordem! Essa família é corrupta e ponto final!

Parabéns pela iniciativa! Não tem corrupção neste caso: o dinheiro foi destinado para o Pátria Voluntária (projeto único e muito elogiado). Agora, adivinha o que aconteceu com boa parte do dinheiro para Covid que Bolsonaro repassou a Estados e municípios? Parabéns, governadores. A preocupação com vidas foi de quem? (Felipe Stieg)

VIOLÊNCIA

Espírito Santo tem o setembro mais violento dos últimos quatro anos (Leonel Ximenes, 01/10). E o povo com medo da Covid. Cadê a PM, cadê as blitze, cadê as abordagens aos carros de aplicativo, cadê as abordagens a coletivos, cadê a o Estado com suas políticas de segurança? (Thiago Silva) . E o povo com medo da Covid. Cadê a PM, cadê as blitze, cadê as abordagens aos carros de aplicativo, cadê as abordagens a coletivos, cadê a o Estado com suas políticas de segurança?

Sinto que sou privilegiada, sofro pela comunidade dos morros, por nossos jovens pobres. Esta semana mataram quatro em Santo Antônio por engano. Peço prevenção. (Ofélia Leite Mendonça)

FEMINICÍDIO

Marido acusado de matar professora em 2017 no ES responderá em liberdade (Polícia, 01/10). Inacreditável, triste ler uma notícias dessa, ler que ele não é um risco para a sociedade! Um homem que matou uma mulher incrível, cheia de luz alegria e felicidade a sangue frio! Ela não merecia um fim como esse. Queremos justiça pela Dany. (Thamires Gomes) . Inacreditável, triste ler uma notícias dessa, ler que ele não é um risco para a sociedade! Um homem que matou uma mulher incrível, cheia de luz alegria e felicidade a sangue frio! Ela não merecia um fim como esse. Queremos justiça pela Dany.

O Espírito Santo é o Estado número um em feminicídio no Brasil! Não podemos deixá-lo impune. Ele é, sim, uma ameaça à sociedade, uma ameaça às mulheres. (Savita Marek)

Um completo absurdo. Dany foi a pessoa mais carismática que eu já conheci na minha vida. É deplorável ver alguém que apagou esse carisma estar impune da responsabilidade de seus atos. (Guilherme Couto)

Inacreditável que uma pessoa desse nível “não apresenta risco a sociedade”. Dany não mereceu isso de um homem tão covarde! Lugar dele é na cadeia! (Ana Luiza Machado)

Não oferece risco para a sociedade? Não é possível que uma pessoa em plena posse de suas faculdades mentais chegue a essa decisão vergonhosa, Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo - TJES. O lugar desse canalha é na cadeia! Inacreditável, a Dany merece justiça. (Pedro Canal Pimentel)