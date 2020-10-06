"Voltar por dias resolve o quê?", diz leitora sobre aula presencial

Aulas estão suspensas desde março, devido à pandemia da Covid-19 Crédito: Freepik

VOLTA ÀS AULAS

Rede estadual: pai de aluno terá que assinar termo sobre volta às aulas no ES (Cotidiano, 05/10). Assino com maior prazer, pois minha filha não volta mesmo. O ano já está no fim, é voltar para estudar 45 dias... Vai resolver o quê? (Leidiana Andrade Bayer) . Assino com maior prazer, pois minha filha não volta mesmo. O ano já está no fim, é voltar para estudar 45 dias... Vai resolver o quê?

Já que o governo quer tanto essa volta, ele quem deveria assinar um termo me dando garantia pela minha filha. (Marcela Mello)

Isso é ridículo, só mais uma coisa para aumentar a desigualdade social no Brasil! Absurdo! Essas escolas irresponsáveis que abriram em plena pandemia estão só querendo grana… quem se preocupa com educação sabe a seriedade dessa pandemia. Ridículo! (Arthur Poltronieri)

Escola não pode, mas ir a shoppings pode? Entrar em lojas pode? Em supermercados pode? Todos são ambientes fechados... O médico trabalha em hospitais com pacientes contaminados, e pode ir trabalhar; o padeiro faz o seu pão de cada dia pode ir trabalhar também; o porteiro do seu prédio; o seu dentista; o motorista de aplicativo, os motoristas de ônibus que carregam um aglomerado de pessoas... todos esses podem trabalhar para te servir, e nenhum desses pode levar o vírus pra casa? Ou o vírus só pega na escola? (Luiz de Campos França Junior)

O poder público não tem competência de garantir segurança nas escolas públicas e que obrigar as privadas a seguirem no mesmo caminho. MP, faça sua parte e exija do governo que garanta a segurança aos alunos da rede pública. Com segurança as aulas podem voltar sim. (Jaques Farina)

Espero que quem defende o retorno às aulas consiga ter paz na consciência, caso alunos, professores e outros funcionários escolares venham a ser vítimas dessa doença traiçoeira. Não se esqueçam de que além do espaço escolar, muitos estudantes frequentam o transporte público, ou seja, ficam mais expostos ainda. Quanto a nós, professores, não temos escolha. Só nos resta pedir proteção a Deus. (Adelcio Caldeira)

Sou professora da rede municipal e tenho um filho que estuda na rede estadual. Acho um absurdo esse retorno no momento, sem ter a vacina, pois somente máscara e álcool em gel como prevenção não vão garantir a vidas de todos, funcionários e alunos. Só quem já passou esse vírus sabe o que é isso. E eu sou prova viva. Portanto meu filho não vai! (Josinieide Rosa de Moura)

MÉDIA DE IDADE

Covid: ES tem queda de casos em pacientes idosos e aumento entre os jovens (Cotidiano, 05/10). Isso era de se esperar... As praias estão lotadas e os bares estão lotados. Estão achando que não tem mais vírus e parece que já tomaram a vacina. (Thiscy Guimarães) . Isso era de se esperar... As praias estão lotadas e os bares estão lotados. Estão achando que não tem mais vírus e parece que já tomaram a vacina.

Os frequentadores de praia, bares, restaurantes, bailes e aglomerações não são os idosos, são os jovens, que com essas ações se contaminam. Os idosos em isolamento são contaminados… (Angela Berler)

QUINO

Aos 88 anos, faleceu Quino, cartunista criador das tirinhas de “Mafalda”, publicadas de 1964 a 1973. Na tirinha, Mafalda criticava injustiça social e questões relacionadas à existência humana. Em 1973, só publicava tiras para campanhas em defesa da infância, a favor da democracia, em campanha da Unicef e da Cruz Vermelha. Para o governo argentino, relacionado a campanha social. Quino deixou de publicar as tirinhas próximo à ditadura argentina: “Eu seria morto com uns quatro tiros e a ‘menina sábia’ estaria morta, seria um dos desaparecidos da ditadura”. Sentia que se repetiria nos temas, porque os assuntos abordados continuam vigentes. Tanto continuam vigentes que precisamos de uma Mafalda. (Aldo José Barroca)

MEDIDAS RESTRITIVAS

ES vai mudar matriz de risco para evitar segunda onda da Covid-19 (Cotidiano, 05/10). E tomar medidas mais restritas inclui retorno às aulas, abertura de cinemas etc.? Quanta contradição… (Fernanda Moreira Viana Gomes) . E tomar medidas mais restritas inclui retorno às aulas, abertura de cinemas etc.? Quanta contradição…

O excelentíssimo governador reabre tudo, libera a circulação de ônibus com pessoas em pé, várias medidas restritivas já não existem mais, e depois vem com essa de onda, de riscos, com papinho de “vou fechar”. Poupe-nos, Casagrande! (Vinícius Lima)

Precisa haver uma fiscalização efetiva aqui na Serra, principalmente em Jacaraípe. Os restaurantes não estão mantendo o distanciamento entre as mesas. O que vemos por aqui são estabelecimentos invadindo calçadas com mesas uma bem do lado da outra. É só da uma passada aqui na Av. Abdo Saadi, na esquina com a Rua Guaracy, para constatar como estão os restaurantes nessa região. (Carla Colantonio)

A primeira medida é a volta às aulas presenciais!? Infalível no combate a uma segunda onda da Covid-19. (Tati Angnesi)