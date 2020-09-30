"A humanidade falhou", diz leitora sobre chacina em ilha de Vitória

Quatro amigos foram assassinados na Ilha do Américo, em Vitória Crédito: Fernando Madeira

CHACINA NA ILHA

Polícia já sabe quem cometeu chacina em Vitória, mas ninguém foi preso (Polícia, 30/09). A família sofre, mães em desespero, nós que somos amigos sem acreditar.... O conforto está na justiça divina! (André Carlos) . A família sofre, mães em desespero, nós que somos amigos sem acreditar.... O conforto está na justiça divina!

Esse “datenismo” no jornalismo precisa acabar. Alimenta o sentimento de insegurança e histeria nas pessoas, fazendo-as clamar por mais cadeias, leis severas. Claro que nosso país é extremamente violento, mas é porque é absurdamente desigual e racista. Se fosse tudo resolvido pela penalização dos indivíduos seríamos o terceiro país com menos criminalidade do planeta (temos a terceira maior população carcerária do mundo e mais de 40% desse contingente é composto por presos provisórios). Prender pessoas definitivamente não vai resolver o problema. Por que não focamos no porquê de tantos jovens ingressarem no crime e a relação que isso tem com falta de oportunidades, acesso à educação, à alimentação, a lazer e saúde? (Djemyson Fernandes)

Nascido e criado em Santo Antônio, muitas muitas vezes ia até a ilha para pegar goiaba. Era um bairro tranquilo e familiar. Com o passar dos anos, só notícia triste vem de lá. Só lembrando que a ilha também é perto Cariacica. (Angelo Simonetti)

Enquanto o Estado continuar fazendo vista grossa para as bocas de fumo e os plays continuarem bancando os traficantes, nada mudará. Vamos fingir demência até quando? (Dudu Gonçalves)

Só Deus pra ter misericórdia, para que tanta violência, tanto ódio no coração de um ser humano? (Neusa Carvalho)

Esse caso me deixou profundamente triste! A humanidade falhou demais… (Thais Martins)

Eu vejo todos dando suas opiniões, uns ofendendo, outros tentando justificar o injustificável... mas a realidade é uma só: o inimigo número 1 dessa galera toda são as drogas! É triste! Por mais que tentemos educar nossos filhos, conversando, aconselhando, precisamos orar muito para que eles não caiam nessa esparrela! Que Deus conforte o coração dos familiares, porque nestas horas são os que verdadeiramente sofrem! Muito triste, me coloco no lugar da família. Meus sentimentos a eles! (Marcia Bragaia)

Enquanto a molecada não se conscientizar de que o crime nunca compensa, veremos por muito tempo essas atrocidades, essas carnificinas acontecerem, infelizmente. (Anderson Santos Rosa)

Aprendam a respeitar pelo menos os familiares e amigos que sentem a dor. Infelizmente são jovens que estavam no caminho errado, então ore e peça muito a Deus que seus filhos e filhas, netos, sobrinhos não entrem nesse caminho. E ore pela família, que conforte o coração deles. Aprendam a ser humanos. (Hudson Gaspar de Andrade)

VOLTA ÀS AULAS

Ensino infantil no ES: o que já se sabe sobre as regras de volta às aulas (Cotidiano, 27/09). Se todas as outras atividades estão sendo retomadas, com todos os demais profissionais voltando ao trabalho, por que só a educação não? Como já foi deixado claro, quem não quiser enviar os filhos a escola não é obrigatório. A vacina para as crianças em idade escolar sai somente em julho de 2021. São seis meses sem aula e com os devidos cuidados. Acredito ser possível o retorno, com o revezamento proposto, para adaptar a comunidade escolar para o primeiro semestre de 2021, que deve continuar da mesma forma. Mas sabemos que no Brasil a educação nunca foi e não será tão cedo prioridade. (Maxwel Augusto Neves) . Se todas as outras atividades estão sendo retomadas, com todos os demais profissionais voltando ao trabalho, por que só a educação não? Como já foi deixado claro, quem não quiser enviar os filhos a escola não é obrigatório. A vacina para as crianças em idade escolar sai somente em julho de 2021. São seis meses sem aula e com os devidos cuidados. Acredito ser possível o retorno, com o revezamento proposto, para adaptar a comunidade escolar para o primeiro semestre de 2021, que deve continuar da mesma forma. Mas sabemos que no Brasil a educação nunca foi e não será tão cedo prioridade.

Não concordo com a volta às aulas. É, no mínimo, precipitado neste momento e será algo muito trágico num futuro bem próximo. No entanto, devemos refletir sobre tudo o que vem acontecendo em todo o país em termos de comportamento, com transporte público lotado, praias lotadas e outros setores da sociedade. O desrespeito para com as regras de distanciamento, as aglomerações desnecessárias, o não uso das máscaras por parte da população... Isso tudo em plena pandemia. Estamos muito mais perto de uma segunda onda no aumento do número de casos de contaminação e também do número de mortos pela Covid-19 do que de uma redução acentuada da doença. (Carlos Eduardo Simão)

Pode voltar sim! As crianças estão indo a todos lugares, será que só na escola tem Covid? Pode praia, pode parque, pode pracinha, pode ir nos supermercados, então pode voltar às aulas. (Carla Wandermurem)

Não se consegue controlar piolho, quem dirá vírus! Os professores estão trabalhando desde o início da pandemia (muito mais do que se estivessem na escola). O problema é que muitos responsáveis reclamam que os filhos vão ficar atrasados e não estão aprendendo, mas nem na escola vão pra buscar atividade. Visite uma escola pública e tire suas conclusões se é possível manter na íntegra o protocolo que o Estado disponibilizou. (Elaine Morellato)

ejo que a maioria está preocupada apenas com as crianças. Sou contra o retorno, é um risco enorme. Óbvio que os pais vão pensar em seus filhos. Mas e as outras pessoas e profissionais que retornaram e o risco para elas e suas famílias?! Empatia está acabando mesmo. (Tafnes Vieira)

O ano já está acabando, acho totalmente desnecessário o retorno agora. Se vai ter a opção remota, por que não continuar esses dois meses assim? Ano se recupera, vida não. Olhem as reportagens sobre o retorno às aulas em outros países e até mesmo em Manaus. Foi um desastre. (Arlinda Bermudes)

Com respeito a cada profissional de qualquer área, mas se os professores estivesse na mesma situação dos proprietários de transportes escolares ou de qualquer outro que vive do funcionamento escolar a situação seria outra. (Edmar Pires)

ELEIÇÕES

Eleições 2020: ES tem número recorde de candidatos inscritos (Política, 28/09). Precisa-se votar em candidatos que provem que, ao terminar o mandato, voltarão para suas atividades que tinham antes de ser eleitos, seus negócios que sempre lhes garantiram renda. Votar em candidatos que só têm a intenção de melhorar de vida num posto público, isso tem que acabar. Assim, ao ser abordado pelo candidato, é perguntar-lhe o que faz na vida. (Paulo Araújo) . Precisa-se votar em candidatos que provem que, ao terminar o mandato, voltarão para suas atividades que tinham antes de ser eleitos, seus negócios que sempre lhes garantiram renda. Votar em candidatos que só têm a intenção de melhorar de vida num posto público, isso tem que acabar. Assim, ao ser abordado pelo candidato, é perguntar-lhe o que faz na vida.

Salles aprova extinção de regras que protegem manguezais e restingas (Brasil, 28/09). Votei em Bolsonaro na intenção de que ele fosse se preocupar com assuntos que realmente precisam: educação, saúde, segurança, principalmente emprego e desigualdade social. E não para destruir o Brasil juntamente com seus ministros. Por isso não devemos votar à reeleição, se não eles vão acabar com o Brasil igual outros presidentes fizeram. Estão querendo fazer do Brasil um deserto. Estou orando a Deus pra que isso não aconteça e que eles sejam expulsos do poder, já que não estão se preocupando com coisas certas. (João Maciel) . Votei em Bolsonaro na intenção de que ele fosse se preocupar com assuntos que realmente precisam: educação, saúde, segurança, principalmente emprego e desigualdade social. E não para destruir o Brasil juntamente com seus ministros. Por isso não devemos votar à reeleição, se não eles vão acabar com o Brasil igual outros presidentes fizeram. Estão querendo fazer do Brasil um deserto. Estou orando a Deus pra que isso não aconteça e que eles sejam expulsos do poder, já que não estão se preocupando com coisas certas.

Isso aí já foi pensando em favorecer grandes construtoras e não pobres mortais como nós. Prejuízo ambiental para muitos, lucros para poucos. (Philippe Modolo)

Olha a boiada aí passando e o povo passando pano pra esse desgoverno! (Allicsyk Lelis)

Um ministro do Meio Ambiente que atua contra o meio ambiente. As conquistas em favor do meio ambiente já eram tão poucas e o próprio ministro as está destruindo. (Vagner de Freitas)