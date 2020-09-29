Polícia investiga vídeo com suposta fuga de assassinos em chacina Crédito: Montagem/Reprodução

Your browser does not support the audio element. Polícia já sabe quem cometeu chacina em Vitória, mas ninguém foi preso

O titular da DHPP afirmou que, considerando a complexidade, a investigação está evoluindo de forma rápida e confirmou que a polícia já identificou os suspeitos.

"A polícia tem certeza de que são pelo menos cinco envolvidos e que o vídeo é real, com provas técnicas para afirmar isso. Os suspeitos já foram identificados. No trabalho de investigação, nós iremos chegar à autoria desse crime. A princípio, nós estamos trabalhando com a guerra do tráfico.", afirmou o delegado.

"Podemos informar que pessoas inocentes foram covardemente assassinadas por ter suposto envolvimento, fato que não podemos dizer até o momento" Marcelo Cavalcanti - Delegado titular da DHPP de Vitória

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Rádio CBN nesta tarde (29) o delegado Marcelo Cavalcanti afirmou que Em entrevista ànesta tarde (29) o delegado Marcelo Cavalcanti afirmou que os suspeitos do crime não sabiam quem eram as vítimas . Segundo Cavalcanti, o que motivou a ida dos assassinos à ilha teria sido a oportunidade de eliminar um grupo rival, pelo que foi constatado nas investigações preliminares.

"Podemos dizer que o grupo responsável pelo crime viu uma oportunidade de eliminar uma facção que atua na Capital. Porém, pelos elementos do inquérito, (eles) não sabiam quem eram as vítimas. Tanto é que eles tiram foto, filmam e divulgam isso para uma pessoa, que já foi ouvida. As fotos circularam rapidamente e, para a investigação, facilitou para chegarmos aos autores", relatou.

No final da manhã desta terça-feira, dois homens chegaram algemados à DHPP de Vitória  um em carro descaracterizado da polícia e outro em uma viatura da Força Nacional. Na ocasião, um policial que conduzia um dos rapazes informou que eles haviam sido detidos em Porto Novo, Cariacica, e que seriam suspeitos de envolvimento na chacina. Horas depois, os dois foram liberados. O delegado Marcelo Cavalcanti informou à reportagem de A Gazeta que os dois foram ouvidos na condição de testemunhas e que, por isso, haviam deixado a delegacia.

O CRIME

Os quatro jovens mortos em uma chacina na Ilha Dr. Américo de Oliveira, em Vitória, nesta segunda-feira (28), foram identificados como Wesley, Yuri, Pablo e Victor (veja abaixo). Eles estavam acompanhados de mais quatro rapazes, que conseguiram escapar com vida.

Wesley Rodrigues de Souza, 29 anos

Yuri Carlos de Souza, 23 anos

Pablo Ricardo Lima, 21 anos

Victor da Silva Alves, 19 anos

O grupo aparece em um vídeo, gravado no local do crime, momentos antes da execução. Desses oito, dois estavam em pontos mais afastados da ilha e não aparecem no vídeo  que mostra seis jovens, entre eles os quatro que foram executados.

Além dos quatro mortos, um homem levou dois tiros nas costas e também deu entrada no Pronto Atendimento de São Pedro, após ser socorrido pelo outro colega que também escapou. A vítima baleada foi transferida, posteriormente, para o Hospital São Lucas.

O sobrevivente, que é menor de idade, afirma que estava pescando no local e não viu quem efetuou os disparos. Ao todo, oito pessoas estavam na ilha quando os executores chegaram ao local.

SEQUESTRO E PRISÕES

De acordo com a polícia, três jovens  que estavam com os que morreram e o ferido  conseguiram escapar. Um desses três que escaparam é um homem que foi sequestrado e colocado no porta-malas de um carro . O homem estava na ilha e foi pego por pessoas ligadas aos jovens mortos assim que chegou às margens porque desconfiaram que esse rapaz era uma espécie de X9.

"Dois estavam mais distantes, em extremidades, e não foram visualizados pelos homens que chegaram para o ataque. Um desses dois conseguiu ir embora e o jovem sequestrado, quando chegou na margem, foi capturado por amigos daqueles que morreram achando que ele era o x9", disse o secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, Alexandre Ramalho.

Quatro pessoas foram detidas por sequestrar o rapaz. A vítima estava no porta-malas de um carro e foi salva depois que uma equipe da Força Nacional visualizou uma mão ferida do lado de fora do carro. A situação chamou atenção dos militares, que abordaram o veículo na altura do bairro Itaquari, em Cariacica. No carro havia quatro ocupantes, a vítima no porta-malas e um revólver calibre 32 municiado.