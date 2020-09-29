Chacina em Vitória: sequestrado por bando estava com as vítimas em ilha

Coronel Alexandre Ramalho. Secretário de Segurança Pública e Defesa Social do ES Crédito: Vitor Jubini

O homem sequestrado estava na ilha e foi pego por pessoas ligadas aos jovens mortos assim que chegou às margens porque desconfiaram que esse rapaz era uma espécie de X9. Ou seja, para eles, o jovem teria contado para a gangue do Morro do Quiabo que as vítimas de Santo Antônio iriam para a ilha.

"Talvez desconfiaram que ele deu a fita de que os caras estavam ali (na ilha). Pode fazer parte da gangue como pode não fazer. Naquele momento podem ter desconfiado que era ele e pegaram ele. Pensaram que ele era x9, mas ele disse que não tem nada disso", declarou Ramalho.

De acordo com a polícia, oito pessoas estavam no grupo das vítimas que foram à ilha  quatro desses homens foram mortos, um ficou ferido e foi levado ao hospital e os outros três conseguiram escapar. Um desses três que escaparam é o homem que foi sequestrado e colocado no porta-malas de um carro. "Dois estavam mais distantes, em extremidades, e não foram visualizados pelos homens que chegaram para o ataque. Um desses dois conseguiu ir embora e o jovem sequestrado, quando chegou na margem, foi capturado por amigos daqueles que morreram achando que ele era o x9", explicou Ramalho.

Quatro pessoas foram detidas por sequestrar o rapaz. A vítima estava no porta-malas de um carro e foi salva depois que uma equipe da Força Nacional visualizou uma mão ferida do lado de fora do carro.