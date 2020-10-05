"Temos que cobrar educação de qualidade", diz leitor sobre violência no ES

Crime na Avenida Governador José Sette, no Centro de Vitória Crédito: Vitor Jubini

VIOLÊNCIA

Polícia identifica mortos em ataque a carro no Centro de Vitória (Polícia, 05/10). Enquanto a cobrança estiver direcionada somente à Polícia, nada vai mudar. Esses criminosos que tocam o terror diariamente no ES certamente já foram presos diversas vezes pelos mais variados crimes, mas estão soltos. (Stenio Almeida) . Enquanto a cobrança estiver direcionada somente à Polícia, nada vai mudar. Esses criminosos que tocam o terror diariamente no ES certamente já foram presos diversas vezes pelos mais variados crimes, mas estão soltos.

Nossa, a situação está fugindo de controle. Tem que investir mais na segurança pública. Estamos nos sentindo frágeis diante de tantas notícias trágicas. É muito triste tudo isso. (Sileni Krüger)

Enquanto a população fica apoiando mais policiamento e mais prisões, presídios etc., a situação só vai piorar. Temos que cobrar é uma educação de qualidade, com escolas em tempo integral para os pais poderem trabalhar e os filhos ficarem nas escolas aprendendo e se qualificando. Assim, sim, a criminalidade vai diminuir. Brigar com o crime não é só prender e matar, pois sempre terá 10 pessoas piores para substituírem. Com educação e cuidado com as crianças, só assim o governo ganha do crime. (Jefferson de Oliveira Reis)

Isso o prefeito de Vitoríssima não mostra, né!? Vitória está entregue nas mãos de bandidos. Esse cerco de inteligência só sabe rastrear e monitorar placas de veículos, a Guarda Municipal está entregue, com uma estrutura sucateada e um quantitativo pequeno! A região da Ilha do Príncipe e do Centro de Vitória virou um palco de guerra, além dos noias dominando a madrugada. (Rafaela Monteiro)

ÔNIBUS

Transcol: governo volta a autorizar ônibus com passageiros em pé nos terminais (Cotidiano, 05/10). Autoriza? E quando que parou? No terminal que frequento, em todo esse tempo de pandemia os ônibus saíam com passageiros em pé. (Brunela Polez) . Autoriza? E quando que parou? No terminal que frequento, em todo esse tempo de pandemia os ônibus saíam com passageiros em pé.

Se libera isso, não pode reclamar do povo nas praias e bares. (Vinicius Cassani)

Isso é demagogia. Eu mesma enviei um e-mail para o secretário solicitando providências sobre os riscos dos ônibus lotados. Fizeram restrições para todo lado, mas no Transcol deixou a desejar, senão a receita iria cair. (Claudia Aragão)

E os cobradores não podem trabalhar, né?! Hipocrisia. Sempre andavam lotados, mesmo no início da pandemia. (Franciele Mendes)

Se inventar um ônibus com 800 lugares, ainda assim vai ter pessoas em pé. Sem noção! Em que planeta vocês vivem? Com certeza parece não ser onde a maioria da população anda de transporte coletivo para se deslocar, em que a capacidade do transporte coletivo público é menor do que a demanda da população. (Marcelo Miranda)

Parece manchete de site de humor! Isso é um escárnio com as pessoas que precisam diariamente usar os ônibus do Sistema Transcol. Nunca deixou de ter uma grande quantidade de passageiros viajando em pé. Ridículo! (Sergio Majeski)

Toda vida foi assim, mesmo com a pandemia nada mudou. Na verdade piorou bastante. Ninguém se importa com a população que precisa de ônibus. O negócio deles é só lucrar e aumentar as passagens todo ano. (Carla Porto)

PRAIA CHEIA

Fotos: fim de domingo com altinha e praia cheia em Vila Velha (Foto Notícia, 04/10). Mas quando se fala em volta as aulas, entram na Justiça para ficar em casa. Depois a culpa é do Casagrande. (Giovani Santos) . Mas quando se fala em volta as aulas, entram na Justiça para ficar em casa. Depois a culpa é do Casagrande.

O povo brasileiro está sendo muito hipócrita, irresponsável. Resta saber se, quando vier outra onda de pandemia, se os heróis da saúde vão aguentar. (Marlene Lima)

DONALD TRUMP

Trump testou positivo para a Covid na quinta e omitiu informação, diz jornal (Brasil, 05/10). Bom, no tratamento dele seguramente teve melhor recurso do que no tratamento de qualquer outro mero mortal. Que ele possa se recuperar e sair dessa uma pessoa mais empática e menos truculenta! (Flavia Soares) . Bom, no tratamento dele seguramente teve melhor recurso do que no tratamento de qualquer outro mero mortal. Que ele possa se recuperar e sair dessa uma pessoa mais empática e menos truculenta!

STF

Escolha de Kássio prestigia ala do STF e firma mudança de Bolsonaro (Brasil, 02/10). O procurador-geral da República, Augusto Aras, se deu mal. Nocauteou a Operação Lava Jato para agradar o chefe e, em contrapartida, ser ministro do STF, mas se deu mal. Ficou queimado pela opinião pública e Kássio Nunes Marques será o nomeado no STF. (Humberto Schuwartz Soares) . O procurador-geral da República, Augusto Aras, se deu mal. Nocauteou a Operação Lava Jato para agradar o chefe e, em contrapartida, ser ministro do STF, mas se deu mal. Ficou queimado pela opinião pública e Kássio Nunes Marques será o nomeado no STF.

VOLTA ÀS AULAS

Espírito Santo está pronto para retorno das aulas presenciais? (Um tema, duas visões, 04/10). Muita irresponsabilidade. Quase mil novos casos todos os dias.Tudo isso é politicagem e ganância. A saúde e a vida ficam em último plano. (Luciene Silva) . Muita irresponsabilidade. Quase mil novos casos todos os dias.Tudo isso é politicagem e ganância. A saúde e a vida ficam em último plano.

Pra que correr risco?! Serão tantos protocolos que o ensino ficará em segundo plano. (Marcia Alves)